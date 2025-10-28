Klaipėdietė sumanė surasti prieš 20 metų matytą draugę: to, kas vyko toliau, tikrai nesitikėjo

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Skirma ši sutiko papasakoti apie šias paieškas, kurios ne tik nustebino pašnekovę, tačiau taip pat sugrąžino vaikystės draugę.
Apie draugės paieškas paskelbė socialiniame tinkle
Kaip pasakojo Skirma, ta diena, kai ji nusprendė ieškoti Miglės, visiškai neišsiskyrė iš kitų. Savo rankose pašnekovė laikė seną nuotraukų albumą su jos darželio nuotraukomis ir vieną po kitos jas vartė.
Taip apžiūrinėjant nuotraukos Skirmos akys nuslydo prie greta jos nuotraukoje buvusios mergaitės. Pašnekovė pasakojo, kad prisiminė, jog jos buvo artimos draugės.
„Tada atėjo prisiminimai, kad mes kartu labai sutarėme, man prieš akis pasirodė jos veidas. Prisiminiau jos vardą ir pagalvojau: o jeigu aš pabandyčiau ją surasti? Įdomu, kaip ji dabar gyvena“, – pirminėmis idėjomis dalijosi Skirma.
Kaip tarė, taip ir padarė. Visai netrukus pašnekovė prisiminė, kad jos abi lankė vaikų darželį Kaune, tad susirado nemažai narių turinčią „Facebook“ grupę.
Ten Skirma pasidalijo įrašu, kuriame rašė:
„Labas vakaras, aš su tokia įdomesne situacija.
Turėjau darželyje tokią gerą draugę Miglę, kartu lankėme Aleksoto darželį – boružėlių grupę.
Įdomu būtų po tiek laiko atrasti. Viliuosi, mažu per čia pavyks.
Gal kas atpažįstat, o gal pati esi čia? Veiksmas vyko: 2004-2005 metais.“
Miglė atsiliepė pati
Kaip pasakojo Skirma, visai netrukus įrašas sulaukė didžiulio susidomėjimo iš grupės narių. Pasak jos, ne vienas internautas pradėjo komentaruose žymėti Migles, kurias pažįsta.
„Po poros valandų ji pati parašė po įrašu, prisistatė, pagyrė gražias nuotraukas. Ji man taip pat parašė į asmenines žinutes. Pagalvojau: oho, kaip smagu. Nesitikėjau, kad taip greitai ji atsiras“, – stebėjosi Skirma.
Ji atskleidė, kad anuomet galbūt būtų tęsusi draugystę su Migle, tačiau nutiko taip, kad kartu su šeima išsikraustė į užsienį. Vis tik po daugiau nei 20 metų draugės vėl pradėjo susirašinėti.
Atrado ne vieną panašumą
Skirma prisipažino, kad pradėjus susirašinėti su Migle jos abidvi stebėjosi, nes abiejų gyvenimai tarsi koreliavo. Pasak Skirmos, jos abi dirba su vaikais, o taip pat turi polinkį į meną ir kūrybą.
„Kai Miglė atsirado, mes su ja atradome daug bendrumų. Pasirodo, ji – šiuolaikinio šokio šokėja, mane pačią domina šie šokiai. Labai įdomu ir tai, kad ji labiau meniška siela per šokį, aš labiau laisvalaikiu dainuoju. Abidvi dirbame su vaikais, tad smagu pabendrauti“, – sakė ji.
Pasiteiravus, ar jos jau planuoja susitikimą, pašnekovė atskleidė, kad taip. Tiesa, nors šįkart moterų neskiria skirtingos šalys, vis tik šioks toks atstumas tarp jų yra.
„Kažkaip išėjo iš kalbos, kad būtų smagu susitikti. Vis tik aš esu kaunietė, bet gyvenu Klaipėdoje, tad pasakiau, kad kai būsiu Kaune, tai susitiksime jaukiai pakalbėti, pasisėdėti“, – džiugiomis žiniomis pasidalijo ji.
Galiausiai Skirma pridūrė, kad labiausiai ją nustebino pačių grupės narių reakcija. Ji prisipažino, kad nemanė, jog sulauks tiek susidomėjimo.
„Mane labiausiai nustebino žmonių iniciatyva, kad jie buvo tokie susižavėję ir norėjo man pagelbėti surasti. Žmonės buvo geranoriški, jie norėjo prisidėti.
Noriu paraginti ir kitus paieškoti savo senųjų draugų. Juk taip smagu atkurti draugystes iš vaikystės“, – šyptelėjo ji.
