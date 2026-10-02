Plinta sukčių afera, žmonės jau nukentėjo: alytiškė neteko beveik 10 tūkst. eurų

Policijos duomenimis, ketvirtadienį 1974 m. gimusi moteris galimai fiktyvioje banko svetainėje suvedė savo prisijungimo prie banko duomenis.
Neteko beveik 10 tūkst, eurų
Po to nuo jos banko sąskaitos apgaulės būdu buvo nuskaičiuoti 9 999 eurai.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo ir neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos.
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