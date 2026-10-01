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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Išdavė purių ir minkštutėlių žagarėlių receptą: skonis nukels atgal į vaikystę

2026-10-01 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 11:45
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Mieliniai žagarėliai. Purūs, minkšti, kvepiantys vaikystės prisiminimais ir namais, į kuriuos visada buvo gera sugrįžti“, – rašė tinklaraščio „Aurimėlio virtuvė“ autorius.

Mieliniai žagarėliai (nuotr. Aurimėlio virtuvė)
GALERIJA (5)

Mieliniai žagarėliai. Purūs, minkšti, kvepiantys vaikystės prisiminimais ir namais, į kuriuos visada buvo gera sugrįžti“, – rašė tinklaraščio „Aurimėlio virtuvė“ autorius.

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Reikės:

  • 250 g pieno;
  • 1 kiaušinio;
  • 2 v. š. cukraus;
  • Žiupsnelio druskos;
  • 10 g sausų mielių;
  • 1 a. š. vanilinio cukraus;
  • Miltų (apie 450 g).

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mieliniai žagarėliai

Mielinių žagarėlių receptas

Gamyba:

Į dubenį pilame truputį pašildytą pieną, beriame druskos, cukraus, vanilinio cukraus, mušame kiaušinį ir suberiame sausas mieles. Viską gerai išmaišome ir paliekame 10min.

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Dalimis dedame persijotus miltus ir minkome tešlą (ji turi būti minkšta, truputį lipni). Kildiname apie 1val. Tada perminkome, iškočiojame tešlą, suformuojame žagarėlius ir dar kartą pakildiname.

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Puode įkaitiname aliejų ir dedame virti žagarėlius. Verdame iš abiejų pusių, kol gražiai apskrunda. Dedame ant popierinio rankšluosčio. Patiekiant pabarstome cukraus pudra.

Skanaus Jums linki Aurimėlis!

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