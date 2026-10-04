Vaisinių muselių neliks nė kvapo: štai ką reikia padaryti

Kartais atrodo, kad jų neįmanoma išnaikinti – atidarius šiukšliadėžę galima išvysti ištisą jų būrį, o bandant ramiai užsiimti savo reikalais jos nuolat skraido aplink.
Atskleidė gudrybę
Vis dėlto viena švaros guru atskleidė paprastą būdą, kuris, jos teigimu, padeda išvengti vaisinių muselių antplūdžio. Apie šį triuką rašo mirror.co.uk.
Tonya Bee, socialiniame tinkle „TikTok“ žinoma kaip @thatcleanbee, paaiškino, kodėl vaisinės muselės gali atsirasti net ir tvarkinguose namuose, ir ką galima padaryti, kad jų būtų išvengta.
Profesionali namų valytoja tikino, kad jos naudojamas metodas padėjo seniai pamiršti problemas dėl vaisinių muselių.
Savo vaizdo įraše ji rašė: „Geriausias triukas vaisinėms muselėms. Kai prieš metus pradėjau tai daryti, gal tik vieną kartą jų buvo atsiradę“.
Pasak Tonya, viena svarbiausių taisyklių – iš parduotuvės parsineštus bananus nuplauti iš karto.
Ji paaiškino, kodėl būtent šis vaisius gali būti susijęs su namuose atsirandančiomis muselėmis: „Vaisinės muselės padeda kiaušinėlius ant parduotuvėje išdėliotų bananų, tu juos nusiperki ir parsineši namo, jos išsirita ir namuose atsiranda naujų gyventojų! Taigi būtinai nuplaukite bananus, kai tik grįšite namo“.
Šis būdas nereikalauja nei specialių priemonių, nei papildomų išlaidų. Tonya patarimas sulaukė nemažai dėmesio – komentaruose žmonės dalijosi savo patirtimi ir dėkojo už naudingą informaciją.
Vienas internautas rašė: „Ačiū! Mane varė iš proto tos muselės, nesuprasdavau, iš kur jų atsiranda, nes namuose pas mus labai švaru“.
Kitas pateikė dar vieną patarimą: „Taip pat būtinai atskirkite bananus po vieną, kad jie nebūtų kekėje, o tada nuplaukite. Vaisinės muselės mėgsta dėti kiaušinius ant kekės koto!“
„Tu ką tik pakeitei mano gyvenimą“, – gyrė kitas.
„Tu ką tik atsakei į opiausią klausimą“, – rašė kažkas kitas.
„O varge, aš to tikrai nežinojau! Kaip išmanu“, – nusistebėjo dar vienas komentatorius.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.