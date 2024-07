Lietuviai parduotuvėse šluoja šias prekes: paaiškino, kodėl

Prekybos tinklai taip pat pastebi, jog karščiausiu metų laiku pirkėjai dažniau perka įvairių vaisių ir daržovių, kefyro šaltibarščiams, užkandžių, priemonių nuo uodų ir erkių.

Daugiausiai perka šias prekes

„Rimi“ ryšių su visuomene vadovė Eglė Krasauskienė BNS sakė, kad per karščius žmonės dažniau perka geriamąjį bei įvairių skonių mineralinį vandenį, šaltas arbatas, kombučos arbatos gėrimus. Be to, palyginti su vėsesnėmis savaitėmis, minėtas prekybos tinklas šiuo metu parduoda 1,5–2 kartus daugiau ledų.

Atstovė taip pat pastebėjo, kad pirkėjai dažniau perka vaisių ir daržovių – vyraujant karštiems orams norisi lengvesnio, vėsinančio maisto.

REKLAMA

REKLAMA

„Karaliauja arbūzai, melionai, trešnės, įvairūs kaulavaisiai. Pastebime, kad pirkėjai vis dar jautrūs kainoms, tad nuolat ieško patrauklių pasiūlymų, leidžiančių sutaupyti perkant ir šių kategorijų prekes“, – teigė E. Krasauskienė.

REKLAMA

Be to, jos teigimu, liepą minėtas prekybos tinklas parduoda apie 1,5 karto daugiau užkandžių, skirtų buvimui gamtoje: „Pirkėjai yra linkę dažniau atsigręžti į sveikatai palankesnius užkandžius – riešutus, riešutų ar vaisių batonėlius, įvairius trapučius.“

Tuo metu „Iki“ komunikacijos vadovės Gintarės Kitovės teigimu, įprastai per karsčius taip pat auga vandens ir įvairių vaisvandenių pardavimai, pirkėjai dažniau įsigyja įvairių griliui skirtų prekių, pavyzdžiui, žuvies ar mėsos gaminių, anglių.

REKLAMA

REKLAMA

Jos teigimu, palyginti su pavasario mėnesiais, ledų „Iki“ parduotuvėse parduodama keturis kartus daugiau, įvairių marinuotos žuvies ar mėsos gaminių – dukart, kefyro šaltibarščiams – 50 proc., vytintų kabanos dešrelių – apie 70 proc. daugiau.

Prekybos tinklas vasarą taip pat dažniau parduoda pagamintų sumuštinių, traškučių, sūrių, užtepėlių.

„Kai karšta, labai natūralu, jog žmonės nori gaivintis – ar tai būtų vanduo, vaisvandeniai ar ledai – tai vienos populiariausių prekių kovoti su karščiais. Vasaros Lietuvoje nėra ilgos, žmonės daugiau laiko praleidžia lauke, todėl ir prekės, kurių populiarumas užauga yra susijusios būtent su praleidžiamu laisvalaikiu – ar tai būtų grilio prekės, užkandžiai, švieži vaisiai, augalai ar kremai nuo saulės“, – BNS sakė G. Kitovė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Graibsto arbūzus ir repelentus

„Maxima“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento vadovė Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė BNS teigė, kad kaip ir kasmet, taip ir šiemet per karščius išauga arbūzų pardavimai – jų birželį-liepą, palyginti su žiema ir pavasariu, parduodama 52 kartus daugiau. Pirkėjai taip pat dažniau perka persikus, nektarinus ir kitus panašius vaisius.

„Ledų (…) pardavimai taipogi rikiuojasi vasarą perkamiausių prekių dešimtuke“, – sakė I. Trakimaitė-Šeškuvienė.

REKLAMA

Be to, jos teigimu, vasarą parduodama 32 kartus daugiau repelentų, kelis kartus padidėja guminės avalynės ir aksesuarų nuo lietaus pardavimai, dažniau perkamos ir kitos laisvalaikio ar turizmo prekės.

Savo ruožtu „Lidl Lietuvos“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis teigė, kad „Lidl“ per karščius taip pat išauga grilio prekių, maisto, gėrimų pardavimai. Jo teigimu, labiausiai auga ledų pardavimai, o pastaraisiais metais per karščius populiarėja nealkoholinis vynas bei alus.

„Jį renkasi vis didesnė mūsų klientų dalis ir šių gėrimų pardavimai sudaro vis didesnę dalį lyginant su įprastu alumi ir vynu“, – BNS sakė A. Bubnelis.

Pasak „Lidl“ atstovo, vasarą taip pat išauga įvairių namo ar kiemo priežiūros prekių, pavyzdžiui, grąžtų arba žoliapjovių, pardavimai.