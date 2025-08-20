Masiškai ieško šių monetų savo piniginėse: vertos apvalios sumos

Karališkoji monetų kalykla pranešė, kad šiandien, trečiadienį, rugpjūčio 20 dieną, išleidžiama daugiau nei 23 milijonai šių monetų. Tai reiškia, kad artimiausiomis savaitėmis tokią monetą žmonės ims gauti gaudami grąžą.
Į apyvartą bus išleistos paskutinės monetos su Elžbietos II atvaizdu
Tai bus paskutinės monetos su Elžbietos II atvaizdu, patekusios į apyvartą, rašo thesun.co.uk.
Be to, Karališkoji monetų kalykla teigė, kad šios 2022 m. datuotos monetos yra rečiausios šiuo metu apyvartoje esančios 1 svaro monetos.
Jei norite atpažinti šią monetą, yra keli dalykai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Averse vaizduojamas velionės karalienės Elžbietos portretas ir 2022 m. data. O reverse pavaizduota karūna su Anglijos rože, Škotijos usnimi, Velso poru ir Šiaurės Airijos dobilu.
Ši moneta yra viena iš kitų retų 1 svaro monetų, įskaitant 2011 m. Edinburgo miesto monetą, kuri buvo parduota už 95 kartus didesnę vertę nei jos nominalas.
Šių monetų nukaldinta vos 935 tūkst., todėl jas rasti pasiseka ne visiems. Birželį viena tokia moneta „eBay“ buvo parduota už 23 svarus (apie 27 eurus) po 21 statymo.
Ši moneta priklausė serijai, vaizdavusiai keturias Jungtinės Karalystės sostines, ir yra vienintelė 1 svaro moneta, kurios nukaldinta mažiau nei milijonas vienetų.
Palyginimui, neseniai vienas pirkėjas sumokėjo 7,53 svaro (8,73 euro) už tokią monetą, aplenkęs penkis kitus dalyvius. Tačiau monetų vertė priklauso tik nuo to, kiek kas nors yra pasiryžęs už jas sumokėti.
Taigi kitas egzempliorius gali būti parduotas už didesnę arba mažesnę kainą ateityje.
Tuo metu oficiali JK monetų kalykla ruošiasi išleisti 7,5 milijono naujų karaliaus Karolio III 1 svaro monetų. Šiuo metu apyvartoje yra tik 50 pensų ir 1 svaro nominalo monetos su Karolio III portretu.
Karaliaus 1 svaro monetos reverse pavaizduotas bitės motyvas, jos priklauso „Definitive“ kolekcijai, įkvėptai Britų salų floros ir faunos. Karališkosios monetų kalyklos atminimo monetų direktorė Rebecca Morgan sakė:
„Šis leidimas žymi esminį momentą Didžiosios Britanijos monetų istorijoje. Išleisdami daugiau Karolio III 1 svaro monetų kartu su paskutinėmis karalienės Elžbietos II monetomis, mes tampame monarchijos pasikeitimo fiziniais liudininkais.“
Ji pridūrė: „Šis dvigubas leidimas sukuria išskirtinę galimybę tiek patyrusiems numizmatams, tiek pradedantiesiems kolekcininkams.
Radus šias naujas monetas atsiėmus grąžą, gali užsimegzti prasmingas pomėgis, jungiantis jus su paveldu, istorija ir britų valiutos meistryste.“
Ir tai nėra vienintelė reta moneta, kurią kolekcionieriai veržiasi įsigyti.
„Kew Gardens“ 50 pensų moneta neseniai „eBay“ buvo parduota už 205 svarus (maždaug 238 eurus) po to, kai dėl jos varžėsi 29 pirkėjai.
Kitos retos monetos, į kurias verta atkreipti dėmesį, yra „Atlantic Salmon“ 50 pensų moneta.
Kaip atpažinti retas monetas ir banknotus
Retos monetos ir banknotai, apie kuriuos galbūt net nenutuokiate, o jie slepiasi jūsų piniginėje, gali būti parduoti už šimtus eurų.
Jei jums pasisekė rasti retą 10 svarų banknotą, galbūt galėsite jį parduoti už kelis kartus didesnę vertę nei nominalas. Retus banknotus galima atpažinti pagal serijos numerius.
Šiuos numerius galima rasti toje pusėje, kur yra monarcho veidas, tiesiai po 10 svarų žyma banknoto kampe.
Taip pat, jei jūsų banknote esantis serijos numeris yra ypatingas, galite uždirbti tūkstančius.
Pavyzdžiui, vienas pardavėjas gavo 3600 svarų (apie 4175 eurus), kai pastebėjo serijos numerį, susijusį su Jane Austen gimimo metais, viename iš savo banknotų.
Galite pasitikrinti, ar jūsų banknotai verti ko nors „eBay“, tereikia pažymėti „completed and sold items“ ir filtruoti pagal aukščiausią vertę. Tai suteiks supratimą, kiek žmonės yra pasiryžę mokėti.
Bet atminkite, kad jūsų banknotas bus vertas tik tiek, kiek kažkas yra pasirengęs už jį sumokėti.
Tas pats galioja ir monetoms – galite nustatyti, kiek reta jūsų moneta, pasinaudodami naujausiu retumo indeksu.
