Kraujo krešulių riziką sumažinsite padarę vos 1 veiksmą: nustebsite, koks jis

Apie kraujo krešulius ir jų susidarymo rizikos mažinimo būdus naujienų portalo tv3.lt skaitytojams papasakojo „Camelia“ vaistinių tinklo vaistininkė Julija Aganauskaitė-Žukaitė.
„Išgirdus apie kraujo krešulius daugelis pirmiausiai galvoja apie gyvybei pavojingas būkles, tačiau su krešuliais mes susiduriame gerokai dažniau.
Kraujo krešėjimas yra visiškai natūralus ir gyvybiškai būtinas procesas – juk būtent dėl šios organizmo funkcijos nustojame kraujuoti, kai įsipjauname ar kitaip susižeidžiame.
Vis dėlto kartais kraujo ląstelių ir baltymų sankaupos, vadinamos trombais, susidaro kraujagyslių viduje ir gali sutrikdyti kraujotaką. Sutrikus kraujotakai, kraujas nebegali patekti į tam tikras organizmo vietas, organus ir nebenešioja taip reikalingo deguonies“, – sakė ji.
Kraujo krešuliai – kuo jie pavojingi?
Vaistininkė dalijosi, kad didžiausią pavojų gyvybei kraujo krešuliai kelia svarbiausiose kraujagyslėse, plaučiuose, smegenyse ar giliosiose kojų venose. Pasak jos, kraujo krešuliai gali užkimšti kraujagyslę ir sutrikdyti kraujo tekėjimą.
„Pavyzdžiui, kojos giliojoje venoje susidaręs krešulys gali pasireikšti vienos kojos tinimu, skausmu ar paraudimu.
Dar pavojingiau, jei krešulio dalis atitrūksta ir nukeliauja į plaučius – tuomet gali išsivystyti plaučių embolija. Jei kraujo krešulys susiformuoja smegenyse – ištinka insultas, o jei širdyje – infarktas“, – dalijosi ji.
J. Aganauskaitė-Žukaitė sakė, kad nors tokios komplikacijos skamba bauginančiai, vis tik svarbiausia yra laiku atpažinti įspėjamuosius ženklus.
Dėl to ji patarė pajutus staigų dusulį, krūtinės skausmą, alpimą nedelsiant skambinti 112, o pastebėjus neįprastą vienos kojos tinimą ar skausmą – nedelsiant kreiptis į medikus.
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