  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Lietuvoje masiškai plinta šie sukčiavimo būdai: gyventojus įspėja neapsigauti

2025-12-03 12:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 12:50

Sukčiai nepaliauja apgaudinėti žmonių ir savintis jų pinigų – vien per lapkričio mėnesį Vilniaus apskrities gyventojai sukčiams atidavė 837 tūkstančius eurų. Policija įspėja – įsidėmėkite, kuo dažniausiai apsimeta sukčiai ir ką būtina žinoti, kad netaptumėte jų auka.

2

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė Vilniaus apskrities policija, per vieną mėnesį iš gyventojų išviliotos šešiaženklės sumos, o dažniausiai jų taikiniu tampa vyresnio amžiaus asmenys.

Įspėja dėl plintančių sukčių aferų

Sukčiai, susisiekdami su savo aukomis, apsimeta bankų, policijos, telekomunikacijų, valstybinių įstaigų darbuotojais, taip pat siūlo investuoti ar būrimo paslaugas.

Vilniaus apskrities policija dalijasi svarbiausia informacija ir primena pasidalinti ja su artimaisiais, ypač vyresnio amžiaus.

„837 tūkst. eurų – tokią sumą lapkričio mėnesį Vilniaus apskrities gyventojai atidavė sukčiams!

Sukčiai taikosi į vyresnio amžiaus žmones – šį mėnesį vyriausiomis aukomis tapo du 87 metų gyventojai.

Dažniausiai sukčiai apsimeta:

• banko darbuotojais

• policijos pareigūnais

• telekomunikacijų įmonių darbuotojais

• investicinės įmonės atstovais

• būrimo paslaugas teikiančiais bei emocinę būklę gerinančiais asmenimis

• elektros tinklų darbuotojais

VMI darbuotojais

Svarbu prisiminti:

• Niekas iš tikrų institucijų neprašys prisijungimų, kodų ar slaptažodžių.

• Gavote įtartiną skambutį ar žinutę — nutraukite pokalbį ir pasitikrinkite informaciją oficialiu numeriu.

• Skubina? Bando įbauginti? Tai ženklas sustoti ir nepriimti skubotų sprendimų.

• Nespauskite įtartinų nuorodų ir nesuvedinėkite asmeninių duomenų.

• Neperduokite pinigų ar mokėjimo kortelių nepažįstamiems žmonėms.

Pasidalykite šia informacija su artimaisiais – ypač vyresnio amžiaus žmonėmis. Tai gali padėti jiems apsisaugoti nuo sukčių pinklių!“ – rašė Vilniaus apskrities policija.

