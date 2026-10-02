Šį produktą vadina tikra magnio gysla: rekomenduoja išbandyti

Pakanka nedidelės saujos per dieną, kad praturtintumėte savo mitybą vertingomis maistinėmis medžiagomis. Tiesa, kalbant apie moliūgų sėklas, taisyklė „kuo daugiau, tuo geriau“ tikrai negalioja, rašoma fakt.pl.
Ruošdami moliūgų patiekalus dažniausiai daugiausia dėmesio skiriame minkštimui, o sėklas laikome traškiu priedu arba tiesiog išmetame, tačiau būtent jose slypi itin koncentruota naudingų maistinių medžiagų dozė. Štai kodėl verta įtraukti moliūgų sėklas į savo kasdienį valgiaraštį.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
Kodėl verta valgyti moliūgų sėklas?
Vienas didžiausių moliūgų sėklų privalumų yra didelis magnio kiekis. Šis mineralas būtinas normaliai raumenų ir nervų sistemos veiklai, padeda palaikyti elektrolitų pusiausvyrą, dalyvauja energijos apykaitos procesuose ir gali padėti sumažinti nuovargio jausmą. Vien dėl šių priežasčių moliūgų sėklas verta valgyti reguliariai.
Ne mažiau vertingas ir jose esantis baltymas. 100 gramų moliūgų sėklų yra apie 25-30 gramų baltymų, nors įprastai vienu metu suvalgome gerokai mažesnę porciją. Baltymai reikalingi raumenų masei augti ir palaikyti, o kartu su skaidulomis bei riebalais suteikia ilgiau trunkantį sotumo jausmą.
Nors moliūgų sėklose yra nemažai riebalų, tai nėra priežastis jų vengti. Didžiąją jų dalį sudaro nesočiosios riebalų rūgštys. Mityboje pakeitus sočiuosius riebalus nesočiaisiais, galima prisidėti prie normalaus cholesterolio kiekio kraujyje palaikymo. Dėl šios priežasties sėklos ir riešutai dažnai rekomenduojami kaip širdžiai palankios mitybos dalis.
Moliūgų sėklos taip pat yra cinko, geležies, vario ir fosforo šaltinis. Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, dalyvauja DNR sintezėje ir svarbus odos būklei.
Geležis reikalinga raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino gamybai bei deguonies pernešimui organizme. Varis prisideda prie energijos apykaitos bei geležies transportavimo, o fosforas padeda išlaikyti stiprius kaulus ir sveikus dantis.
Tuo naudingųjų medžiagų sąrašas nesibaigia. Moliūgų sėklose taip pat gausu skaidulų. Jas verta vartoti kartu su kitais skaidulų šaltiniais, tokiais kaip daržovės, vaisiai, ankštinės kultūros ir pilno grūdo produktai, nes pakankamas skaidulų kiekis padeda palaikyti normalią žarnyno veiklą.
Kiek moliūgų sėklų galima suvalgyti per dieną?
Šiuo atveju daugiau nebūtinai reiškia geriau. Moliūgų sėklos yra gana kaloringas produktas – 100 gramų suteikia daugiau kaip 500 kilokalorijų, todėl rekomenduojama porcija yra maždaug 20-30 gramų, arba nedidelė sauja. Tokį kiekį galima valgyti kaip užkandį arba naudoti kaip patiekalų priedą.
Moliūgų sėklas nesunku įtraukti į kasdienę mitybą. Jas galima berti į avižinę košę, jogurtą, skyrą ar muslius. Jos puikiai tinka salotoms, sumuštiniams, trintoms sriuboms, keptoms daržovėms, įvairioms kruopoms bei ryžių patiekalams. Taip pat jų galima dėti į naminę duoną ar granolą arba tiesiog kramsnoti tarp pagrindinių valgymų.
Jei moliūgų sėklas perkate kaip užkandį, geriau rinktis nesūdytas. Norint išgauti intensyvesnį aromatą ir traškumą, jas galima lengvai paskrudinti, tačiau nereikėtų ilgai laikyti ant labai įkaitusios keptuvės.
Svarbiausia nepersistengti su kiekiu. Moliūgų sėklų nesunku suvalgyti daugiau, nei planavote, o kartu gauti ir nemažą kiekį kalorijų. Be to, per didelis jų kiekis kai kuriems žmonėms gali sukelti pilvo pūtimą ar sunkumo jausmą, ypač jei kasdienėje mityboje trūksta kitų skaidulų turinčių produktų.
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