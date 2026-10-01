Išdavė purių ir minkštutėlių žagarėlių receptą: skonis nukels atgal į vaikystę

Reikės:
- 250 g pieno;
- 1 kiaušinio;
- 2 v. š. cukraus;
- Žiupsnelio druskos;
- 10 g sausų mielių;
- 1 a. š. vanilinio cukraus;
- Miltų (apie 450 g).
Mielinių žagarėlių receptas
Gamyba:
Į dubenį pilame truputį pašildytą pieną, beriame druskos, cukraus, vanilinio cukraus, mušame kiaušinį ir suberiame sausas mieles. Viską gerai išmaišome ir paliekame 10min.
Dalimis dedame persijotus miltus ir minkome tešlą (ji turi būti minkšta, truputį lipni). Kildiname apie 1val. Tada perminkome, iškočiojame tešlą, suformuojame žagarėlius ir dar kartą pakildiname.
Puode įkaitiname aliejų ir dedame virti žagarėlius. Verdame iš abiejų pusių, kol gražiai apskrunda. Dedame ant popierinio rankšluosčio. Patiekiant pabarstome cukraus pudra.
Skanaus Jums linki Aurimėlis!
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