Paaiškėjo, kas kaltas dėl „Draugų“ žvaigždės mirties: moteris prisipažino

Prokuratūra teigia, kad Sangha iš savo namų Šiaurės Holivude platino narkotikus, skelbė nypost.com.
Pripažino kaltę
Ji buvo suimta 2024 metų rugpjūtį, praėjus daugiau nei metams po Matthew Perry mirties.
„Draugų“ žvaigždė, 54 metų Matthew Perry, buvo rastas negyvas savo namuose Los Andžele 2023 metų spalio 28 dieną.
Teismo medicinos ekspertai nustatė, kad pagrindinė jo mirties priežastis – narkotinės medžiagos.
Nepaisant to, kad M. Perry ilgus metus viešai kovojo su priklausomybėmis, Sangha jam tiekė dešimtis pavojingų narkotikų dozių.
Po aktoriaus mirties J. Sangha kartu su kitu narkotikų platintoju, 55 metų Eriku Flemingu, bandė atsiriboti nuo įvykių ir netgi mėgino kaltę suversti M. Perry asistentui.
Pasak prokuratūros, Flemingas žinutėje Sanghai sakė: „Esu 90 % tikras, kad visi apsaugoti. Aš niekada nesusidūriau su M. Perry, tik su jo asistentu. Taigi asistentas buvo tas, kuris sudarė sąlygas.“
Be to, Sangha pripažino, kad 2019 metų rugpjūtį tiekė narkotines medžiagas vyrui, kuris nuo perdozavimo mirė vos po kelių valandų.
Ji taip pat anksčiau buvo įtariama narkotinių medžiagų platinimu, kuris, kaip teigiama, vyko nuo 2019 metų birželio. Kaip pasakojo kaimynai, jos namuose visada buvo jaučiama įtartina veikla – į juos nuolat vėlai vakare atvykdavo įtartini žmonės su lagaminais.
Už visus pareikštus kaltinimus Sanghai gresia iki 45 metų kalėjimo. Kol kas neaišku, ar bausmės bus atliekamos paeiliui, ar tuo pačiu metu. Oficiali kaltės pripažinimo procedūra numatyta artimiausiomis savaitėmis.
Matthew Perry mirties byloje kaltinimai pareikšti dar keturiems asmenims:
Erikas Flemingas, kuris 2024 metų rugpjūtį pripažino kaltę dėl narkotinių medžiagų platinimo. Jam gresia iki 25 metų kalėjimo, nuosprendis bus paskelbtas lapkritį.
Kennethas Iwamasa, 60 metų Perry asistentas, kuris sudavė mirtiną narkotinių medžiagų dozę. Jis pripažino kaltę dėl sąmokslo platinti narkotikus, sukėlusius mirtį, ir gali būti nuteistas iki 15 metų kalėjimo.
Salvador Plasencia, kuris 2025 metų liepą pripažino kaltę dėl keturių kaltinimų, susijusių su narkotinių medžiagų platinimu. Jam gresia iki 10 metų už kiekvieną kaltinimą, o nuosprendis numatytas gruodį.
Markas Chavez, 55 metų gydytojas iš San Diego, pripažino kaltę 2024 metų spalį dėl sąmokslo platinti narkotines medžiagas. Jam gresia iki 10 metų kalėjimo, nuosprendis numatytas 2025 metų rugsėjį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!