Lietuvos futbolo rinktinės saugas atskleidė superinį receptą: išbandę kartosite ne kartą

Japonijoje žaidžiantis Lietuvos futbolo rinktinės saugas Vykintas Slivka šioje šalyje atrado nepaprastai lengvai paruošiamą, bet skoniu ryškų ir daug jėgų suteikiantį receptą – Okinavos ryžius, rašoma pranešime spaudai.
Išbandė japonišką virtuvę
Šiemet „Iki“ tapo Lietuvos futbolo federacijos (LFF) rėmėju ir siekia ne tik palaikyti profesionalų bei mėgėjų sportą, bet ir prisidėti prie sveikesnių kasdienės gyvensenos pasirinkimų.
„Matome, kad pirkėjai vis daugiau dėmesio skiria subalansuotai mitybai, o futbolininkų patirtis yra puiki įkvėpimo forma. Todėl kartu su žaidėjais dalijamės idėjomis, kaip paprastais, bet maistingais patiekalais papildyti savo racioną, nepriklausomai nuo gyvenimo ritmo ar fizinio aktyvumo“, – sako Gintarė Kitovė, minėto prekybos tinklo komunikacijos vadovė.
Prieš daugiau nei metus į Japoniją persikėlęs V. Slivka turi galimybę nuolat mėgautis japoniškos virtuvės delikatesais.
Patys įvairiausi sušiai, išraiškinga miso sriuba, greitai paruošiami „Udon“ makaronai ar sodrūs, kvapnūs ramenai – Lietuvoje jau žinomi ir pamėgti patiekalai. Tačiau ar esate ragavę ypač populiarų modernios Japonijos virtuvės patiekalą – Okinavos takų ryžius?
„Šis patiekalas ne tik kad labai gardus, bet man dar ir primena nuostabiąją Okinavą. Ten teko lankytis du kartus.
Pirmąjį kartą – su komanda, pasiruošimo sezonui stovyklos metu, o antrąjį kartą su šeima vasarą. Abu kartus tiek mėgavausi šiuo patiekalu, kad išmokau jį ruošti ir namuose“, – sako vienas geriausių Lietuvos saugų.
Takų ryžiai, arba takoraisu, yra gana naujas patiekalas Japonijos virtuvėje, tačiau neatsiejamas nuo Okinavos salos.
Okinavos ryžių paslaptis
Dažnuose namuose jis vis sukasi reguliariame repertuare, nes yra draugiškas kišenei, lengvai pasiduoda interpretacijomis ir paprasčiausiai yra skanus. Tai – ant ryžių paklodės patiekiama smulkinta mėsa, švieži pomidorai, traškios salotos, tarkuotas sūris ir kiti pasirinkti priedai.
Takoraisu buvo sugalvoti aštuntojo dešimtmečio viduryje, kai JAV kariai, dislokuoti jūrų pėstininkų bazėje Okinavoje, ilgėjosi meksikietiškų-amerikietiškų („Tex-Mex“) skonių iš namų. Tortilijų ir takų saloje buvo sunku gauti, o ko jau tikrai netrūksta Japonijoje – tai ryžių.
Eksperimentuodamas 1984 m. Matsuzo Gibo sugalvojo takų ryžius ir juos pradėjo siūlyti kavinėse šalia karinės bazės. Patiekalas iškart tapo didžiuliu hitu, jis net įsibrovė į populiarių tinklinių restoranų meniu ir tapo neatskiriama Okinavos virtuvės dalimi.
Okinavos ryžių privalumas ir tai, kad jie puikiai tinka aktyvaus gyvenimo būdo žmonėms. „Stovyklos metu šis patiekalas suteikdavo taip reikalingų jėgų intensyvioms ir fiziškai alinančioms treniruotėms, o atostogų metu tiesiog džiugindavo gomurį savo skonių palete“, – pažymi V. Slivka.
Tad išbandyti tai, kas pavergę daugelio japonų širdis, labai verta. Pasigaminkite Vykinto Okinavos ryžių, jei norite skaniai pasilepinti. Ypač – jei vis dar laukia, o gal jau buvo, intensyvi ir iššūkių pilna diena.
Vykinto Okinavos takų ryžiai
Porcijos: 2. Reikės: 200 g japoniškų trumpagrūdžių ryžių; 250 g vištienos faršo, 2 pomidorų; ½ raudonojo svogūno; ½ stiklinės kukurūzų (konservuotų arba šaldytų); 100 g marinuotų Chalapos paprikų; 1 avokado; ½ žaliosios citrinos; ½ stiklinės tarkuoto sūrio; 1 šaukštelio aliejaus; 1 šaukštelio druskos; 1 šaukštelio (arba pagal skonį) čili prieskonių mišinio.
Gaminame:
1. Ryžiai. Juos kelis kartus perplaukite ir užpilkite ~240 ml vandens. Užvirkite, sumažinkite ugnį, uždenkite ir virkite 12–15 min. Palikite pastovėti dar 10 min.
2. Vištiena. Keptuvėje įkaitinkite aliejų, suberkite faršą ir apkepkite, kol apskrus. Pagardinkite druska ir čili prieskoniais.
3. Salsa. Pomidorus supjaustykite kubeliais ir sumaišykite su smulkintu svogūnu. Įmaišykite kukurūzus, Chalapos paprikas ir supjaustytą avokadą. Apšlakstykite žaliosios citrinos sultimis ir pagardinkite druska.
4. Išdėliokite: į dubenį dėkite ryžius, ant viršaus – keptą vištieną, užkrėskite šviežios salsos, pabarstykite sūriu ir skanaukite!