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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Žolininkė Jolanta išdavė, kas padės jūsų sąnariams: podagrą pamiršite ilgam

2026-10-27 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-27 17:00
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Podagra – tai viena iš artrito formų, kurią gali sukelti padidėjęs šlapimo rūgšties kiekis kraujyje. Dažniausiai sergantieji ja skundžiasi skausmingais didžiojo kojos piršto sąnario skausmo priepuoliais, kurie gali trukti nuo kelių dienų iki kelių savaičių, tad dalijamės su jumis žolelėmis, kurios gali padėti susiduriantiems su podagra.

Žolininkė Jolanta išdavė, kas padės jūsų sąnariams (nuotr. asm. archyvo, 123rf.com)
GALERIJA (5)

Podagra – tai viena iš artrito formų, kurią gali sukelti padidėjęs šlapimo rūgšties kiekis kraujyje. Dažniausiai sergantieji ja skundžiasi skausmingais didžiojo kojos piršto sąnario skausmo priepuoliais, kurie gali trukti nuo kelių dienų iki kelių savaičių, tad dalijamės su jumis žolelėmis, kurios gali padėti susiduriantiems su podagra.

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Žolininkė, tinklaraščio „Mano žolelės“ autorė žolininkė Jolanta pasidalijo keliomis žolelėmis, kurios gali pagelbėti tiek gerinant sąnarių veiklą, tiek susiduriant su skausmais dėl podagros.

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Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Podagra smogia iš pasalų

Šlapimo rūgšties kiekio padidėjimas gali lemti podagrą

Pašnekovė dalijosi, kad pagrindinė priežastis, kodėl tiek daug žmonių kenčia nuo podagros, yra netinkama gyvensena. Pasak jos, podagros metu iš šlapimo rūgšties susidaro kristalai, kurie kaupiasi sąnariuose ir juos dirgina.

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Labiausiai tokiais atvejais kenčia didysis kojos pirštas, tad ten dažniausiai pasireiškia podagra. Vis tik kartais podagra veikia ir kitus sąnarius.

„Prasidėjęs podagros priepuolis reiškia, kad inkstai jau nebesuspėja pašalinti šlapimo rūgšties pertekliaus. Tuomet kyla trys pagrindiniai klausimai: kodėl tos rūgšties prisikaupia, ką daryti, kad ją išvarytume iš organizmo, ir kaip gyventi, kad ji vėl nesikauptų“, – aiškino ji.

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Pasidomėjus, kodėl apskritai šlapimo rūgštis kaupiasi organizme, Jolanta aiškino, kad pagrindinė priežastis – netinkama mityba. Pasak pašnekovės, saldumynai, balta duona, perdirbti produktai – tai tiesiausias kelias į susirgimus.

„Vasaros sezono metu didelę įtaką daro šašlykai, kepta mėsa, grilyje ruoštas maistas, rūkytos dešros, įvairūs kepti produktai ir alkoholis.

Visa tai lemia, kad organizme susidaro tiek šlapimo rūgšties, jog inkstai nebesugeba jos tinkamai pašalinti“, – sakė ji.

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