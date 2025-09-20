Mirties dula mirštant žmogui visada atlieka šiuos veiksmus: kiti apie tai net nesusimąsto

Felicity Warner, patyrusi mirties dula, per daugiau nei 25 metus padėjo šimtams žmonių priimti gyvenimo pabaigą su meile ir pagarba, dalijasi savo patirtimi, praktinėmis technikomis ir pasakoja, ką iš tiesų reiškia jų vadinama „gera mirtis“.
Planuojame gyvenimą – galime planuoti ir mirtį
Mes visą gyvenimą kuriame planus: kur gyvensime, ką studijuosime, kaip sutiksime šventes. Tačiau vienas kur kas mažiau įprastas planavimas prasideda artėjant gyvenimo pabaigai – mirties planavimas.
Šiam tikslui kai kurie žmonės kviečia į pagalbą mirties dulą, rašo mirror.co.uk.
Mirties dulos bei jas samdantys žmonės įsitikinę: lygiai taip pat, kaip gimdymo metu tėvai dažnai pasirenka akušerę, kuri padės nuspręsti, kur ir kaip vyks gimdymas, galima planuoti ir žmogaus išėjimą iš šio pasaulio.
Felicity Warner yra „Soul Midwives School“ įkūrėja ir per 25 metus yra padėjusi šimtams žmonių artėjant gyvenimo pabaigai.
„Kaip akušerės padeda atvesti naują gyvybę į pasaulį, taip mes padedame jį palikti su meile ir empatija, – pasakoja Felicity. – Tai apima tiek praktinę ir fizinę, tiek dvasinę ir emocinę pagalbą.“
Mirties dulos nėra tradicinės medicinos specialistės – jos dirba holistiškai, naudodamos įvairias terapines technikas ir teikdamos užuojautą, kad žmogus galėtų išeiti ramiai, patirdamas tai, kas jų tarpe vadinama „gera mirtimi“.
Su mirštančiais kalbėkite švelniai
Vienas svarbiausių aspektų – ką mirštantis žmogus girdi, nes būtent klausą dažniausiai prarandame paskutinę.
Felicity ragina kalbėtis su žmogumi švelniai ir maloniai, net jei jis miega, yra veikiamas migdomųjų vaistų, nesąmoningas ar netgi yra komoje. Galima su tokiu žmogumi ramiai aptarti kasdienius dalykus arba paaiškinti, kas ateina jo aplankyti.
Gamtos garsai, muzika ir poezija taip pat ramina ir padeda paleisti baimę ar liūdesį. Mirties dulos kartais groja arfa, fleita ar violončele, padėdamos žmogui patekti į gilią atsipalaidavimo būseną.
Susitikimai su išėjusiais artimaisiais
Kartais gedulo apimti žmonės patiria „apsilankymus“ iš jau išėjusių mylimų artimųjų. Felicity palaiko juos ir šio proceso metu: ji kviečia šeimos nario dvasią vardu, siūlo artimiesiems padėti daiktų, susijusių su velioniu, ir prašo jo sielos „pagalbos, meilės ir supratingumo“.
Be to, mirties dula gali padėti žmogui susitaikyti su praeitimi, prašyti ar suteikti atleidimą prieš mirtį. Jei tiesioginis kontaktas su kitu asmeniu nėra įmanomas, Felicity siūlo mirštančiajam įrašyti žinutę, parašyti laišką ar panaudoti kitus metodus, leidžiančius išeiti iš šio pasaulio be užsilikusių nuoskaudų.
Mirštant žmogui visada atlieka šiuos veiksmus
Felicity naudoja įvairius būdus, kad suteiktų komfortą mirštančiajam:
- prie lovos padeda dubenį su ranka rašytais rašteliais iš šeimos ar draugų;
- nuodugniai išvalo kambarį, taip pat pašalindama ir blogos energetikos pėdsakus;
- atveria langus, sutvarko drabužius ir atneša žmogui artimų asmeninių daiktų, kad erdvė taptų jaukesnė;
- užsiima spalvų terapija: atneša į patalpą ryškių spalvų šilko skiautelių ar pagalvėlių, kad padėtų šiek tiek pakelti ligonio nuotaiką.
Ruošimasis gyvenimo pabaigai
Mirties dulos taip pat padeda žmogui pasiruošti palikti šį pasaulį praktiškai: rašyti laiškus, sutvarkyti drabužius, paruošti atsisveikinimo dovanas ar atlikti kitus svarbius darbus.
Felicity tai vadina „preaktyvia mirties faze“. Daugeliui „gera mirtis“ reiškia tvarkymąsi, kad artimiesiems bei pačiam mirštančiajam netektų rūpintis ir jausti streso dėl įvairių materialinių smulkmenų.
„Gera mirtis – tai palengvėjimas visiems dalyviams. Atsikratydami baimės, kaltės jausmo ir traumų, sukuriame erdvę ramiam išėjimui, o likusiesiems – lengviau pakeliamam gedului“, – sako Felicity.
