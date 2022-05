Linijinių šokių entuziastės žino, kaip pažaboti sąnarių skausmus: „Šokiai suteikia ne tik gerą nuotaiką, bet ir sveikatą“

Ligą taip pat gali lemti įgimti sąnarių pokyčiai vaikystėje ar vėliau patirtos traumos, uždegimai, ilgalaikė ir intensyvi sąnarių apkrova darbe ar treniruočių metu. Tačiau yra ir kita medalio pusė – sąnariai suserga ir nepakankamai judėdami.

Apie sąnarius, jų problemas bei ligų profilaktiką buvo kalbama medicinos ir sveikatos aktualijų laidoje „Sveikas rytojus“.

TV laidos „Sveikas rytojus“ stop kadrai (6 nuotr.) Indrė Liveikytė (nuotr. TV laidos „Sveikas rytojus“ stop kadrai) Dalia Surblienė (nuotr. TV laidos „Sveikas rytojus“ stop kadrai) Edita Grinytė (nuotr. TV laidos „Sveikas rytojus“ stop kadrai) +2 J. Rusteikienė ir E. Grinytė (nuotr. TV laidos „Sveikas rytojus“ stop kadrai) Jolanta Rusteikienė (nuotr. TV laidos „Sveikas rytojus“ stop kadrai) Rasa Vyšniauskienė (nuotr. TV laidos „Sveikas rytojus“ stop kadrai)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. TV laidos „Sveikas rytojus“ stop kadrai

Linijinių šokių nauda

Laidoje kalbintos linijinių šokių entuziastės teigė, jog savo kasdienybės be aktyvaus judėjimo jos neįsivaizduoja. O judėjimas – vienas pagrindinių sveikų sąnarių faktorių.

REKLAMA

„Sveikam kūne – sveika siela. Šiuo atveju mūsų sveika siela gyvena mūsų sveikuose sąnariuose, nes šokdami linijinius šokius išbandome labai daug įvairių stilių. Sąnariai turi ką veikti, o šokti atėjusios nesportavusios moterys čia išsijudina visu šimtu procentų“, – kalbėjo šokių studijos trenerė Indrė Liveikytė.

Linijinius šokius šokanti finansininkė Edita Grinytė laidoje sakė, jog pirmiausia šokiai – tai gera nuotaika, muzika bei ritmas. Taip pat tai – ir sportas, ir gera mankšta smegenims.

„Reikia atsiminti žingsnelius, choreografiją, pataikyti į ritmą, tad šokis gali išgelbėti šokančius žmones nuo atminties sutrikimų“, – kalbėjo E. Grinytė.

Šokių aikštelėje taip pat besisukanti slaugytoja Jolanta Rusteikienė laidoje pasakojo, jog šokiai jai padeda mažinti sąnarių skausmus.

„Šokis padeda bendrai savijautai ir išjudina sąnarius, raumenukus“, - unisonu teigė šokėjos, o J. Rusteikienė pasakojo, jog per 11 šokio metų prikaupė daug įspūdžių ir dabar, nors kartais ir paskausta kojas ar sąnarius, yra kur kas lengviau gyventi.

REKLAMA

REKLAMA

J. Rusteikienė laidoje taip pat papasakojo apie patirtą kojos lūžį. Po darbe patirtos traumos ir daugiau nei 3 mėnesių pertraukos nešokant, moteris sakė, jog buvo labai sunku vėl sugrįžti į šokių aikštelę.

„Tačiau šokiai padėjo man atsistatyti, išmankštinti čiurnos sąnarį. Taip pat reabilitacijos metu ėjau į baseiną, mankštas, masažus“, – pasakojo J. Rusteikienė.

Finansininkė E. Grinytė laidoje pabrėžė, jog su metais sąnariai tampa ne tokie lankstūs, tad tenka juos palepinti, pailsinti bei vartoti tinkamai parinktus preparatus.

„Manau, jog renkantis papildus pirmiausia reikia pasitarti su vaistininku. Pati vartoju papildus sąnariams, o kai skauda – pailsiu, atrandu pozą, kurios metu skauda mažiau“, – kalbėjo moteris.

J. Rusteikienė pritarė kolegei ir išskyrė kolageno naudą organizmui bei pasakojo paskutinius du metus naudojanti papildus, kurių dėka jaučia sąnarių būklės pagerėjimą. Moteris turi ir kitų ritualų, padedančių puoselėti sąnarius.

REKLAMA

REKLAMA

„Labai mėgstu voneles kojoms, ypač jeigu organizmas patiria didelį krūvį. Į karštą vandenį dedu druskos, sodos. Tokioje vonelėje kojas laikau apie pusvalandį. Tai labai atpalaiduoja“, – pasakojo moteris.

Svarbiausiai yra judėti

Vilniaus Centro poliklinikos Fizinės medicinos, reabilitacijos ir vaikų raidos skyriaus vedėja, gydytoja reabilitologė Rasa Vyšniauskienė sakė, jog norint, kad sąnarys funkcionuotų, reikia judėti.

„Judėjimas yra gyvenimas ir be to nieko nebus. Judantis sąnarys nesustings, gamins medžiagas, reikalingas viduje esančiam skysčiui formuotis. Dėl sąnario judėjimo taip pat bus stipresni ir aplinkui esantys raumenys, kurie tą sąnarį išjudins ir žmogus jausis geriau“, – kalbėjo gydytoja.

Pasak R. Vyšniauskienės, stuburo slanksteliai taip pat yra susiję su sąnariais – stuburą laiko labai sudėtinga raumenų bei raiščių sistema.

„Stuburas yra mūsų kūno ašis, ji padeda mums judėti, išlaikyti pusiausvyrą ir išlaikyti savo kūną ant žemės. Apie 60-70 procentų pacientų ateina su stuburo skausmais, ypatingai juosmeninės, kaklinės dalies“, – pasakojo reabilitologė.

REKLAMA

REKLAMA

R. Vyšniauskienė sakė, jog ne tik pasyvios priemonės, tokios kaip masažai ar fizioterapinės procedūros, padeda žmogui. Pasak gydytojos, labai svarbu yra judėti ir turėti pusiausvyrą tarp pilvo, sėdmenų, klubų, šlaunų raumenų bei apskritai stiprinti viso kūno raumenyną.

„Sąnariai kenčia dėl nevienodo raumenų treniravimo, svorio, krūvio gavimo, o vėliau pradeda ir skaudėti. Parenkant gydymą norime ir greito efekto, kad pacientui neskaudėtų, bet reikia ir ilgalaikio, kad žmogus būtų sveikas ir ilgalaikėje perspektyvoje“, – sakė reabilitologė.

Pasak gydytojos, sąnariams labiausiai tinka magneto, lazerio, ultragarso, šviesos, temperatūrinė, šalčio arba šilumos terapija.

„Be to, kuo anksčiau pradėsime judinti skaudamą sąnarį – tuo greičiau atsistatysime ir grįšime į įprastą veiklą. Patartina sunormalizuoti ir savo dienos režimą, mitybą, naudoti papildus, kurie yra būtini sąnario struktūrai atstatyti, nes didele dalimi sąnarys yra kremzlės struktūros, o kremzlės yra sudarytos iš kolageno“, – pasakojo gyd. R. Vyšniauskienė.

REKLAMA

REKLAMA

Reabilitologė pabrėžė, jog papildų yra labai įvairių, bet esminis dalykas turėtų būti kolagenas.

„Renkantis iš gausybės papildų, reikėtų atsižvelgti į tai, kad juose būtų I ir II tipo kolagenas, taip pat ir padedanti medžiaga jiems įsisavinti – vitaminas C“, – sakė reabilitologė.

Gydytoja R. Vyšniauskienė ragino sąnarius mylėti pastoviai, o būnant prie kompiuterio, žiūrint TV laidas ar skaitant, pasak reabilitologės, galima labai daug sau padėti atliekant nesudėtingus pratimus.

„Pasukti petukus atgal, palenkti galvą, smakrą į vieną, į kitą šoną, atvesti bei suvesti mentes, išsitiesti, stumti save į viršų ir rankomis siekti grindis, pasukti klubus, kelius. Trumpai tariant, reikia kiekvieną sąnarį pamylėti, tada mes ilgai būsime žvalūs ir sveiki“, – sakė R. Vyšniauskienė.

Pasak vaistininkės Dalios Surblienės, pajutus nerimą dėl sąnarių būklės, taip pat sportuojantiems ar vyresnio amžiaus žmonėms, būtina jais pasirūpinti.

REKLAMA

REKLAMA

Vaistininkė pasakojo, jog siekiant pamaitinti sąnarius, kremzles ir kaulus bei apsisaugoti nuo sąnario kremzlės susidėvėjimo gali padėti įvairūs papildai su kolagenu, tokie kaip Cemio Gemze.

„Ypač veiksmingi yra maisto papildai su I ir II tipo kolagenais bei su vitaminu C, kuris padeda palaikyti normalų kolageno susidarymą. Toks derinys leidžia pasiekti optimalių rezultatų vos per du mėnesius, tačiau vartoti galima be pertraukos tiek, kiek jaučiate poreikį“, – patarė D. Surblienė.

Medicinos aktualijų ir sveikatos laida „Sveikas rytojus“ – sekmadieniais, 12 valandą per TV8