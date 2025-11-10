„Tele2“ įspėja: sąskaitose atsiras naujas mokestis – štai dėl ko

„Tele2“ viešųjų ryšių vadovė Asta Buitkutė nurodė, kad naujas mokestis atsiras dėl nuo sausio 1d. įsigaliojančio saugumo įnašo įstatymo.
„Įstatymas numato, kad naujai sudaromoms ar pratęsiamoms ne gyvybės draudimo sutartims bus taikomas 10 proc. saugumo įnašo mokestis nuo mokamos kasmėnesinės draudimo įmokos“, – dalijosi „Tele2“ atstovė.
Anot jos, klientai, kurie už draudimą moka kas mėnesį, šios paslaugos galės atsisakyti bet kada.
„Draudimo bendrovių produktus klientų patogumui galima įsigyti ir per ryšio operatorių, tačiau nesame draudimo paslaugos teikėjas. Veikiame kaip draudimo paslaugos tarpininkas, tiesiogiai bendraujantis būtent su savo klientais, todėl ir šiuo atveju pagal BDAR bei kitų teisės aktų reikalavimus informavome klientus apie tuos pokyčius, kuriuos žinome.
Auga „Tele2“ paslaugų vartojimas
Mobiliojo ryšio operatorius „Tele2“ per tris šių metų ketvirčius uždirbo 271 mln. eurų. Bendrovės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą, amortizaciją bei po nuomos mokesčių (EBITDAaL) siekė 132,4 mln. eurų.
Per pirmuosius 9 metų mėnesius „Tele2“ sumokėjo 59 mln. eurų mokesčių valstybei. Lyginant su praėjusių metų analogišku laikotarpiu įmonės sumokėti mokesčiai išaugo beveik 11 proc.
„Didžiuojamės šiuo skaičiumi – jis rodo, kad sugebame dirbti ir klientų, ir valstybės gerovei. Šiandien visi turime suremti pečius vardan Lietuvos“, – sakė Petras Masiulis, „Tele2“ grupės viceprezidentas ir generalinis direktorius Baltijos šalims.
Per devynis praėjusius mėnesius toliau augo paslaugų vartojimas. Vien per trečiąjį šių metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, gyventojai ir verslas „Tele2“ tinkle siuntė 16 proc. daugiau duomenų – daugiau kaip 148 tūkst. terabaitų (TB).
Bendrovės skaičiavimais, augo ir paslaugų vartojimas užsienyje. „Tele2“ klientų sunaudotų GB kiekis užsienyje per trečiąjį metų ketvirtį šoktelėjo 20 proc., palyginus su tokiu pat ketvirčiu pernai – persiųstų duomenų kiekis užsienyje siekė tris milijonus gigabaitų (GB).
„Tele2“ tęsia grupės pertvarką ir nuo pagrindinės įmonės atskiria mobiliojo ryšio bokštų infrastruktūrą Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Šią infrastruktūrą nuo ateinančių metų valdys specializuota įmonė, jos partneriu tapo JAV registruota bendrovė „Global Communications Infrastructure“ (GCI).
Bendrovė tęsia investicijas į ryšio tinklą. „Tele2“ itin greitas 5G ryšys, įmonės turimais duomenimis, šiandien dengia per 77 proc. Lietuvos populiacijos, 4G ryšys dengia 99,99 proc. gyventojų ir praktiškai visą šalies teritoriją.
Nuo metų pradžios įsigaliojus naujai išankstinio mokėjimo kortelių registracijos tvarkai, bendras klientų skaičius sumažėjo 8,6 proc. Klientų su sutartimi skaičius augo 1,3 proc.