TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno rajone – masinė avarija: susidūrė 4 automobiliai

2025-10-23 08:17 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 08:17

Trečiadienio vakarą Kauno rajone įvyko masinė avarija – susidūrus 4 automobiliams, nukentėjo 4 žmonės.

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Trečiadienio vakarą Kauno rajone įvyko masinė avarija – susidūrus 4 automobiliams, nukentėjo 4 žmonės.

0

Eismo įvykis įvyko apie 19.20 val. Ringaudų seniūnijoje, Armaniškių kaime, kelyje „Via Baltica“.

Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, buvo gautas vyriškio pranešimas, kad važiuodamas automobiliu, jis trenkėsi į stovinčius automobilius ir galimai kliudė žmogų. 

Į įvykio vietą atvykus tarnyboms, paaiškėjo, kad susidūrė 4 automobiliai, prispaustų žmonių nebuvo, nukentėję 4 asmenys. 

Ugniagesiai gelbėtojai žmonėms suteikė pirmąją pagalbą, kol atvyko medikai. Vėliau visus 4 nukentėjusius asmenis medikai išvežė į gydymo įstaigą.

Atjungti automobilių „VW Jetta“, „Toyota Prius“, „VW Touran“ ir „VW Golf“ akumuliatoriai. 

