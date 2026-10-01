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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Į troškinį įdėkite 1 ingredientą: rezultatas nustebins

2026-10-01 15:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 15:05
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Troškinys nebūtinai turi būti sunkus mėsos patiekalas, paskendęs tirštame padaže. Marokietiška rudeniška šio patiekalo versija atrodo visai kitaip. Jos pagrindą sudaro avinžirniai, o į puodą keliauja pomidorai, daržovės ir... džiovintos slyvos.

Troškinys (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (8)

Troškinys nebūtinai turi būti sunkus mėsos patiekalas, paskendęs tirštame padaže. Marokietiška rudeniška šio patiekalo versija atrodo visai kitaip. Jos pagrindą sudaro avinžirniai, o į puodą keliauja pomidorai, daržovės ir... džiovintos slyvos.

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Toks derinys gali pasirodyti netikėtas, tačiau būtent saldžių, rūgščių ir prieskoninių skonių harmonija suteikia šiam patiekalui išskirtinį charakterį, rašoma fakt.pl.

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Rudenį dažniau renkamės šiltus, viename puode pagaminamus patiekalus. Tačiau vietoj dar vieno tradicinio mėsos troškinio verta išbandyti ingredientus, būdingus Šiaurės Afrikos virtuvei.

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Avinžirniai suteikia sotumo, pomidorai sukuria aromatingo padažo pagrindą, o prieskoniai užtikrina sodrų skonį. Vis dėlto įdomiausias ingredientas čia yra džiovintos slyvos. Kodėl verta jų dėti į troškinį?

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žingsnis po žingsnio: naminis daržovių troškinys

Džiovintos slyvos rudeniškame troškinyje

Džiovintų vaisių naudojimas pikantiškuose patiekaluose gali stebinti, tačiau tokie deriniai yra būdingi marokietiškai virtuvei.

Kaitinamos padaže džiovintos slyvos suminkštėja ir dalį savo natūralaus saldumo perduoda visam patiekalui. Šiame recepte jų skonį papildo nedidelis kiekis medaus arba klevų sirupo.

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Tačiau tai nereiškia, kad troškinys tampa saldus. Saldžias natas subalansuoja pomidorai, juodosios alyvuogės bei prieskoniai: kuminas, maltos kalendros, paprika ir cinamonas.

Pastarąjį dažniausiai siejame su desertais, tačiau Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų virtuvėse jis dažnai naudojamas ir sūriems patiekalams pagardinti.

Šį rudenišką troškinį galima patiekti vieną arba naudoti kaip tirštą padažą. Jis puikiai dera su kuskusu ar ryžiais. Taip pat šalia galima patiekti duonos ar pitą, kuri puikiai tinka gardžiam padažui pasemti.

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Rudeniškas avinžirnių ir džiovintų slyvų troškinys

Reikės:

  • 1 skardinė avinžirnių;
  • 1 skardinė smulkintų pomidorų;
  • 1,5 stiklinės daržovių sultinio;
  • 1 morka;
  • 1 svogūnas;
  • 1 saliero stiebas;
  • 2–3 česnako skiltelės;
  • ½ stiklinės juodųjų alyvuogių (nebūtina);
  • ⅓ stiklinės džiovintų slyvų;
  • 2 valg. š. alyvuogių aliejaus;
  • 1 valg. š. medaus;
  • 1 a. š. malto kumino;
  • ½ a. š. malto cinamono;
  • 1 a. š. maltų kalendrų;
  • ½ a. š. saldžiosios paprikos;
  • ½ a. š. aitriosios arba rūkytos paprikos (nebūtina);
  • druskos ir pipirų pagal skonį;
  • sauja kapotų petražolių.

Gaminimas

  1. Svogūną supjaustykite kubeliais, morką pusžiedžiais, saliero stiebą smulkiai sukapokite, o česnaką sutrinkite arba susmulkinkite.
  2. Dideliame puode arba gilioje keptuvėje įkaitinkite alyvuogių aliejų. Sudėkite svogūną ir kepkite 2–3 minutes, kol suminkštės. Tuomet sudėkite morką, salierą ir česnaką, kepkite dar apie 3 minutes.
  3. Suberkite kuminą, kalendras, cinamoną, saldžiąją papriką ir, jei mėgstate aštriau, aitriąją arba rūkytą papriką. Maišydami pakaitinkite apie 30 sekundžių, kad prieskoniai atskleistų aromatą.
  4. Supilkite pomidorus ir daržovių sultinį. Sudėkite nuvarvintus avinžirnius, juostelėmis supjaustytas džiovintas slyvas ir medų. Išmaišykite, užvirinkite, sumažinkite kaitrą ir uždengę troškinkite 15–20 minučių.
  5. Jei naudojate alyvuoges, suberkite jas likus maždaug 5 minutėms iki gaminimo pabaigos.
  6. Pabaigoje pagardinkite druska ir pipirais, pabarstykite kapotomis petražolėmis.

Patiekite su kuskusu, ryžiais arba pita. Šis kvapnus, sotus ir spalvingas patiekalas puikiai tinka vėsiems rudens vakarams.

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