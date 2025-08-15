Buvusi garsaus dainininko žmona jautriai pagerbė velionį: vyras mirė sulaukęs 41-erių

N. Henstridge, geriausiai žinoma dėl vaidmenų filmuose „Rūšys“ ir „Devyni jardai“ su Matthew Perry, pradėjo skyrybų procesą su Darius 2013 metais, po kiek daugiau nei dvejus metus trukusios santuokos. Nepaisant išsiskyrimo, ji prisipažįsta vis dar dėl jo gedinti, skelbė dailystar.co.uk.
Pagerbė buvusį vyrą
Rugpjūčio 11-ąją, trečiųjų jo mirties metinių proga, Natasha pasidalijo jautrių nuotraukų rinkiniu, kuriame matyti Darius, įskaitant ir kadrą, kuriame jie pozuoja kartu prie Eifelio bokšto Paryžiuje. Prie įrašo ji parašė:„Meilė ir šviesa visada. Šiandien tavęs pasiilgau... Siunčiu meilę Danesh šeimai ir visiems, kurių gyvenimą jis palietė.“
Jo mirties aplinkybės buvo itin tragiškos. Kaip vėliau atskleidė jo partnerė Lauren Cheek, Darius gyveno su lūžusiu kaklu ir nenustatyta širdies liga, apie kurią niekas nežinojo iki pat jo mirties.
Kaip pranešė „The Mirror“, Lauren įtaria, kad jis galėjo vartoti rekreacinį anestetiką – chloretaną – siekdamas palengvinti fizinį skausmą.
Kalbėdama su „The Sun on Sunday“, Lauren sakė: „Darius gyveno su širdies liga, apie kurią net nežinojo. Buvo tiek daug dalykų, kurie galėjo jį pražudyti, bet nutiko būtent šis – ir jis mirė miegodamas. Jo mama man pasakė, kad apie tai sužinojo tik po autopsijos.
Jo širdis buvo dvigubai didesnė, nei turėjo būti – ir tai labai simboliška, nes toks jis ir buvo – turėjo tiek daug meilės.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!