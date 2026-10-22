Podagros skausmai sumažės akimirksniu: ragina atsisakyti 1 produkto

Anksčiau naujienų portalui tv3.lt vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Ieva Sauserytė aiškino, kaip atpažinti pirmuosius podagros simptomus, kuo pavojingi ligos paūmėjimai ir kokie gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti suvaldyti negalavimus.
Podagra – kas tai?
Ji pasakojo, kad podagra – tai liga, kuri paveikia sąnarius, dažniausiai pasireiškianti ketvirtą ar penktą dešimtį perkopusiems žmonėms.
Pasak jos, dažniausiai podagros atsiradimą lemia per didelis šlapimo rūgšties kiekis, kurio inkstai nebespėja natūraliai pašalinti.
„Šis perteklius kristalizuojasi ir virsta aštriomis nuosėdomis, kurios, besikaupdamos sąnarių ertmėse, sukelia uždegiminį procesą.
Dažniausiai podagros „taikiniu“ tampa didžiojo kojos piršto sąnarys, kuriame diskomfortas jaučiamas bene nuolat“, – sakė ji.
Vis tik, anot specialistės, reikšminga priminti, kad daugiausiai nemalonumų sukelia podagros paūmėjimai, kurių metu jaučiami intensyvaus skausmo priepuoliai.
Ji aiškino, kad negydoma podagra gali plisti, dėl to uždegimas gali pradėti veikti kitus sąnarius, pavyzdžiui, kulkšnis, kelius, alkūnes arba riešus.
Podagros simptomai
Pasidomėjus, kokiais simptomais pasižymi podagros ligos pradžia, I. Sauserytė nurodė, kad pažeisto sąnario vietoje oda neretai parausta ir patinsta.
Vėliau iš uždegimo židinio ima plisti juntamas karštis, kartais aplink pažeistą sąnarį susiformuoja bumbeliai, tampa sunku laisvai judinti alkūnę.
„Neretai organizmas į uždegimą reaguoja sistemiškai, tad podagrą turintis asmuo gali justi bendrą silpnumą, nuovargį ar net pradėti karščiuoti.
Atpažinti podagrą dažniausiai padeda pasireiškiantys skausmo priepuoliai, kurie stipriai paveikia kasdienį komfortą“, – teigė ji.
Pasak vaistininkės, neretai tokių skausmo priepuolių metu diskomfortą gali sukelti net pats švelniausias prisilietimas.
Dėl to I. Sauserytė paragino pajutus bet kokį neaiškios kilmės sąnarių skausmą kreiptis pagalbos į gydytojus.
„Su specialistais svarbu pasikonsultuoti ir tais atvejais, kai tampa sunku judinti pažeistą sąnarį, juntamas stiprus skausmas, karščiuojama“, – tikino ji.
Kaip sumažinti podagros skausmus?
I. Sauserytė nurodė, kad problema su podagra yra tame, kad šlapimo rūgšties perteklius gali sukelti ne tik šią ligą, bet ir eilę kitų sveikatos sutrikimų.
Ji pokalbio metu pateikė kelis pavyzdžius: inkstų funkcijos suprastėjimą, akmenligę, lėtinį uždegimą, kuris gali sąlygoti daugiau sveikatos problemų, susijusių su širdimi ir kraujagyslėmis.
„Negana to, dėl podagros apsunkinto fizinio aktyvumo galimybių, patiriamo skausmo, išauga antsvorio, depresijos, diabeto, miego sutrikimų rizika“, – tikino ji.
O pasidomėjus, kaip galima sumažinti patiriamus simptomus, pašnekovė sakė, kad kol kas kokrečiai podagrai gydyti skirtų vaistų nėra. Vis tik tuomet kombinuojami šlapimo rūgštį mažinantys vaistai, vaistai nuo skausmo.
„Valdant podagrą ir jos paūmėjimus gyvenimo būdo pasirinkimai tampa labai svarbūs. Svarbu kontroliuoti turimas lėtines ligas, ypač susijusias su metabolizmu, inkstais, širdies ir kraujotakos sistema.
Kadangi podagros riziką gali didinti ir nutukimas bei diabetas, labai svarbu tinkamai kontroliuoti mitybą, stengtis išlaikyti normalų kūno svorį, būti fiziškai aktyviems“, – sakė ji.
Galiausiai, prabilusi apie mitybą pašnekovė pabrėžė, kad geriausia yra apriboti raudonos mėsos produktų ir subproduktų vartojimą, nes šis maistas tiesiogiai prisideda prie ligos paūmėjimo.
Ji taip pat siūlė atsisakyti alkoholio, vengti saldžių gėrimų – tiek gazuotų vaisvandenių, tiek sulčių.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt