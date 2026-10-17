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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Atskleidė, ar sultinys tikrai padeda jūsų sąnariams: kiti mano klaidingai

2026-10-17 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-17 19:00
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Apie sultinį dažnai pagalvojame kaip apie paprastą ir kasdieništką patiekalą, vis tik jis gali tapti vertinga subalansuotos mitybos dalimi. Sultinys ne tik organizmui suteikia pakankamai skysčių, tačiau taip pat rekomenduojamas nusilpus ar sutrikus virškinimo sistemai. Tad panagrinėkime, kokios dar naudos sultinys turi mūsų organizmui.

Atskleidė, ar sultinys tikrai padeda jūsų sąnariams (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (12)

Apie sultinį dažnai pagalvojame kaip apie paprastą ir kasdieništką patiekalą, vis tik jis gali tapti vertinga subalansuotos mitybos dalimi. Sultinys ne tik organizmui suteikia pakankamai skysčių, tačiau taip pat rekomenduojamas nusilpus ar sutrikus virškinimo sistemai. Tad panagrinėkime, kokios dar naudos sultinys turi mūsų organizmui.

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Šįkart sultinio nauda organizmui pokalbio metu dalijosi mitybos specialistas Mantas Liekis. Jis neslėpė, kad šis maistas puikiai tinka organizmui.

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Vis tik taip pat pašnekovas nurodė, koks sultinys iš tiesų gali pagelbėti, o kokį prekybos centruose vertėtų apeiti iš toli.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sveika mityba

Sultinio nauda organizmui

Pašnekovas pasakojo, kad, pirmiausia, sultinys yra naudingas tuo, jog padeda gauti daugiau skysčių ir yra pakankamai lengvai virškinamas maistas.

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Anot jo, iš jo taip pat galima gauti baltymų, kolageno, įvairių mineralų, tokių kaip kalis, fosforas, magnis ir kalcis.

„Jeigu sultinys verdamas ilgiau, jame gali atsirasti daugiau aminorūgščių, pavyzdžiui, glicino ir prolino, kurios yra naudingos organizmui.

Tačiau nereikėtų tikėtis stebuklingo poveikio. Sultinys gali šiek tiek prisidėti prie odos ar sąnarių būklės gerinimo, tačiau ši nauda nėra labai didelė“, – dalijosi jis.

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Prabilęs apie naudą virškinimui, pašnekovas nurodė, kad įrodymų apie sultinio gebėjimą gydyti skrandžio sutrikimus nėra, tačiau galima teigti, kad jis yra naudingas žmogui.

Anot jo, prastai jaučiantis sultinys padeda papildyti skysčių atsargas, o kartu suteikia šiek tiek baltymų ir mineralų.

„Sultinys dažnai rekomenduojamas vartoti įvairių negalavimų metu. Būtent dėl šios priežasties žmonės neretai jaučiasi geriau pasirinkę dubenėlį sultinio, o ne sunkesnį maistą“, – teigė jis.

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Ragino sultinį vartoti dažniau

M. Liekis taip pat pasakojo, kad sultinys iš tiesų galėtų tapti dažnesne kiekvieno mitybos dalimi. Vis tik, pasak jo, svarbu nepamiršti, kad jis naudingiausias yra tuomet, kai vartojamas su kitais produktais.

Anot pašnekovo, jeigu sultinys verdamas su daržovėmis, ankštinėmis kultūromis, kruopomis, bulvėmis, mėsa ar žuvimi – nauda pastebimai didesnė.

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„Taip organizmas gauna daugiau vitaminų, mineralų, skaidulų ir kitų naudingų medžiagų“, – tikino jis.

Mitybos specialistas pridėjo, kad taip maitinantis galima tikėtis geresnių bendrų sveikatos rodiklių ir mažesnės kai kurių ligų rizikos.

„Svarbiausia vertinti ne vieną produktą, o visą mitybos racioną. Vien nuo sultinio vartojimo sveikata iš esmės nepasikeis, tačiau jis gali būti sveikos mitybos dalis“, – sakė jis.

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Iš kokios mėsos verdamas sultinys – naudingiausias?

M. Liekio pasiteiravus, ar yra skirtumas, iš kokios mėsos verdame savo sultinį, jis nurodė, kad didelio skirtumo nėra.

Anot jo, svarbiausia pasirinkti tokią mėsą, kuri patinka pačiam žmogui ir yra tinkama jo mitybai.

„Tiesa, kiauliena ar jautiena dažniausiai būna kiek riebesnė nei paukštiena, todėl pasirinkimas gali priklausyti nuo individualių poreikių ir sveikatos būklės“, – sakė jis.

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Vis tik, jeigu asmuo vienos ar kitos rūšies mėsos nemėgsta, tada ją galima pakeisti kita. Svarbiausia – pakankamas baltymų gavimas.

Įspėjo dėl 1 sultinio rūšies prekybos centruose

Tiesa, M. Liekis visus, svarstančius apie tai, kad visą sultinio teikiamą naudą galima surinkti iš parduotuvėse parduodamų sultinio kubelių, įspėjo, kad tai netiesa.

Anot jo, nors šie kubeliai gali suteikti panašų skonį, vis tik dažniausiai palankesniu pasirinkimu yra laikomas namuose virtas sultinys.

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„Jame galima naudoti natūralius ingredientus, daugiau daržovių ir kontroliuoti druskos kiekį. Vis dėlto galutinis rezultatas priklauso nuo to, kokius produktus žmogus pasirenka naudoti gamindamas“, – sakė jis.

Pasidomėjus, kaip tinkamai išvirti sultinį, kad jis būtų naudingas organizmui, mitybos specialistas patarė rinktis liesesnę mėsą arba kaulus su nedideliu kiekiu mėsos.

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„Taip pat rekomenduojama dėti daugiau daržovių, pavyzdžiui, morkų, svogūnų, salierų, petražolių ar kitų mėgstamų daržovių bei natūralių prieskoninių žolelių.

Ingredientus reikėtų užpilti vandeniu ir virti nedidelėje kaitroje. Jei virimo metu susidaro daugiau riebalų, juos galima nugriebti, kad sultinys būtų liesesnis.

Druskos taip pat reikėtų dėti saikingai, ypač žmonėms, kurie turi padidėjusį kraujospūdį ar kitų sveikatos problemų, dėl kurių rekomenduojama riboti druskos vartojimą“, – sakė jis.

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