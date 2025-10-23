Kauno rajone – masinė avarija: susidūrė 4 automobiliai

Eismo įvykis įvyko apie 19.20 val. Ringaudų seniūnijoje, Armaniškių kaime, kelyje „Via Baltica“.
Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, buvo gautas vyriškio pranešimas, kad važiuodamas automobiliu, jis trenkėsi į stovinčius automobilius ir galimai kliudė žmogų.
Į įvykio vietą atvykus tarnyboms, paaiškėjo, kad susidūrė 4 automobiliai, prispaustų žmonių nebuvo, nukentėję 4 asmenys.
Ugniagesiai gelbėtojai žmonėms suteikė pirmąją pagalbą, kol atvyko medikai. Vėliau visus 4 nukentėjusius asmenis medikai išvežė į gydymo įstaigą.
Atjungti automobilių „VW Jetta“, „Toyota Prius“, „VW Touran“ ir „VW Golf“ akumuliatoriai.
