Merginos laidotuvių apranga įsiutino internautus: „Tai nepadoru“

Laidotuvių apranga įvairiose kultūrose skiriasi: vieni vili baltus, kiti – juodus drabužius, tačiau dauguma sutinka, kad vertėtų rengtis kuo konservatyviau, rašo thesun.co.uk.

Viena moteris suko galvą, kas yra tinkamas laidotuvių drabužius. Ky yra skaitmeninio turinio kūrėja ir mados mylėtoja, dažnai sekėjams demonstruojanti savo stilių.

Ji „TikTok“ uždavė jai itin svarbų klausimą – ar ši suknelė tinka laidotuvėms? Ar su tokia geriau keliauti į diskoteką?

„Ar tai per daug netinkama apranga laidotuvėms? Ji visa juoda ir atrodo tinkamo ilgio. Bet ar ją apsivilkus atrodo, kad kažkas neseniai mirė? O gal panašiau, kad einu į naktinį klubą?“, – klausė ji.

REKLAMA

Palaikė nepadoria

„Nenoriu per laidotuves atrodyti pernelyg seksualiai. Bet gal norėčiau būti bent šiek tiek seksuali“, – prieraše rašė mergina.

Jos sekėjų nuomonės apie suknelę išsiskyrė – buvo keletas palaikančių komentarų, tačiau pasipylė visa lavina kritiškų komentarų.

„Šiek tiek per daug nepadori“, – rašė vienas komentatorius, o kitas pridūrė: „Tiesiog ji gerokai per daug aptempta. Tikrai panašiau, kad einate į naktinį klubą“. „Kodėl jums reikia sulaukti dėmesio per laidotuves?“, – klausė trečias komentatorius.

REKLAMA

Ky į kaltinimus dėl to, kad siekia dėmesio, atsakė sukurdama dar vieną vaizdo įrašą. „Turiu būti sąžininga su jumis“, – sakė ji vaizdo įrašą, prie suknelės derindama padidintą baltą megztinį su kaklu.

„Aš net nesiruošiu eiti į laidotuves. Niekas net nemirė. Bet vis tiek negavau atsakymo į savo klausimą“, – kalbėjo ji.

„Su megztiniu atrodo puikiai! Žinoma, priklauso nuo to, kieno laidotuvės“, – patikino dar vienas komentatorius.