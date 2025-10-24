Kristina ant savo automobilio rado raštelį: negalėjo patikėti, ką jame parašė kaimynas

„Negaliu patikėti, kaip mane perspėjo kaimynas, kai pastačiau automobilį prie jo namo“, – rašė moteris vardu Cristina (liet. Kristina), paviešinusi įrodymą „Facebook“.
Raštelio nuotrauka išplito socialiniuose tinkluose
Raštelis greitai išplito internete, o žmonės negalėjo nuspręsti, kas labiau gąsdina – grasinimai ar rašybos klaidos. It virusas išplitusiame įraše matyti kaimyno paliktas laiškas, kuriame šis piktinasi dėl automobilio palikimo vietos:
„Tu esi automobilis yra per arti mano NAMO! Jie yra geresnių vietų. Aš tave turėsiu rupūžė (angl. toad, turėta omenyje angl. žodis towed – nutempti automobilį)! Tik išbandyk mano kantrybę! Tu pralaimėsi.“
Žinutė, kupina įniršio ir rašybos klaidų, ne tik išgąsdino automobilio savininkę, bet ir prajuokino įrašo komentatorius, rašoma mirror.co.uk.
Vienas vartotojas juokavo: „Naudokite raudoną rašiklį, ištaisykite klaidas ir palikite ant jo automobilio.“
Kitas komentatorius pridūrė: „Aš palikčiau žodyną prie jo durų ir palikčiau automobilį neribotam laikui.“
Internautai neslėpė nuostabos – raštelyje buvo tiek rašybos klaidų, kad kai kurie net įtarė klaidų rekordą.
„Šešios klaidos 22 žodžiuose. Ar kas nors susisiekė su Gineso rekordais? Tai turbūt kažkoks rekordas“, – rašė vienas skaitytojas.
Kiti dalijosi savo panašiomis patirtimis su „košmariškais“ kaimynais. „Mano mama prieš daugelį metų šiek tiek susipyko su kaimynu. Jie paliko mums laišką ir pasirašė „Ononimas“. Kartais prisimenu tą žodį ir vos neužspringstu kava“, – dalijosi internautas.
Ne vienintelis „kaimynas iš pragaro“
Pasirodo, tai – ne vienintelis atvejis, kai kaimynai kovoja dėl automobilių statymo vietų.
Kitas vartotojas „Reddit“ forume „r/NeighboursfromHell“ pasidalijo, kad jo kaimynas kiekvieną kartą reikalauja perstatyti automobilį, jei jis stovi „per arti“ jo namo.
„Man nerūpi, kur pastatau savo automobilį – jei yra laisva vieta, ten ir statau. Bet vienas iš mano kaimynų elgiasi taip, lyg gatvė būtų jo nuosavybė“, – pasakojo gyventojas.
Anot jo, kaimynas nuolat pyksta, kai kas nors pastato automobilį priešais jo langus, nors tai – visiškai vieša gatvė.
Vis tik, ši istorija tapo puikiu priminimu, kad kaimynų santykiuose kartais geriau suskaičiuoti iki dešimties ir nusiraminti, o ne griebtis rašiklio – ypač, jei nesi tikras dėl rašybos.
