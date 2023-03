Kuri taro korta atitinka jūsų zodiako ženklą ir ką tai reiškia?

REKLAMA

Ir nors Taro kortos su astrologija neturi tiesioginio ryšio, jis visgi egzistuoja. Jau XVIII amžiuje šį ryšį pradėjo pastebėti ir užmegzti tų dienų Tarologai ir ezoterikai. Jie ieškojo susikirtimo taškų tarp astrologijos, Taro, runų ir kitų senovės orakulų.

REKLAMA

Nepaisant prieštaravimų, jie visi buvo vieningi dėl vieno: tiek Taro, tiek astrologijoje dominuoja skirstymas į elementus.

Astrologijoje visi Zodiako ženklai priklauso keturiems elementams. Nors pirmosios 22 kortos iš kaladės vadinami “Didieji Arkanai” – jie atstovauja skirtingus principus, idealus ir koncepcijas. Likusios 56 kortos yra ”Mažieji Arkanai”, būtent jie iliustruoja tai, kas vyksta su mumis, ir atspindinčius pasekmių pasaulį.

REKLAMA

Taro kortose Mažieji Arkanai atitinka tuos pačius elementus kaip is astrologijoje:

Monetos - Žemė

Kardai - Oras

Lazdos - Ugnis

Taurės - Vanduo.

Žinodami, kuri taro korta valdo jūsų zodiako ženklą, galėsite geriau suprasti save, taip pat pasiruošti iššūkiams, su kuriais susidursite gyvenime, bei išmokti dvasines gudrybes kaip patirti katarsį.

REKLAMA

REKLAMA

Taro kortų paaiškinimai zodiako ženkluose

Avinas (kovo 21 d. – balandžio 20 d.): Imperatorius (4-asis Didysis Arkanas)

Ugnies ženklas, valdomas Marso, Avinas atitinka Imperatoriaus Arkaną. Imperatorius yra lyderis. Tas, kuris naudojasi savo charizma, žavesiu ir įtikinimo galia, kad kiti darytų tai, ko jis nori. Žmonės, gimę po Avino ženklu, yra orientuoti į veiksmą, mėgsta kontroliuoti ir dominuoti situaciją.

REKLAMA

Jautis (balandžio 21 d.–gegužės 21 d.): Šventikas (5-asis Didysis Arkanas)

Tai nustebins ne vieną Jautį, nes dauguma jų yra kritiški religijos ar net ateistų atžvilgiu, tačiau būtent jų nenoras aklai tikėti ir nuolatinis tiesos ieškojimas juos stipriai sieja su Šventiku – „šventųjų paslapčių valdovu“. Jautis yra visuomenės ramstis, atkaklus ir patikimas.

REKLAMA

Dvyniai (gegužės 21 d. – birželio 21 d.): Įsimylėjėliai (6-asis Didysis Arkanas)

Dvynių ženklas yra dvejetainis, jį valdo bendravimo dievas Merkurijus. Taro Dvyniams atstovauja Įsimylėjėlių Arkanas. Ši korta paremta istorija apie Adomą ir Ievą, kurie dažniausiai vaizduojami stovintys šalia Gyvybės medžio ( kitaip dar vadinamo Išminties medžiu ). Įsimylėjėliai simbolizuoja bendravimą ir bendruomeniškumą, išryškindamas Dvynių poreikį santykiams.

REKLAMA

REKLAMA

Vėžys (birželio 21 d.–liepos 22 d.):

Karieta (7-asis Didysis Arkanas)

Vėžys atitinka Karietos kortą. Kortoje esantis karietos vairuotojas yra veiksmo žmogus. Ir, kaip ir visi vėžiai, jis nešioja šarvus, nes turi neįtikėtiną saugumo troškimą. Be to, karietininkas dažnai vaizduojamas su mėnuliu ant šarvų, ir visa tai yra slapta ir paslėpta. Karieta yra vidinio ryžto ir patvirtinimo per protą ir intuiciją korta.

REKLAMA

Liūtas (liepos 23 d. – rugpjūčio 23 d.):

Jėga (8-asis Didysis Arkanas)

Ugninis Liūto ženklas atitinka Jėgos kortą, kas akivaizdu net ir vizualiai: kortoje pavaizduota mergelė, tramdanti liūtą. Tai stiprybės korta, kai žmogus žino, kad turi liūto valią – tiek fizinę, tiek dvasinę – ir gali užtikrintai bei drąsiai susidoroti su visais iššūkiais.

REKLAMA

Mergelė (rugpjūčio 24 d. – rugsėjo 22 d.):

Atsiskyrėlis (9-asis Didysis Arkanas)

Zodiako Mergelės ženklą atitinkanti Taro korta iš pirmo žvilgsnio nėra tokia aiški ir tiksli kaip Liūtas ar Dvyniai: ji atitinka Atsiskyrėlį – vienišą senuką, vaikštantį tamsoje su žibintu. Tačiau būtent šis Arkanas parodo, koks nuobodus gali būti išorinis pasaulis Mergelei, kuri yra daug jautresnė, nei ji mano. Ši korta skatina branginti savo vidų. Vidinė Atsiskyrėlio išmintis atskleis Mergelės gyvenimo prasmę.

REKLAMA

REKLAMA

Svarstyklės (rugsėjo 23 d. – spalio 23 d.):

Teisingumas (11-asis Didysis Arkanas)

Teisingumas asocijuojasi su zodiako ženklu Svarstyklėmis – ir tai taip pat akivaizdu: jos kairėje rankoje pačios svarstyklės yra kairėje, o kardas dešinėje, kaip ir pats Svarstyklių ženklas, priklauso Oro stichijai. Svarstyklės yra žinomos dėl savo teisingumo jausmo. Šis Arkanas moko Svarstykles, kaip susidoroti su pasaulio neteisybėmis ir gyventi pagal savo sprendimus.

REKLAMA

Skorpionas (spalio 23 – lapkričio 22 d.): Mirtis (13-asis Didysis Arkanas)

Nenuostabu, kad gyvūnas, kurio įkandimas yra pavojingas gyvybei, atitinka Mirties kortą. Laimei, ši korta išreiškia ką kita: ji rodo gyvenimo atsinaujinimą ir pasikeitimą. Skeletas yra kažkas, kas mums svarbu ir visada lieka su mumis. Mirties Arkanas ragina paleisti žmones ir daiktus, kurie mums nebetarnauja, kad judėtume į priekį: kaip Skorpionas nusimeta odą, kad atgimtų.

REKLAMA

Šaulys (lapkričio 23 d. – gruodžio 22 d.):

Saikingumas (14-asis Didysis Arkanas)

Šaulys yra pusiau žmogus, pusiau arklys, mažai arba visiškai nevaldantis savo impulsų. Žinoma, Saikingumas tapo geriausiu šio moraliai sudėtingo ženklo atstovu. Abstinencijos korta – Šaulio kovos su laisvės skoniu simbolis, pajutęs, kad Šauliai sugeba nuvažiuoti toliau, nei ketino. Arkanas ragina išlaikyti stabilumą, nepaisant visų gyvenimo peripetijų, būti nuosaikiems savo idėjose ir veiksmuose.

REKLAMA

Ožiaragis (gruodžio 22 d. – sausio 20 d.):

Velnias (15-asis Didysis Arkanas)

Ožiaragis - ištikimas, šiek tiek naivus ir labai atkaklus, atrodytų, Velnio korta visiškai netinka. Bet jau vizualiai yra panašumas: ir Zodiako ženklas, ir Velnias vaizdinyje yra pusė ožio. Abi būtybės – ir Ožiaragis, ir Velnias – reprezentuoja jėgas, siekiančias sėkmės, tačiau suvaržytas žemiškų lūkesčių. Ir abu yra pavaldūs visokioms pagundoms. Net velnias nori, kad Ožiaragis žinotų, kas jam gerai, o kas blogai. Tačiau Ožiaragis turi to išmokti iš patirties.

Vandenis (sausio 21 d. – vasario 19 d.):

Žvaigždė (17-asis Didysis Arkanas)

Dėl savo pavadinimo Vandenis dažnai klaidingai laikomas vandens ženklu, iš tikrųjų yra oro ženklas, vėjas, varantis bangas. Taro korta, atitinkanti Vandenį, yra Arkanų žvaigždė. Kaip ir Vandenis, šioje kortoje pavaizduota deivė valdo vandenį (emocijas) ir pila jį ten, kur gali būti naudinga. Vandeniams tai labai svarbu. Kaip ir Žvaigždės Arkanas, Vandenis yra optimistiškas ir svajingas.

Žuvys (vasario 19 d. – kovo 20 d.):

Mėnulis (18-asis Didysis Arkanas)

Zodiako ženklas Žuvys atitinka Arkaną Mėnulį. Kaip ir Žuvys, Mėnulio korta asocijuojasi su svajonėmis, idealizmu ir nesąmoningumu. Mėnulis taip pat reprezentuoja ryšį su mūsų šešėliu, suteikia mums galimybę pamatyti nematomą, pasinerti į savo „aš“ gelmes. Mėnulio korta primena Žuvims, kad reikia įsiklausyti į savo fizinio kūno energiją, kuri yra labai jautri gyvenimo aplinkybėms ir signalizuoja apie teisingą reakciją.

Sužinoję atitinkančią taro kortą, jums gali būti įdomu, kaip kortos sąveikauja tarpusavyje su kitomis kortomis. Nors Taro kortų būrimas yra unikali ir suasmeninta patirtis tikrai galima viešą skaitymą pritaikyti sau.