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Broliai dvyniai parodė neįtikėtiną talentą – maistą sukerta rekordiniu greičiu: „Po tų 5 picų geriau jaučiamės“

BE TABU
2026-10-02 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 07:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Broliai dvyniai Jonas ir Vytas Petrauskai turi rimtą hobį. Jų mėgstamiausias užsiėmimas – per kuo trumpesnį laiką suryti kuo daugiau maisto. Mažeikiuose gyvenantys broliai sugeba sunaikinti picas, želė ar čeburekus ir tikina, kad greitavalgystė nei sveikatai, nei kūno formoms nekenkia.

Broliai dvyniai Jonas ir Vytas Petrauskai turi rimtą hobį. Jų mėgstamiausias užsiėmimas – per kuo trumpesnį laiką suryti kuo daugiau maisto. Mažeikiuose gyvenantys broliai sugeba sunaikinti picas, želė ar čeburekus ir tikina, kad greitavalgystė nei sveikatai, nei kūno formoms nekenkia.

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Brolių talentų domėjosi laidos „Be Tabu“ komanda.

„Mes biškį rizikuojame, bet jokių vaistų net namuose neturime. Kiek jau čia be tėvų gyvename tris metus, jokių vaistų neturime namuose. Gyvename, o virškinimui irgi nieko nevartojame“, – pasakojo broliai.

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Anot jų, po penkių picų jie jaučiasi puikiai, lyg niekur nieko.

„Kažkokį mes turime paturbintą skrandį ir, sakykime, po tų penkių picų geriau jaučiamės negu kai kurie po trijų šašlykų. Tai ir galime sau tai leisti. Rekomenduotina gal nebūtų, bet kiekvienas savo organizmą žino“, – teigė jie.

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(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Burgerių valgymo čempionatas

Numetė daug svorio

Mokyklos laikais broliai atrodė visai kitaip nei dabar – kiekvienas jų svėrė daugiau nei 130 kg. Didelė masė reikalavo daug pastangų, todėl broliai nusprendė keistis.

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„Genetikos nelabai gali kaltinti, bet taip yra, esi linkęs į tą. Turi kovoti, turi prisidžiūrėti mitybą, turi suprasti, kaip veikia kalorijos, kokį maistą valgyti. Viskas įmanoma“, – atviravo broliai Petrauskai.

Išbandę įvairias sporto šakas, nuo karatė iki krepšinio, galiausiai jie atrado sporto sales ir sugebėjo įveikti antsvorį. Neišskiriami broliai kartu baigė ir ugniagesių gelbėtojų mokyklą. Kai vienas iš pradžių nepateko, kitas palaukė, kol galės studioujuoti kartu.

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Laidos „Be Tabu“ akivaizdoje broliai surengė dar vieną iššūkį – be jokio užgėrimo per dvi minutes suvalgė po pakelį sausainių.

„Nežinau, kaip šiaip seksis be vandens. Sakė, kad labai sausi yra, tai pažiūrėsime“, – prieš startą juokėsi jie.

Broliai dvyniai ieško širdies draugių – dvynukių

Galiausiai per trumpą laiką abu įveikė po 11 sausainių, tačiau neslėpė, kad žandikauliai užsipompavo, o be užgėrimo kramtyti buvo sunkoka.

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Paklausti apie asmeninį gyvenimą, dvyniai neslėpė humoro jausmo – merginų jie neturi, tačiau jau ilgai laukia ir tikisi rasti antrąsias puses – ne bet kokias, o seses dvynes.

„Operatorius du metus jau ieško, dar nerado. Sakė, kitas surado, bet reikės aštuonis metus palaukti“, – šmaikštavo broliai.

Kaip broliai Petrauskai taip greitai sukerta maistą – pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laida „Be Tabu“ – nuo rugpjūčio 31 d., pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

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