TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuvio dovana internete ant kojų sukėlė visas tarnybas: negalėjo patikėti

2025-10-10 13:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 13:50

Socialiniuose tinkluose galima aptikti ne vieną skelbimą, kuriame žmonės parduoda ar dovanoja pačius įvairius daiktus. Vis tik šįkart skelbimas iš Prienų rajono sujudino net tarnybas.

Socialiniuose tinkluose galima aptikti ne vieną skelbimą, kuriame žmonės parduoda ar dovanoja pačius įvairius daiktus. Vis tik šįkart skelbimas iš Prienų rajono sujudino net tarnybas.

0

Prienų rajone buvo dovanojamas invazinis raštuotasis vėžlys.

Tarnybos sureagavo į skelbimą

Socialiniame tinkle „Facebook“ Aplinkos apsaugos departamentas pasidalijo istorija apie tai, kad skelbimuose aptiko dovanojamą invazinį raštuotąjį vėžlį.

„Socialiniame tinkle „Facebook“ aplinkosaugininkai pastebėjo skelbimą, kad Prienų rajone dovanojamas invazinis raštuotasis vėžlys.

Nuvykus pas dovanojančius asmenis, gyvūnas buvo paimtas, nes laikyti invazines rūšis ir jomis prekiauti Lietuvoje draudžiama. Atsakingiems asmenims bus taikoma administracinė atsakomybė.

Invazinis vėžlys buvo perduotas LSMU Laukinių gyvūnų globos centrui.

Svarbu. Prieš pirkdami gyvūną, pasitikrinkite, ar jis nėra invazinis. Tai galite padaryti Invazinių rūšių informacinėje sistemoje: https://inva.biip.lt/

Daugiau informacijos apie invazines rūšis mūsų parengtoje atmintinėje: https://t.ly/invazines-rusys

Apie pastebėtus aplinkosaugos pažeidimus galite pranešti telefonu 112 arba el. paštu [email protected]“, – buvo rašoma įraše.

