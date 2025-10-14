„Maximoje“ vykstančios „Grožio mugės“ hitas – korėjietiškos lakštinės kaukės: kaip išsirinkti tinkamiausią?

Korėjietiška kosmetika tautiečių pirkinių krepšeliuose jau ne naujiena – lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ duomenimis, tarp dažniausių pasirinkimų yra veido prausikliai, šveitikliai ir, žinoma, lakštinės kaukės, kurios yra neatskiriama korėjiečių grožio rutinos dalis.
„Šaltuoju metų laiku mūsų pirkėjai ypač pamėgo drėkinančias ir odą atgaivinančias kaukes, puikiai tinkamas odos priežiūrai vėsiais orais, kai oda linkusi sausėti ar greičiau parausti. Lakštinės kaukės itin populiarios dėl paprasto naudojimo ir greito poveikio – vos 10–15 minučių namuose pakanka, kad oda atgautų drėgmę ir švytėjimą. Atliepdami pirkėjų poreikius, spalio mėnesį vykstančios „Grožio mugės“ metu siūlome ne tik platesnį korėjietiškų kaukių pasirinkimą itin geromis kainomis, bet ir daugybę kitų veido, plaukų, kūno ir asmens higienos produktų. Tad dabar puiki proga pasipildyti po vasaros ištuštėjusias savo vonios kambario spinteles“, – teigia Snieguolė Valiaugaitė, „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė.
Per „Grožio mugę“ pirkėjai tradiciškai laukia ne tik nuolaidų – kai kurių kosmetikos ir higienos prekių kainos sumažėja net iki 50 proc. – bet ir išskirtinio, riboto leidimo asortimento. Šiuo laikotarpiu į „Maximos“ lentynas atkeliavo itin laukiami, socialiniuose tinkluose išgarsėję korėjietiškos kosmetikos prekių ženklai: „Tir Tir“, „Mixsoon“, „Cosrx“, „Beauty of Joseon“ ir „Biodance“. Greta jų – ir platus lietuviškų prekės ženklų pasirinkimas: „Math“, „Oda Pro“ bei „Manilla“ produktai, kuriuos vertina natūralumo ir aukštos kokybės dermatologinės kosmetikos ieškantys pirkėjai.
Kaukė kiekvienai progai ir odos tipui
Korėjietiška kosmetika, anot kosmetologų, itin populiari dėl greito jos poveikio ir iš karto matomo rezultato. Renkantis iš itin plataus kaukių asortimento „Maximoje“, svarbu įvertinti ne tik odos tipą, bet ir jos būklę:
- Drėkinančios kaukės su hialurono rūgštimi – universalus pasirinkimas visų tipų odai, ypač kai ji praranda elastingumą ar atrodo pavargusi.
- Raminančios kaukės su alaviju ar žaliosios arbatos ekstraktu padeda nuraminti sudirgusią, po šalčio paraudusią odą.
- Skaistinančios kaukės su vitaminu C ar perlų ekstraktu suteikia švytėjimo ir tolygesnį odos atspalvį – puikus pasirinkimas prieš svarbią progą ar po įtemptos dienos.
- Atstatomosios kaukės su kolagenu ar sraigių mucinu stiprina odos struktūrą ir suteikia jai stangrumo.
Korėjietiškos kosmetikos esmė – sluoksniavimas ir nuoseklumas, dėl to lakštines kaukes kosmetologai rekomenduoja naudoti 2–3 kartus per savaitę, ypač šildymo sezono metu, kai oras tampa sausas.
Norint stabiliai palaikyti gerą veido odos būklę, veido kaukės turėtų būti natūrali veido odos priežiūros dalis. Siekiant geriausio rezultato, prieš naudojant kaukę reiktų nuvalyti negyvos odos ląsteles šveitikliu – taip kaukės sudėtyje esančios naudingos medžiagos geriau prasiskverbs į gilesnius odos sluoksnius ir suteiks geresnį efektą. Kaukę kosmetologai rekomenduoja laikyti 10–15 minučių.
Lakštinių kaukių medžiaga užtikrina vadinamąjį „šiltnamio efektą“ – tai padeda veikliosioms medžiagoms geriau įsigerti į odą, nes drėgmė neišgaruoja taip greitai kaip naudojant įprastas kremines ar gelines kaukes. Šaltuoju metų laiku tai itin svarbu – oda ne tik prisotinama drėgmės, bet ir apsaugoma nuo šalčio, temperatūrų svyravimo bei išorinių dirgiklių.
Be to, lakštines kaukes patogu naudoti – jų nereikia nuplauti, o likusį serumo perteklių galima švelniai įmasažuoti į odą kaip papildomą priežiūros priemonę. Toks būdas tinka net jautriai ar brandžiai odai, kai norima greito, tačiau švelnaus poveikio. Kosmetologai pabrėžia, kad lakštinės kaukės yra puiki priemonė prieš svarbų susitikimą ar renginį – jos akimirksniu atgaivina veidą, suteikia švytėjimo efektą ir padeda odai atrodyti pailsėjusiai. Reguliariai naudojamos jos palaiko odos drėgmės balansą ir pagerina bendrą jos būklę.
Atranda ir kitas korėjietiškos kosmetikos priemones
Be lakštinių kaukių, „Maximos“ pirkėjai vis dažniau renkasi ir kitas korėjietiškas kosmetikos priemones. Populiarūs veido prausikliai, šveitikliai, kremai ir tonikai, taip pat lūpų balzamai, pasižymintys natūraliais ingredientais ir švelniomis formulėmis. Šios priemonės vertinamos dėl lengvų tekstūrų, veikliųjų medžiagų gausos ir gebėjimo suderinti efektyvumą su švelniu poveikiu odai.
„Maximos“ pirkėjų dėmesio sulaukia ir plaukų priežiūros produktai – kaukės, serumai bei kondicionieriai, garsėjantys inovatyviomis sudėtimis, tokiomis kaip keratinas, pantenolis ar augaliniai aliejai. Šios priemonės padeda atkurti plaukų struktūrą ir išsaugoti žvilgesį net šaltesniu metu, kai plaukai labiau linkę sausėti. Korėjietiška ir piniginei draugiška kosmetika sėkmingai skinasi kelią ir į makiažo priemonių krepšelius – vis dažniau pasirenkami BB kremai, pudros ir makiažo pagrindai, kurie suteikia lengvą, natūralų padengimą, o akių kontūrų priemonės tampa dar vienu atradimu kasdieniam įvaizdžiui pagyvinti“, – teigia „Maximos“ atstovė S. Valiaugaitė.
