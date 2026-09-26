Neišmeskite parudavusių bananų žievių: negalėsite patikėti, kur jos sukurs stebuklą

Vis dėlto specialistai pabrėžia, kad šviežia žievelė nėra greitai veikianti trąša, todėl vien ja augalų maitinti nereikėtų. Yra keli būdai, kaip bananų žieveles panaudoti sode, tačiau vienas paprasčiausių – jas susmulkinti ir tinkamai užkasti arba kompostuoti, rašoma express.co.uk.
Bananų žievelėse – augalams naudingos medžiagos
Bananų žievelėse yra įvairių mineralinių medžiagų, kurios gali būti naudingos dirvožemiui. Tarp jų – kalis, kalcis, magnis ir fosforas.
Kalis svarbus bendrai augalų būklei ir gali padėti jiems geriau atsilaikyti prieš nepalankias sąlygas. Kalcis prisideda prie šaknų vystymosi, o fosforas yra svarbus žydėjimui ir vaisių formavimuisi.
Tačiau yra vienas svarbus niuansas – šios medžiagos iš šviežios banano žievelės augalams nėra iš karto lengvai pasiekiamos. Žievelė pirmiausia turi suirti, o tik tuomet jos organinės medžiagos ir dalis maistinių medžiagų gali papildyti dirvožemį.
Be to, maistinių medžiagų kiekis žievelėse nėra toks didelis kaip specialiai augalams skirtose komercinėse trąšose. Todėl jų nereikėtų vertinti kaip vienintelio augalų tręšimo šaltinio.
Specialistai pataria žieveles kompostuoti
Vienas veiksmingiausių būdų panaudoti bananų žieveles – įdėti jas į kompostą. Ten jos palaipsniui suyra ir tampa organinės medžiagos dalimi.
Susmulkintos žievelės komposto krūvoje suyra greičiau. Vėliau susidaręs kompostas gali būti naudojamas dirvožemiui pagerinti, o organinės medžiagos padeda palaikyti geresnę jo struktūrą.
Karališkosios sodininkystės draugijos (RHS) vyresnysis sodininkystės patarėjas Andy Vernonas taip pat rekomenduoja bananų žieveles pirmiausia dėti į kompostą.
„Geriausias būdas panaudoti bananų žieveles – įdėti jas į kompostą“, – sakė jis.
Specialistas pataria žieveles prieš dedant į kompostą susmulkinti arba suplėšyti mažesniais gabalėliais. Taip jos greičiau suyra.
Galima užkasti ir tiesiai į dirvą
Jeigu komposto neturite, bananų žieveles galima panaudoti ir tiesiai sode. Jas reikėtų susmulkinti į mažesnius gabalėlius ir užkasti dirvoje.
A. Vernonas teigia, kad žieveles galima dėti ir tiesiai į dirvą, pavyzdžiui, užkasti po mulčiu arba į sodinimo duobes.
„Idealiu atveju susmulkinkite arba suplėšykite į mažus gabalėlius, kad paspartėtų irimas, bet taip pat galite įdėti gabalėlių tiesiai į dirvą. Užkaskite jas po mulčiu arba sodinimo duobėse, kur jų nematote, bet puvimo mikrobai gauna gerą maistą“, – patarė jis.
Žievelei yrant, į dirvožemį patenka organinių medžiagų ir dalis joje esančių mineralų.
„Skaidydamos bananų odelės aprūpina įvairiomis maistinėmis ir organinėmis medžiagomis, kurios palaiko sveiką augalų augimą ir dirvožemio struktūrą. Tai apima kalį (K), kuris yra pagrindinis pomidorų trąšų ingredientas – skatina žydėjimą ir todėl vaisių augimą. Jose taip pat yra naudingas magnio, kalcio ir fosforo kiekis“, – aiškino specialistas.
Nereikėtų žievelių tiesiog palikti ant žemės
Nors bananų žievelės gali būti naudingos, jų nereikėtų tiesiog išmėtyti sodo paviršiuje. Pūvanti organinė medžiaga gali pritraukti muselių, kitų vabzdžių ir net graužikų.
Jeigu nusprendėte žieveles užkasti tiesiai į dirvą, geriausia jas paslėpti giliau arba uždengti mulčio sluoksniu. Taip jos bus mažiau pastebimos kenkėjams ir galės ramiai irti..
Bananų žieveles geriausia vertinti kaip papildomą organinių medžiagų šaltinį, o ne kaip stebuklingą trąšą.
Kompostuojamos arba tinkamai užkastos jos gali prisidėti prie dirvožemio gerovės, tačiau visavertei augalų mitybai reikalingas ir subalansuotas tręšimas.
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