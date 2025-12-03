Lietuvoje masiškai plinta šie sukčiavimo būdai: gyventojus įspėja neapsigauti

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė Vilniaus apskrities policija, per vieną mėnesį iš gyventojų išviliotos šešiaženklės sumos, o dažniausiai jų taikiniu tampa vyresnio amžiaus asmenys.
Įspėja dėl plintančių sukčių aferų
Sukčiai, susisiekdami su savo aukomis, apsimeta bankų, policijos, telekomunikacijų, valstybinių įstaigų darbuotojais, taip pat siūlo investuoti ar būrimo paslaugas.
Vilniaus apskrities policija dalijasi svarbiausia informacija ir primena pasidalinti ja su artimaisiais, ypač vyresnio amžiaus.
„837 tūkst. eurų – tokią sumą lapkričio mėnesį Vilniaus apskrities gyventojai atidavė sukčiams!
Sukčiai taikosi į vyresnio amžiaus žmones – šį mėnesį vyriausiomis aukomis tapo du 87 metų gyventojai.
Dažniausiai sukčiai apsimeta:
• banko darbuotojais
• policijos pareigūnais
• telekomunikacijų įmonių darbuotojais
• investicinės įmonės atstovais
• būrimo paslaugas teikiančiais bei emocinę būklę gerinančiais asmenimis
• elektros tinklų darbuotojais
• VMI darbuotojais
Svarbu prisiminti:
• Niekas iš tikrų institucijų neprašys prisijungimų, kodų ar slaptažodžių.
• Gavote įtartiną skambutį ar žinutę — nutraukite pokalbį ir pasitikrinkite informaciją oficialiu numeriu.
• Skubina? Bando įbauginti? Tai ženklas sustoti ir nepriimti skubotų sprendimų.
• Nespauskite įtartinų nuorodų ir nesuvedinėkite asmeninių duomenų.
• Neperduokite pinigų ar mokėjimo kortelių nepažįstamiems žmonėms.
Pasidalykite šia informacija su artimaisiais – ypač vyresnio amžiaus žmonėmis. Tai gali padėti jiems apsisaugoti nuo sukčių pinklių!“ – rašė Vilniaus apskrities policija.
