Lietuvoje plintant masinei sukčių aferai – netikėta žinia

Pradeda veikti vieninga sistema, kuomet pagrindiniai operatoriai dar operatyviau gali blokuoti sukčių skambučius, rašoma pranešime spaudai.
„Mūsų prioritetas – klientų saugumas. Kibernetiniai ir telefoniniai nusikaltėliai nuolat keičia savo taktikas, todėl nuolat turime ieškoti naujų ir vis efektyvesnių būdų, kaip su tuo kovoti. Vieninga sistema leidžia reaguoti dar operatyviau ir sustabdyti suklastotus skambučius dar prieš jiems pasiekiant vartotoją“, – sako Linas Marcinkevičius, Kredito ir rizikos kontrolės vadovas.
Pasak eksperto, viena dažniausių sukčiavimo taktikų yra skambinimas iš suklastotų lietuviškų numerių, pavyzdžiui, apsimetant įstaigos, banko ar operatoriaus atstovais. Paprastai naudojamas kito operatoriaus numeris, dėl to tampa sudėtinga nustatyti, ar numeris priklauso realiam vartotojui, ar juo piktnaudžiauja apgavikai.
Kaip veikia?
Telefoniniai sukčiai naudoja suklastotus numerius (angl. vadinamasis „spoofing“), siekdami sudaryti įspūdį, kad skambina ar rašo patikimas asmuo ar organizacija. Nors telefone vartotojas mato, kad skambinama iš lietuviško numerio, iš tikrųjų ryšys užmezgamas iš užsienio.
Sukčiai apsimeta mobiliojo ryšio operatorių, bankų, siuntų bendrovių, valstybinių institucijų, tarptautinių įmonių ar kitų gerai žinomų organizacijų atstovais. Tai padeda įgyti pasitikėjimą ir išvilioti asmeninius ar finansinius duomenis, pavyzdžiui, banko prisijungimus.
Nuo praėjusių metų šiame tinkle tokie suklastoti skambučiai yra blokuojami. Dabar, kai startavo bendra sistema su kitais operatoriais, blokavimo mastai padidės.
Apsaugo nuo milijonų grėsmių
Pasak L. Marcinkevičiaus, operatorius turi ir daugiau priemonių kovai su sukčiais. Pavyzdžiui, blokuojamos SMS žinutes su kenkėjiškomis nuorodomis.
„Apgavikai dažnai pasitelkia SMS siuntimo platformas (vadinamuosius agregatorius), siųsdami didelius kiekius žinučių su kenkėjiškomis nuorodomis (angl. phishing), kuriomis siekiama išvilioti gyventojų pinigus arba duomenis. Dėl to diegiame pažangius sprendimus, leidžiančius aptikti ir blokuoti tokias žinutes“, – teigia mobiliojo ryšio operatoriaus atstovas.
Nuo 2023 m. kovo mėn. klientai gali naudotis interneto apsauga, kuri veikia tinklo lygiu ir automatiškai blokuoja milijonus kibernetinių grėsmių kas mėnesį. Ši apsauga įspėja vartotoją apie netikras el. parduotuves bei fiktyvius bankininkystės puslapius, imituojančius patikimas svetaines.
