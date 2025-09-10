Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Siunčia įspėjimą šių produktų mėgėjams: gresia rimtos ligos

2025-09-10 10:03 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 10:03

Dėl klimato kaitos kylant oro temperatūrai, žmonės, kurie šiltesnėmis dienomis vartoja daugiau saldžių gėrimų ir ledų, ypač turintys mažiau pinigų, gali smarkiau pakenkti savo sveikatai, įspėjama naujame pirmadienį paskelbtame tyrime.

Siunčia įspėjimą šių produktų mėgėjams: gresia rimtos ligos (nuotr. 123rf.com)

Dėl klimato kaitos kylant oro temperatūrai, žmonės, kurie šiltesnėmis dienomis vartoja daugiau saldžių gėrimų ir ledų, ypač turintys mažiau pinigų, gali smarkiau pakenkti savo sveikatai, įspėjama naujame pirmadienį paskelbtame tyrime.

REKLAMA
2

Cukrus yra pagrindinė rimtų sveikatos problemų, tokių kaip nutukimas, diabetas ir širdies ligos, priežastis, vis dėlto pastaraisiais dešimtmečiais šio saldaus maisto priedo suvartojimas visame pasaulyje išaugo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karštesnės dienos gali būti vienas iš veiksnių, skatinančių žmones atsivėsinti saldžiais gazuotais gėrimais, sultimis ar suvalgyti ledų porciją, teigiama žurnale „Nature Climate Change“ paskelbtame tyrime.

REKLAMA
REKLAMA

„Aplinka neabejotinai lemia tai, ką ir kaip valgote, o klimato kaita yra jos dalis – ir ji gali turėti neigiamos įtakos jūsų sveikatai“, – AFP sakė tyrimo bendraautorė Duo Chan iš Sautamptono universiteto.

REKLAMA

Jungtinės Karalystės ir JAV mokslininkų komanda analizavo duomenis apie maistą, pirktą JAV namų ūkių 2004–2019 m., paskui pirkinius palygino su orais ir kitais klimato veiksniais.

Modeliavimas parodė, kad už kiekvieną papildomą laipsnį Celsijaus 12–30 laipsnių intervale žmonės per dieną suvartodavo 0,7 g papildomo cukraus. Labiausiai tai buvo būdinga mažesnes pajamas gaunantiems arba žemesnio išsilavinimo žmonėms.

REKLAMA
REKLAMA

Mityba jau kinta

Pagal „blogiausius“ klimato scenarijus nepalankiausioje padėtyje esančios grupės iki šimtmečio pabaigos kasdien galėtų suvalgyti arba išgerti penkis papildomus gramus cukraus, AFP sakė pagrindinis tyrimo autorius Pan He iš Kardifo universiteto.

Amerikos širdies asociacija rekomenduoja vyrams per dieną suvartoti ne daugiau kaip 36 gramus pridėtinio cukraus (maždaug devyni arbatiniai šaukšteliai), o moterims – 24.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vienoje skardinėje gazuoto gėrimo yra apie 40 gramų cukraus.

Dauguma amerikiečių suvartoja 2–3 kartus daugiau cukraus nei rekomenduojama, teigia asociacija.

Tyrimo metu pastebėtas cukraus suvartojimo padidėjimas stabilizavosi, temperatūrai pakilus virš 30 laipsnių Celsijaus. Chenas spėjo, kad taip atsitiko todėl, kad iki to laiko žmonės jau buvo pakeitę savo mitybą.

REKLAMA

Duo teigė, kad tai gali būti „dar blogesnė žinia“, kad žmonės keitė savo mitybą esant žemesnei, o ne ekstremaliai temperatūrai.

Modeliuojant taip pat nustatyta, kad karštomis dienomis žmonės pirko mažiau kepinių – greičiausiai dėl to, kad vietoj jų rinkosi ledus ar kitus šaldytus desertus.

Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, nesveika mityba yra vienas iš keturių pagrindinių rizikos veiksnių, sukeliančių ligas, dėl kurių pasaulyje įvyksta daugiau kaip 70 proc. visų mirčių.

Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų