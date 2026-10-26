Lietiniai blynai kaskart bus tobuli: užmaišę tešlą nepraleiskite 1 žingsnio

Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ kulinarijos meistrai pataria, kaip išsikepti pačius gardžiausius blynus ir siūlo tris receptus, pagal kuriuos porcija asmeniui atsieis mažiau nei vieną eurą.
Populiariausi blynai Lietuvoje, ko gero, yra su varškės, sūrio ar kumpio įdaru. Tačiau šį patiekalą viena ar kita forma žmonės valgo visame pasaulyje.
Japonijoje itin mėgstami sotūs okonomijakiai su kopūstais ir įvairiais kitais priedais, Indijoje – iš fermentuotos ryžių ir ankštinių augalų tešlos kepamos dosos, o Etiopijoje – purios, lengvai rūgščios tefo (abisininių posmilgių) miltų indžeros.
Blynus lengva ir susimaišyti, ir išsikepti, be to, jie itin lengvai derinami su pačiais įvairiausiais, nebrangiais ingredientais ir dėl to tinkami bet kuriuo dienos metu gaminamam patiekalui – pusryčiams, pietums ar vakarienei.
Kulinarijos meistrės gudrybės, kad blyneliai pavyktų puikiai
Minėto prekybos tinklo Maisto gamybos ir kokybės departamento technologė, laikinai einanti Produktų vystymo skyriaus vadovė pareigas, Agnė Čypienė dalijasi, kad norint pagaminti tvirtus lietinius, prieš kepant reikia leisti jų tešlai „pailsėti“. Užmaišius blynų masę, po maždaug 20–30 minučių pranyksta maišymo metu susidarę oro burbuliukai ir tešla tampa tolygesnė.
„Kepant lietinius, keptuvę reikėtų įkaitinti iki vidutinės temperatūros, nes pernelyg didelė kaitra blyno paviršių apdegina greičiau, nei spėja iškepti jo vidus.
Kad lietinis neplyštų verčiamas, svarbu nepamiršti keptuvę patepti riebalais, apatinė blyno pusė turi būti visiškai sutvirtėjusi, o kraštai – lengvai atsiskyrę nuo keptuvės“, – sako A. Čypienė.
Tuo metu purių kefyro blynelių paslaptis – kefyro rūgšties ir valgomosios sodos reakcija, kurios metu tešloje susidaro ją iškeliantys anglies dioksido burbuliukai.
Šios tešlos, priešingai lietiniams, nereikėtų nei ilgai plakti, nei palikti pastovėti. Be to, kefyrą ir kiaušinius reikėtų iš šaldytuvo išimti šiek tiek anksčiau nei pradėsite gaminti – kambario temperatūros produktai lengviau susimaišo, o blyneliai iškepa tolygiau.
Pasak A. Čypienės, daržovių blynus dažniausiai sugadina pernelyg skysta masė. Pavyzdžiui, sutarkuotoje cukinijoje yra gana daug vandens, todėl jos kruopščiai nenuspaudus, blynai sunkiau laikys formą ir prasčiau apskrus.
Be to, cukiniją tinkamai pasiruošus, reikės ir mažiau miltų ar dribsnių, geriau jausis daržovės skonis, o patys blyneliai irgi bus tvirtesni.
A. Čypienė dalijasi, kad blynai – apskritai itin nebrangus patiekalas norint patiems pasigaminti namuose, o naudojant dar ir tinklo privataus prekių ženklo pieno produktus, jų porcija vienam žmogui gali atsieiti mažiau nei eurą.
Paskelbti blynų dieną bet kada namuose ir pusryčiams išsikepti purių kefyro blynelių su obuoliais, pietums – lietinių su špinatais ir gaudos sūriu, o vakarienei – nesaldžių varškės ir cukinijų blynelių kviečia minėto prekybos tinklo kulinarijos meistrai ir dalijasi receptais.
Kefyro blyneliai su obuoliais
Skaičiuojant, kiek preliminariai kainuoja privataus prekių ženklo pieno produktai, soti maždaug 6 blynelių porcija vieno žmogaus pusryčiams, pagal faktiškai sunaudotų produktų kiekį, gali siekti apie 76 euro centus. Blyneliams pagaminti reikės:
- 100 g kefyro;
- 1 kiaušinio;
- 100 g kvietinių miltų;
- 1 didelio obuolio;
- 100 g natūralaus graikiško jogurto;
- 0,5 a. š. valgomosios sodos;
- aliejaus kepimui.
Gaminimas. Dubenyje išplakite kefyrą su kiaušiniu, pamažu suberkite miltus ir sodą, gerai išmaišykite. Nuluptą obuolį stambiai sutarkuokite ir įmaišykite į tešlą. Keptuvėje iki vidutinės kaitros įkaitinkite truputį aliejaus. Šaukštu formuokite blynelius ir kepkite po 2–4 minutes iš abiejų pusių. Patiekite su jogurtu.
Pietums – lietiniai su špinatais ir gaudos sūriu
Jei rytais dažno tautiečio mėgstamas valgis yra blyneliai su varške ir uogiene, iš tokios pat tešlos pagaminti lietiniai su špinatais ir gaudos sūrio įdaru taps puikiais nebrangiais pietumis. Iš šiame recepte panaudotų ingredientų kiekio galima pagaminti 8 lietinius.
Skaičiuojant, kad skrandžio neapsunkinantiems pietums pakanka dviejų blynelių, šio patiekalo kaina vienam žmogui siekia kiek daugiau nei eurą. Lietiniams reikės:
- 300 ml pieno;
- 100 ml virinto vandens;
- 200 g špinatų;
- 150 g gaudos sūrio;
- 2 kiaušinių;
- 200 g kvietinių miltų;
- 20 g sviesto;
- 1 skiltelės česnako;
- druskos, pipirų (pagal skonį);
- aliejaus kepimui.
Gaminimas. Kiaušinius išplakite su pienu ir vandeniu, suberkite miltus, įdėkite druskos ir supilkite ištirpintą sviestą. Tešlą maišykite, kol taps vientisa ir palikite 20–30 minučių pastovėti.
Keptuvę su šlakeliu aliejaus įkaitinkite iki vidutinės ar šiek tiek aukštesnės temperatūros. Įpilkite samtelį tešlos ir keptuvę lėtai pasukiokite, kad tešla vienodai plonai pasklistų. Lietinį apkepkite minutę–pusantros, tuomet apverskite ir kitą pusę kepkite dar 30–45 sekundes.
Iškepę lietinius, keptuvėje maždaug pusę minutės apkepinkite smulkiai pjaustytą česnaką, sudėkite plėšytus špinatus. Nuolat pamaišydami, pakepkite 2–3 minutes, kol špinatai sukris ir išgaruos drėgmės perteklius.
Ant anksčiau iškeptų lietinių dėkite po šaukštą špinatų ir tarkuoto gaudos sūrio. Susukite, užlenkite kraštus ir apkepkite po 1–2 minutes iš abiejų pusių, kad išsilydytų sūris.
Vakarienei – varškės ir cukinijų blyneliai
Šie nesaldūs, pakankamai sotūs ir skrandžio pernelyg neapkrausiantys blyneliai – tarpinis variantas tarp įprastų daržovių blynų ir varškėčių. Iš žemiau nurodytų ingredientų kiekio pagaminsite 4 porcijas, kuri vienam valgytojui atsieis apie 83 euro centus. Blyneliams reikės:
- 360 g pusriebės varškės;
- 300 g cukinijos;
- 2 kiaušinių;
- 50 g avižinių dribsnių;
- 1 skiltelės česnako;
- 30 g svogūnų laiškų;
- 100 g grietinės patiekimui;
- druskos ir pipirų (pagal skonį);
- aliejaus kepimui.
Gaminimas. Cukiniją stambiai sutarkuokite, lengvai pasūdykite ir palikite 5–10 minučių pastovėti. Vėliau masę kruopščiai nuspauskite. Avižinius dribsnius sumalkite maisto smulkintuvu.
Dubenyje sumaišykite varškę, cukiniją, kiaušinius, smulkintus dribsnius, traiškytą česnaką ir smulkiai supjaustytus svogūnų laiškus. Pagal skonį pagardinkite druska ir pipirais. Palikite maždaug 10-čiai minučių, kad dribsniai sugertų likusią drėgmę.
Drėgnomis rankomis formuokite blynelius ir kepkite ant nedidelės ar vidutinės kaitros po 3–4 minutes iš kiekvienos pusės. Jei blyneliai storesni, juos apvertus, keptuvę galima trumpam uždengti, kad geriau iškeptų jų vidus. Iškepusių blynelių aliejaus perteklių nusausinkite popieriniais rankšluosčiais. Patiekite su grietine. Skanaus!
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