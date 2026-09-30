Bananų duoną kepsite tik pagal šį receptą: skonis vertas 10 balų

„Iki“ kulinarijos šefė įvardija tris dažnas klaidas, kurios gali sugadinti rezultatą, ir paaiškina, ką daryti kitaip.
Trys klaidos, dėl kurių bananų duona nepavyksta
„Bananai – dažniausiai pirkėjų pasirenkama prekė vaisių ir daržovių skyriuje, kurią populiarumu nurungia nebent arbūzai vasarą. Galima sakyti, kad bananams sezonas tęsiasi visus metus – juos pirkėjai noriai renkasi nepriklausomai nuo metų laiko. O jeigu nusipirkus daugiau ne visus spėjama suvalgyti, kol šie nepradėjo stipriai nokti ir tamsėti, išmesti jų nereikėtų.
Suminkštėję bananai puikiai tinka įvairiems desertams, o vienas paprasčiausių būdų juos sunaudoti – bananų duona, kurią namuose pasigaminti ir nesudėtinga, ir pigu“, – sako minėto prekybos tinklo komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Nors bananų duonos receptas nėra sudėtingas, pasak kulinarijos šefės Jolitos Tamoševičienės, rezultatą gali pakeisti net keli iš pirmo žvilgsnio nedideli dalykai.
Per ilgai maišoma tešla. Sudėjus miltus, tešlos nereikėtų ilgai ar intensyviai maišyti – pakanka tai daryti tol, kol nebesimato sausų miltų. Pernelyg ilgai maišant gali susidaryti per daug glitimo, todėl iškepusi bananų duona gali būti tankesnė, ne tokia puri ar net „guminė“.
Per daug miltų. Miltai sugeria drėgmę, todėl net ir nedidelis jų perteklius gali lemti sausesnį ir kietesnį kepinį. Tiksliausia juos sverti, o naudojant matavimo stiklinę – nespausti ir nesemti su kaupu.
Per ilgai kepama. Bananų duonos vidų galima patikrinti mediniu pagaliuku, tačiau nereikia laukti, kol ištrauktas jis bus visiškai sausas. Keli prilipę drėgni trupiniai – nieko blogo, svarbiausia, kad ant pagaliuko neliktų skystos tešlos. Kepant vien tam, kad jis būtų visiškai švarus, duoną lengva perdžiovinti.
„Bananų duona dažnai nepavyksta ne dėl paties recepto, o dėl nedidelių dalykų ruošiant tešlą ar kepant. Pavyzdžiui, norėdami viską gerai išmaišyti galime persistengti, o bijodami, kad kepinys viduje liks neiškepęs, orkaitėje jį palaikome keliomis minutėmis per ilgai. Būtent tokios smulkmenos gali lemti, ar bananų duona bus minkšta ir drėgna, ar sausa bei kieta“, – sako J. Tamoševičienė.
Kuo labiau sunokęs bananas – tuo geriau?
Jeigu bananų duonai renkatės tarp gražaus geltono ir rudomis dėmėmis nusėto banano, pirmenybę verta teikti pastarajam. Nokstant vaisiui jame esantis krakmolas palaipsniui virsta cukrumi, todėl bananas tampa saldesnis, minkštesnis ir aromatingesnis. Tokį vaisių taip pat lengviau sutrinti, o tešloje jis padeda išlaikyti drėgmę ir suteikia ryškesnį bananų skonį.
„Vien patamsėjusi žievė dar nereiškia, kad vaisius sugedęs – svarbu įvertinti ir jo vidų. Jeigu nėra pelėsio, nemalonaus kvapo ar kitų gedimo požymių, toks bananas kepiniui gali tikti net geriau nei ką tik sunokęs“, – pasakoja J. Tamoševičienė.
O ką daryti, jeigu bananų duonos norisi šiandien, tačiau namuose – tik geltoni ir dar gana tvirti vaisiai? Kulinarijos šefė siūlo juos pašauti į maždaug 150–160 °C orkaitę ir pakepti 30–40 minučių, kol žievė patamsės, o vidus suminkštės.
Prieš dedant į tešlą bananus reikėtų visiškai atvėsinti. Toks būdas neatstos natūralaus nokimo, tačiau prireikus padės greitai suminkštinti kepiniui skirtus vaisius.
Sviestas ar aliejus – ką jie pakeičia?
Bananų duonos receptuose naudojamas tiek kokybiškas sviestas, tiek įvairūs neutralaus skonio aliejai. Pasak J. Tamoševičienės, vieno universaliai geresnio pasirinkimo nėra – šie ingredientai kepiniui suteikia skirtingų savybių.
„Riebalai bananų duonoje svarbūs ne tik jos tekstūrai, bet ir skoniui. Aliejus yra neutralesnis, todėl leidžia labiau atsiskleisti kitiems ingredientams, o sviestas kepiniui suteikia sodresnio skonio ir malonaus aromato.
Ruošiant bananų duoną su sviestu, jos skonį galima papildyti natūraliu jogurtu arba kokosų kremu, o pastarasis ypač dera su tokiais prieskoniais kaip kardamonas“, – sako kulinarijos šefė.
Naudojant sviestą svarbi ir jo temperatūra. Jeigu recepte nurodytas tirpintas sviestas, prieš maišant su kitais ingredientais jį reikėtų šiek tiek pravėsinti. Per karštas jis gali paveikti kitus tešlos ingredientus, ypač kiaušinius. Nereikėtų ir savavališkai didinti sviesto kiekio tikintis sodresnio kepinio – pakeitus riebalų ir kitų ingredientų santykį gali nukentėti jo struktūra.
Dar daugiau drėgmės bananų duonai gali suteikti iš pirmo žvilgsnio netikėtas ingredientas – šviežia cukinija. Jos skonis gana neutralus, todėl kepinyje neužgožia bananų, o smulkiai sutarkuota daržovė padeda išlaikyti minkštą tekstūrą. J. Tamoševičienė siūlo šį derinį papildyti šokolado gabalėliais.
Bananų ir cukinijų duona su šokoladu
8–10 porcijų reikės:
- 240 g kvietinių miltų;
- 1 arb. š. kepimo sodos;
- 1 arb. š. kepimo miltelių;
- žiupsnelio druskos;
- 115 g sviesto;
- 130 g cukraus;
- 1 didelio kiaušinio;
- 2 didelių labai sunokusių bananų;
- 1 nedidelės cukinijos;
- 150 g juodojo arba pieniško šokolado.
Gaminimas: Orkaitę įkaitinkite iki 175 °C. Pailgą kekso formą patepkite sviestu arba išklokite kepimo popieriumi.
Cukiniją smulkiai sutarkuokite. Jeigu ji labai sultinga, rankomis ar švariu virtuviniu rankšluosčiu lengvai nuspauskite dalį skysčio, tačiau visiškai jos neišsausinkite. Bananus sutrinkite šakute, sviestą ištirpinkite ir palikite pravėsti.
Dubenyje sumaišykite miltus, kepimo sodą, kepimo miltelius ir druską. Kitame inde išmaišykite tirpintą sviestą su cukrumi, įmuškite kiaušinį, sudėkite trintus bananus ir tarkuotą cukiniją.
Suberkite sausus ingredientus ir atsargiai išmaišykite tik tiek, kad masė susijungtų. Šokoladą sulaužykite į gabalėlius, didžiąją jo dalį įmaišykite į tešlą, o likusį palikite kepinio viršui.
Tešlą sukrėskite į formą, apibarstykite likusiu šokoladu ir kepkite apie 50–60 minučių. Jeigu viršus pradeda per stipriai ruduoti, kepimo pabaigoje laisvai uždenkite folija.
Patikrinkite mediniu pagaliuku – ant jo neturėtų likti skystos tešlos. Iškepusią bananų duoną prieš pjaustydami palikite pravėsti.
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