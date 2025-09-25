Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Lietuvos futbolo rinktinės saugas atskleidė superinį receptą: išbandę kartosite ne kartą

2025-09-25 15:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 15:50

Kokia virtuvė jums arčiau širdies – japoniška ar meksikietiška? Rinktis nebūtina – viename patiekale galima labai skaniai suderinti jas abi. O geriausia – nereikės nei įmantrių produktų, nei didelių išlaidų ar daug darbo.

Lietuvos futbolo rinktinės saugo Vykinto Slivkos receptas (nuotr. pranešimo spaudai)

Kokia virtuvė jums arčiau širdies – japoniška ar meksikietiška? Rinktis nebūtina – viename patiekale galima labai skaniai suderinti jas abi. O geriausia – nereikės nei įmantrių produktų, nei didelių išlaidų ar daug darbo.

REKLAMA
0

Japonijoje žaidžiantis Lietuvos futbolo rinktinės saugas Vykintas Slivka šioje šalyje atrado nepaprastai lengvai paruošiamą, bet skoniu ryškų ir daug jėgų suteikiantį receptą – Okinavos ryžius, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išbandė japonišką virtuvę

Šiemet „Iki“ tapo Lietuvos futbolo federacijos (LFF) rėmėju ir siekia ne tik palaikyti profesionalų bei mėgėjų sportą, bet ir prisidėti prie sveikesnių kasdienės gyvensenos pasirinkimų.

REKLAMA
REKLAMA

„Matome, kad pirkėjai vis daugiau dėmesio skiria subalansuotai mitybai, o futbolininkų patirtis yra puiki įkvėpimo forma. Todėl kartu su žaidėjais dalijamės idėjomis, kaip paprastais, bet maistingais patiekalais papildyti savo racioną, nepriklausomai nuo gyvenimo ritmo ar fizinio aktyvumo“, – sako Gintarė Kitovė, minėto prekybos tinklo komunikacijos vadovė.

REKLAMA

Prieš daugiau nei metus į Japoniją persikėlęs V. Slivka turi galimybę nuolat mėgautis japoniškos virtuvės delikatesais.

Patys įvairiausi sušiai, išraiškinga miso sriuba, greitai paruošiami „Udon“ makaronai ar sodrūs, kvapnūs ramenai – Lietuvoje jau žinomi ir pamėgti patiekalai. Tačiau ar esate ragavę ypač populiarų modernios Japonijos virtuvės patiekalą – Okinavos takų ryžius?

REKLAMA
REKLAMA

„Šis patiekalas ne tik kad labai gardus, bet man dar ir primena nuostabiąją Okinavą. Ten teko lankytis du kartus.

Pirmąjį kartą – su komanda, pasiruošimo sezonui stovyklos metu, o antrąjį kartą su šeima vasarą. Abu kartus tiek mėgavausi šiuo patiekalu, kad išmokau jį ruošti ir namuose“, – sako vienas geriausių Lietuvos saugų.

Takų ryžiai, arba takoraisu, yra gana naujas patiekalas Japonijos virtuvėje, tačiau neatsiejamas nuo Okinavos salos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Okinavos ryžių paslaptis

Dažnuose namuose jis vis sukasi reguliariame repertuare, nes yra draugiškas kišenei, lengvai pasiduoda interpretacijomis ir paprasčiausiai yra skanus. Tai – ant ryžių paklodės patiekiama smulkinta mėsa, švieži pomidorai, traškios salotos, tarkuotas sūris ir kiti pasirinkti priedai.

Takoraisu buvo sugalvoti aštuntojo dešimtmečio viduryje, kai JAV kariai, dislokuoti jūrų pėstininkų bazėje Okinavoje, ilgėjosi meksikietiškų-amerikietiškų („Tex-Mex“) skonių iš namų. Tortilijų ir takų saloje buvo sunku gauti, o ko jau tikrai netrūksta Japonijoje – tai ryžių.

REKLAMA

Eksperimentuodamas 1984 m. Matsuzo Gibo sugalvojo takų ryžius ir juos pradėjo siūlyti kavinėse šalia karinės bazės. Patiekalas iškart tapo didžiuliu hitu, jis net įsibrovė į populiarių tinklinių restoranų meniu ir tapo neatskiriama Okinavos virtuvės dalimi.

Okinavos ryžių privalumas ir tai, kad jie puikiai tinka aktyvaus gyvenimo būdo žmonėms. „Stovyklos metu šis patiekalas suteikdavo taip reikalingų jėgų intensyvioms ir fiziškai alinančioms treniruotėms, o atostogų metu tiesiog džiugindavo gomurį savo skonių palete“, – pažymi V. Slivka.

REKLAMA

Tad išbandyti tai, kas pavergę daugelio japonų širdis, labai verta. Pasigaminkite Vykinto Okinavos ryžių, jei norite skaniai pasilepinti. Ypač – jei vis dar laukia, o gal jau buvo, intensyvi ir iššūkių pilna diena.

Vykinto Okinavos takų ryžiai

Porcijos: 2. Reikės: 200 g japoniškų trumpagrūdžių ryžių; 250 g vištienos faršo, 2 pomidorų; ½ raudonojo svogūno; ½ stiklinės kukurūzų (konservuotų arba šaldytų); 100 g marinuotų Chalapos paprikų; 1 avokado; ½ žaliosios citrinos; ½ stiklinės tarkuoto sūrio; 1 šaukštelio aliejaus; 1 šaukštelio druskos; 1 šaukštelio (arba pagal skonį) čili prieskonių mišinio.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gaminame:

1. Ryžiai. Juos kelis kartus perplaukite ir užpilkite ~240 ml vandens. Užvirkite, sumažinkite ugnį, uždenkite ir virkite 12–15 min. Palikite pastovėti dar 10 min.

2. Vištiena. Keptuvėje įkaitinkite aliejų, suberkite faršą ir apkepkite, kol apskrus. Pagardinkite druska ir čili prieskoniais.

3. Salsa. Pomidorus supjaustykite kubeliais ir sumaišykite su smulkintu svogūnu. Įmaišykite kukurūzus, Chalapos paprikas ir supjaustytą avokadą. Apšlakstykite žaliosios citrinos sultimis ir pagardinkite druska.

4. Išdėliokite: į dubenį dėkite ryžius, ant viršaus – keptą vištieną, užkrėskite šviežios salsos, pabarstykite sūriu ir skanaukite!

Rugsėjo 21 d. Serija 3
Rugsėjo 14 d. Serija 2
Rugsėjo 7 d. Serija 1
Birželio 1 d. 8 sezonas. Serija 39
Gegužės 25 d. 8 sezonas. Serija 38
Gegužės 18 d. 8 sezonas. Serija 37
Gegužės 11 d. 8 sezonas. Serija 36
Gegužės 4 d. 8 sezonas. Serija 35
Balandžio 27 d. 8 sezonas. Serija 34
Balandžio 20 d. 8 sezonas. Serija 33
Balandžio 13 d. 8 sezonas. Serija 32
Balandžio 6 d. 8 sezonas. Serija 31
Kovo 30 d. 8 sezonas. Serija 30
Kovo 23 d. 8 sezonas. Serija 29
Kovo 16 d. 8 sezonas. Serija 28
Kovo 9 d. 8 sezonas. Serija 27
Kovo 2 d. 8 sezonas. Serija 26
Vasario 23 d. 8 sezonas. Serija 25
Vasario 16 d. 8 sezonas. Serija 24
Vasario 9 d. 8 sezonas. Serija 23
Vasario 2 d. 8 sezonas. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. 8 sezonas. Serija 20
Sausio 12 d. 8 sezonas. Serija 19
Sausio 5 d. 8 sezonas. Serija 18
Gruodžio 29 d. 8 sezonas. Serija 17
Gruodžio 22 d. 8 sezonas. Serija 16
Gruodžio 15 d. 8 sezonas. Serija 15
Gruodžio 8 d. 8 sezonas. Serija 14
Gruodžio 1 d. 8 sezonas. Serija 13
Lapkričio 24 d. 8 sezonas. Serija 12
Lapkričio 17 d. 8 sezonas. Serija 11
Lapkričio 10 d. 8 sezonas. Serija 10
Lapkričio 3 d. 8 sezonas. Serija 9
Spalio 27 d. 8 sezonas. Serija 8
Spalio 20 d. 8 sezonas. Serija 7
Spalio 13 d. 8 sezonas. Serija 6
Spalio 6 d. 8 sezonas. Serija 5
Rugsėjo 29 d. 8 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 22 d. 8 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 15 d. 8 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 8 d. 8 sezonas. Serija 1
Birželio 2 d. 7 sezonas. Serija 22
Gegužės 26 d. 7 sezonas. Serija 21
Gegužės 19 d. 7 sezonas. Serija 20
Gegužės 12 d. 7 sezonas. Serija 19
Gegužės 5 d. 7 sezonas. Serija 18
Balandžio 28 d. 7 sezonas. Serija 17
Balandžio 21 d. 7 sezonas. Serija 16
Balandžio 14 d. 7 sezonas. Serija 15
Balandžio 7 d. 7 sezonas. Serija 14
Kovo 31 d. 7 sezonas. Serija 13
Kovo 24 d. 7 sezonas. Serija 12
Kovo 17 d. 7 sezonas. Serija 11
Kovo 10 d. 7 sezonas. Serija 10
Kovo 3 d. 7 sezonas. Serija 9
Vasario 25 d. 7 sezonas. Serija 8
Vasario 18 d. 7 sezonas. Serija 7
Vasario 11 d. 7 sezonas. Serija 6
Vasario 4 d. 7 sezonas. Serija 5
Sausio 28 d. 7 sezonas. Serija 4
Sausio 21 d. 7 sezonas. Serija 3
Sausio 14 d. 7 sezonas. Serija 2
Sausio 7 d. 7 sezonas. Serija 1
Gruodžio 31 d. 6 sezonas. Serija 17
Gruodžio 24 d. 6 sezonas. Serija 16
Gruodžio 17 d. 6 sezonas. Serija 15
Gruodžio 10 d. 6 sezonas. Serija 14
Gruodžio 3 d. 6 sezonas. Serija 13
Lapkričio 26 d. 6 sezonas. Serija 12
Lapkričio 19 d. 6 sezonas. Serija 11
Lapkričio 12 d. 6 sezonas. Serija 10
Lapkričio 5 d. 6 sezonas. Serija 9
Spalio 29 d. 6 sezonas. Serija 8
Spalio 22 d. 6 sezonas. Serija 7
Spalio 15 d. 6 sezonas. Serija 6
Spalio 8 d. 6 sezonas. Serija 5
Spalio 1 d. 6 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 24 d. 6 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 17 d. 6 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 10 d. 6 sezonas. Serija 1
Birželio 4 d. 5 sezonas. Serija 37
Gegužės 28 d. 5 sezonas. Serija 36
Gegužės 21 d. 5 sezonas. Serija 35
Gegužės 14 d. 5 sezonas. Serija 34
Gegužės 7 d. 5 sezonas. Serija 33
Balandžio 30 d. 5 sezonas. Serija 32
Balandžio 23 d. 5 sezonas. Serija 31
Balandžio 16 d. 5 sezonas. Serija 30
Balandžio 9 d. 5 sezonas. Serija 29
Balandžio 2 d. 5 sezonas. Serija 28
Kovo 26 d. 5 sezonas. Serija 27
Kovo 19 d. 5 sezonas. Serija 26
Kovo 12 d. 5 sezonas. Serija 25
Kovo 5 d. 5 sezonas. Serija 24
Vasario 26 d. 5 sezonas. Serija 23
Vasario 19 d. 5 sezonas. Serija 22
Vasario 12 d. 5 sezonas. Serija 21
Vasario 5 d. 5 sezonas. Serija 20
Sausio 29 d. 5 sezonas. Serija 19
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų