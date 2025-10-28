Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Klaipėdietė sumanė surasti prieš 20 metų matytą draugę: to, kas vyko toliau, tikrai nesitikėjo

2025-10-28 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-28 17:00

Turbūt ne vienas, kuris kartas nuo karto pavarto nuotraukų albumus, susimąsto, ką vienu ar kitu gyvenimo periodu artimi buvę žmonės veikia dabar. Taip nutiko ir klaipėdietei Skirmai, kuri vieną dieną bevartydama darželio nuotraukas ryžosi surasti 20 metų nematytą draugę Miglę.

Pavarčiusi senų nuotraukų albumą klaipėdietė ryžosi surasti 15 metų nematytą draugę: štai kaip jai pavyko (nuotr. asm. archyvo)
7

Turbūt ne vienas, kuris kartas nuo karto pavarto nuotraukų albumus, susimąsto, ką vienu ar kitu gyvenimo periodu artimi buvę žmonės veikia dabar. Taip nutiko ir klaipėdietei Skirmai, kuri vieną dieną bevartydama darželio nuotraukas ryžosi surasti 20 metų nematytą draugę Miglę.

REKLAMA
0

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Skirma ši sutiko papasakoti apie šias paieškas, kurios ne tik nustebino pašnekovę, tačiau taip pat sugrąžino vaikystės draugę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pavarčiusi senų nuotraukų albumą klaipėdietė ryžosi surasti 15 metų nematytą draugę: štai kaip jai pavyko
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pavarčiusi senų nuotraukų albumą klaipėdietė ryžosi surasti 15 metų nematytą draugę: štai kaip jai pavyko

Apie draugės paieškas paskelbė socialiniame tinkle

Kaip pasakojo Skirma, ta diena, kai ji nusprendė ieškoti Miglės, visiškai neišsiskyrė iš kitų. Savo rankose pašnekovė laikė seną nuotraukų albumą su jos darželio nuotraukomis ir vieną po kitos jas vartė.

REKLAMA
REKLAMA

Taip apžiūrinėjant nuotraukos Skirmos akys nuslydo prie greta jos nuotraukoje buvusios mergaitės. Pašnekovė pasakojo, kad prisiminė, jog jos buvo artimos draugės.

REKLAMA

„Tada atėjo prisiminimai, kad mes kartu labai sutarėme, man prieš akis pasirodė jos veidas. Prisiminiau jos vardą ir pagalvojau: o jeigu aš pabandyčiau ją surasti? Įdomu, kaip ji dabar gyvena“, – pirminėmis idėjomis dalijosi Skirma.

Kaip tarė, taip ir padarė. Visai netrukus pašnekovė prisiminė, kad jos abi lankė vaikų darželį Kaune, tad susirado nemažai narių turinčią „Facebook“ grupę.

REKLAMA
REKLAMA

Ten Skirma pasidalijo įrašu, kuriame rašė:

„Labas vakaras, aš su tokia įdomesne situacija.

Turėjau darželyje tokią gerą draugę Miglę, kartu lankėme Aleksoto darželį – boružėlių grupę.

Įdomu būtų po tiek laiko atrasti. Viliuosi, mažu per čia pavyks.

Gal kas atpažįstat, o gal pati esi čia? Veiksmas vyko: 2004-2005 metais.“

Miglė atsiliepė pati

Kaip pasakojo Skirma, visai netrukus įrašas sulaukė didžiulio susidomėjimo iš grupės narių. Pasak jos, ne vienas internautas pradėjo komentaruose žymėti Migles, kurias pažįsta.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Po poros valandų ji pati parašė po įrašu, prisistatė, pagyrė gražias nuotraukas. Ji man taip pat parašė į asmenines žinutes. Pagalvojau: oho, kaip smagu. Nesitikėjau, kad taip greitai ji atsiras“, – stebėjosi Skirma.

Ji atskleidė, kad anuomet galbūt būtų tęsusi draugystę su Migle, tačiau nutiko taip, kad kartu su šeima išsikraustė į užsienį. Vis tik po daugiau nei 20 metų draugės vėl pradėjo susirašinėti.

REKLAMA

Atrado ne vieną panašumą

Skirma prisipažino, kad pradėjus susirašinėti su Migle jos abidvi stebėjosi, nes abiejų gyvenimai tarsi koreliavo. Pasak Skirmos, jos abi dirba su vaikais, o taip pat turi polinkį į meną ir kūrybą.

„Kai Miglė atsirado, mes su ja atradome daug bendrumų. Pasirodo, ji – šiuolaikinio šokio šokėja, mane pačią domina šie šokiai. Labai įdomu ir tai, kad ji labiau meniška siela per šokį, aš labiau laisvalaikiu dainuoju. Abidvi dirbame su vaikais, tad smagu pabendrauti“, – sakė ji.

REKLAMA

Pasiteiravus, ar jos jau planuoja susitikimą, pašnekovė atskleidė, kad taip. Tiesa, nors šįkart moterų neskiria skirtingos šalys, vis tik šioks toks atstumas tarp jų yra.

„Kažkaip išėjo iš kalbos, kad būtų smagu susitikti. Vis tik aš esu kaunietė, bet gyvenu Klaipėdoje, tad pasakiau, kad kai būsiu Kaune, tai susitiksime jaukiai pakalbėti, pasisėdėti“, – džiugiomis žiniomis pasidalijo ji.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Galiausiai Skirma pridūrė, kad labiausiai ją nustebino pačių grupės narių reakcija. Ji prisipažino, kad nemanė, jog sulauks tiek susidomėjimo.

„Mane labiausiai nustebino žmonių iniciatyva, kad jie buvo tokie susižavėję ir norėjo man pagelbėti surasti. Žmonės buvo geranoriški, jie norėjo prisidėti.

Noriu paraginti ir kitus paieškoti savo senųjų draugų. Juk taip smagu atkurti draugystes iš vaikystės“, – šyptelėjo ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų