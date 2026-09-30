Ruošiatės grybauti? Svarbu žinoti – griežtai nedarykite šios klaidos

Iš Marcinkonių apylinkių suvažiavusios „musmirės“ (moterys – tv3.lt red. past.) virė pilną katilą sriubos ir tikino, kad nuo jos galima net atjaunėti.
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Miške, ne paslaptis, gyvena visokios būtybės – ne tik grybai. Jos visos nusiteikusios pozityviai dalyvavo šventėje. Buvo galima sutikti norus pildančią miško dvasią, apkabinimų laukiančią mešką ir raganą Dalę, verdančią burtų viralą laimei, turtams bei sveikatai.
„Grybų šiemet – nors vežimais vežk. Jau ir vežėme: ir vežimais, ir točkomis, ir viskuo, ką tik radome“, – juokėsi Dalė.
Grybavimas – nacionalinis Dzūkijos paveldas. Grybukai žmones ir aprengia, ir pamaitina. Muzikantas Nojus – retas dzūkas, kuris pats negrybauja, bet grybus labai mėgsta: jų prisivalgęs net pradeda groti šaukštais.
„Jei ne grybai ir ne uogos, dzūkų mergos būtų nuogos! Pagrybavo, pauogavo, nešė turgun, litų gavo“, – liaudies išmintį priminė Nojus.
Grybingos vietos Dzūkijoje saugomos labiau nei šeimos paslaptys. Vietiniai juokauja, kad slaptavietes parodytų nebent vienišoms viešnioms, o kitiems pataria tiesiog žiūrėti ne į dangų, o po kojomis.
Svarbiausios taisyklės ruošiantis grybauti
Šventės dalyvės pasakojo apie svarbiausias taisykles, kuriomis vadovaujasi ruošiasi į mišką.
„Pirma taisyklė – nepasiklysti. Antra – nesugadinti samanos ir visos grybienos, kad kitais metais vėl išaugtų grybai. Trečia taisyklė – turėti kašikų (pintinę). Nes į maišelius (plastikinius krepšelius) negalima dėti, grybai ten suges, tai va – tik į krepšį. Būtinai kašikan“, – dzūkiškai mokė moterys.
Lietuvoje grybų rūšių – tūkstančiai, o karaliumi išlieka baravykas. Be to, šventėje su grybais buvo galima žaisti net šaškėmis!
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