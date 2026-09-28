„Sumeti į orkaitę ir pamiršti“: šis troškinio receptas taps šeimos mėgstamiausiu

Reikės:
- 700 g jautienos sprandinės;
- Druskos pagal skonį;
- Žiupsnis pipirų.
- 2 morkos;
- 1 svogūnas;
- 1 poras;
- 1 paprika;
- 2 skiltelės česnako;
- 1 saliero lapkotis;
- 2 pomidorai;
- 1 čili;
- 2 lauro lapai;
- 1 st vandens/ sultinio;
- Pundelis petražolių;
- Pundelis laiškinių česnakų;
- Keli baziliko lapeliai.
Patiekti:
- Bulvių košė;
- Rauginti/ marinuoti agurkai.
Jautieną supjaustome kąsnio dydžio gabalėliais. Pabarstome druska, pipirais. Dedame į troškintuvą. Daržoves nulupame, nuplauname. Morkas supjaustome griežinėliais, porą ir svogūną pusžiedžiais, papriką juostelėmis, pomidorą stambiais gabalėliais, česnaką ir čili pasmulkiname.
Sudedame daržoves į puodą, suberiame smulkintus žalumynus, lauro lapus. Užpilame vandeniu arba sultiniu. Puodą uždengiame dangčiu ir troškiname 170 laipsnių karščio orkaitėje apie 2 val.
Patiekiame su bulvių koše ir agurkais. Pabarstome smulkintais laiškiniais česnakais ir petražolėmis.
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