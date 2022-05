Lietuviai užplūdo vaistines: štai, ką jie perka

Judėjimas naudingas gerai savijautai, tačiau per staigiai padidinus fizinį krūvį, kai kūnas nėra tam pasiruošęs, kyla rizika persitempti, gali paūmėti sąnarių ir raumenų skausmai, prasidėti uždegimas. Elektroninės vaistinės vaistininkė pataria, kaip pradėti gyventi aktyviau nesukeliant šoko organizmui.

Mankštintis ir fizinį krūvį didinti palaipsniui

„Eurovaistinė internete“ vaistininkė Greta Maksimavičiūtė pastebi, kad pavasarį padaugėjo nusiskundimų sąnarių, kelių, nugaros skausmais.

Šių metų kovo ir balandžio mėnesiais, palyginus su sausiu ir vasariu, vietiškai–išoriškai naudojamų priemonių nuo skausmo pardavimai elektroninėje vaistinėje išaugo 127 proc. Vaistininkė tai sieja su staigiomis ir per didelėmis fizinėmis apkrovomis, kurios po žiemos sustingusiems sąnariams tampa nemenku iššūkiu.

„Po ilgos pertraukos pradėjus sportuoti ar kitaip kardinaliai padidinus fizinį krūvį, padidėja patempimų, raumenų įplyšimų, net išvaržų rizika. Taip atsitinka dėl to, kad raumenys po ilgo „poilsio“ būna sutrumpėję, sąnariai praradę lankstumą. Tuomet gali trūkti stabilumo, atsirasti skausmai“, – pranešime spaudai paaiškina G. Maksimavičiūtė, nuotoliniu būdu konsultuojanti vaistininkė.

Norint išvengti skausmų, persitempimo ar netikėtų traumų lauko darbų maratone ar pradėjus sportuoti, vaistininkė pataria fizinį krūvį didinti palaipsniui ir raumenis bei sąnarius stiprinti reguliariai. Kūną fiziniam krūviui pirmiausia reikia tinkamai paruošti.

„Rekomenduojama kasdien bent 15 minučių atlikti raumenų tempimo pratimus: pasukioti liemenį, pečius, riešus, ištempti į viršų rankas ir t.t.

Jei šaltuoju sezonu raumenys nebuvo mankštinami, fiziškai dirbti ir sportuoti reikėtų palengva, nepersistengiant ir darant ilgesnes pertraukėles. Ypač svarbu skirti pakankamai laiko poilsiui ir leisti kūnui atsistatyti po krūvio“, – pataria G. Maksimavičiūtė.

Pamaitinti sąnarius svarbiomis medžiagomis

Rūpintis sąnariais ir juos stiprinti svarbu visapusiškai. Vaistininkė rekomenduoja šiltuoju sezonu valgyti kuo daugiau šviežių vaisių ir daržovių, kuriose gausu antioksidacinėmis savybėmis pasižyminčių ir sąnariams svarbių vitaminų A, E, C, taip pat cinko, seleno.

Sąnariams reikalingos ir omega-3 nesočiosios riebalų rūgštys, kurių yra žuvyje, riešutuose, linų sėmenyse, kanapių sėklose. Be to, ne tik sportuojantiems ir fiziškai aktyviems, bet ir visiems be išimties šiltuoju sezonu ypač svarbu gerti pakankamai vandens.

Tačiau vien su maistu gautų svarbių medžiagų dažnu atveju nepakanka. Tokiais atvejais normaliai sąnarių funkcijai palaikyti galima rinktis specializuotus maisto papildus.

„Sąnariams reikalingas gliukozaminas, chondroitinas, metilsulfonilmetanas, kolagenas, taip pat hialurono rūgštis. Šios medžiagos tarsi „sutepa“ sąnarius, gali padėti sumažinti skausmą, traškesį sąnariuose ir slopinti uždegiminius procesus. Taip pat padeda sąnariams atsistatyti, stiprina sausgysles ir kremzles, gerina sąnarių lankstumą“, – vardija G. Maksimavičiūtė.

Vaistininkė apibendrina – kiekvieno žmogaus poreikiai skirtingi ir individualūs, todėl renkantis maisto papildus būtina atsižvelgti į mitybos įpročius, sveikatos būklę, vartojamus vaistus ir kitus aspektus.

Prieš vartojant bet kokius maisto papildus rekomenduojama pirmiausia pasikonsultuoti su gydytoju arba vaistininku. Su „Eurovaistinė internete“ vaistininkais galima nemokamai pasikonsultuoti nuotoliniu būdu – telefonu ar internetu.