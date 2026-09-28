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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

„Sumeti į orkaitę ir pamiršti“: šis troškinio receptas taps šeimos mėgstamiausiu

2026-09-28 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 11:45
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„Kai orkaitė atlieka visą darbą už mane. Kai daug gaminti nėra jėgų, gelbsti tokie receptai, kai sumeti į orkaitę ir pamiršti. Nieko atskirai neapkepinau, tiesiog viską sumečiau į puodą ir pašoviau į orkaitę“, – rašė tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida.

Jautienos troškinys (nuotr. Kviečiu į virtuvę)

„Kai orkaitė atlieka visą darbą už mane. Kai daug gaminti nėra jėgų, gelbsti tokie receptai, kai sumeti į orkaitę ir pamiršti. Nieko atskirai neapkepinau, tiesiog viską sumečiau į puodą ir pašoviau į orkaitę“, – rašė tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida.

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Reikės:

  • 700 g jautienos sprandinės;
  • Druskos pagal skonį;
  • Žiupsnis pipirų.
  • 2 morkos;
  • 1 svogūnas;
  • 1 poras;
  • 1 paprika;
  • 2 skiltelės česnako;
  • 1 saliero lapkotis;
  • 2 pomidorai;
  • 1 čili;
  • 2 lauro lapai;
  • 1 st vandens/ sultinio;
  • Pundelis petražolių;
  • Pundelis laiškinių česnakų;
  • Keli baziliko lapeliai.

Patiekti:

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  • Bulvių košė;
  • Rauginti/ marinuoti agurkai.

Jautieną supjaustome kąsnio dydžio gabalėliais. Pabarstome druska, pipirais. Dedame į troškintuvą. Daržoves nulupame, nuplauname. Morkas supjaustome griežinėliais, porą ir svogūną pusžiedžiais, papriką juostelėmis, pomidorą stambiais gabalėliais, česnaką ir čili pasmulkiname.

Sudedame daržoves į puodą, suberiame smulkintus žalumynus, lauro lapus. Užpilame vandeniu arba sultiniu. Puodą uždengiame dangčiu ir troškiname 170 laipsnių karščio orkaitėje apie 2 val.

Patiekiame su bulvių koše ir agurkais. Pabarstome smulkintais laiškiniais česnakais ir petražolėmis.

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