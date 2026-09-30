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TV3 naujienos > Gyvenimas

Ruošiatės grybauti? Svarbu žinoti – griežtai nedarykite šios klaidos

Be tabu
2026-09-30 07:30 / šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
2026-09-30 07:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Grybų šventės metu Varėna tapo tikru pasakų miestu. Joje klaidžiojo vaidilutės ir svečius maitino grikinėmis babkomis, sūriais, morkų pyragu ir net stebuklingomis laumių ašaromis. Kaip tikino vietiniai, tos ašaros karčios, bet stebuklingos – liūdnam žmogeliui nuotaiką pakelia, o sergančiam ir sveikatą grąžina. Laidos „Be tabu“ komanda apsilankė ir sužinojo svarbią taisyklę – jokiu būdu grybų negalima dėti į 1 vietą.

Grybų šventės metu Varėna tapo tikru pasakų miestu. Joje klaidžiojo vaidilutės ir svečius maitino grikinėmis babkomis, sūriais, morkų pyragu ir net stebuklingomis laumių ašaromis. Kaip tikino vietiniai, tos ašaros karčios, bet stebuklingos – liūdnam žmogeliui nuotaiką pakelia, o sergančiam ir sveikatą grąžina. Laidos „Be tabu“ komanda apsilankė ir sužinojo svarbią taisyklę – jokiu būdu grybų negalima dėti į 1 vietą.

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Miške, ne paslaptis, gyvena visokios būtybės – ne tik grybai. Jos visos nusiteikusios pozityviai dalyvavo šventėje. Buvo galima sutikti norus pildančią miško dvasią, apkabinimų laukiančią mešką ir raganą Dalę, verdančią burtų viralą laimei, turtams bei sveikatai.

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„Grybų šiemet – nors vežimais vežk. Jau ir vežėme: ir vežimais, ir točkomis, ir viskuo, ką tik radome“, – juokėsi Dalė.

Grybavimas – nacionalinis Dzūkijos paveldas. Grybukai žmones ir aprengia, ir pamaitina. Muzikantas Nojus – retas dzūkas, kuris pats negrybauja, bet grybus labai mėgsta: jų prisivalgęs net pradeda groti šaukštais.

„Jei ne grybai ir ne uogos, dzūkų mergos būtų nuogos! Pagrybavo, pauogavo, nešė turgun, litų gavo“, – liaudies išmintį priminė Nojus.

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Grybingos vietos Dzūkijoje saugomos labiau nei šeimos paslaptys. Vietiniai juokauja, kad slaptavietes parodytų nebent vienišoms viešnioms, o kitiems pataria tiesiog žiūrėti ne į dangų, o po kojomis.

Svarbiausios taisyklės ruošiantis grybauti

Šventės dalyvės pasakojo apie svarbiausias taisykles, kuriomis vadovaujasi ruošiasi į mišką.

„Pirma taisyklė – nepasiklysti. Antra – nesugadinti samanos ir visos grybienos, kad kitais metais vėl išaugtų grybai. Trečia taisyklė – turėti kašikų (pintinę). Nes į maišelius (plastikinius krepšelius) negalima dėti, grybai ten suges, tai va – tik į krepšį. Būtinai kašikan“, – dzūkiškai mokė moterys.

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Lietuvoje grybų rūšių – tūkstančiai, o karaliumi išlieka baravykas. Be to, šventėje su grybais buvo galima žaisti net šaškėmis!

Daugiau sužinokite – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

LAIDĄ TIESIOGIAI ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

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