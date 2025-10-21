Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Paaiškėjo, kas sukėlė mirtiną funikulieriaus avariją Lisabonoje

2025-10-21 20:21 / šaltinis: BNS
2025-10-21 20:21

Oficialus rugsėjo mėnesį Lisabonoje įvykusios funikulieriaus avarijos, per kurią žuvo 16 žmonių, tyrimas atskleidė, kad incidentą nulėmė nutrūkęs lynas.

Lisabonoje nuo trasos nulėkė funikulierius (nuotr. SCANPIX)

Oficialus rugsėjo mėnesį Lisabonoje įvykusios funikulieriaus avarijos, per kurią žuvo 16 žmonių, tyrimas atskleidė, kad incidentą nulėmė nutrūkęs lynas.

REKLAMA
0

Avarija, kai XIX amžiaus tramvajus „Gloria“ nuvažiavo nuo bėgių ir rėžėsi į pastatą, sukrėtė Portugalijos sostinę ir išryškino nuogąstavimus dėl šio populiaraus, tačiau senstančio turistų traukos objekto saugumo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Portugalijos oro ir geležinkelių avarijų tyrimų biuras (GPIAAF) trys dienos po rugsėjo 3-iosios avarijos pranešė, kad prieš pat nelaimę nutrūko dvi kabinas jungiantis lynas.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmadienį paskelbtoje preliminarioje GPIAAF ataskaitoje teigiama, kad šis lynas neatitiko miesto transporto operatoriaus CCFL nustatytų standartų.

REKLAMA

„Kabelis neatitiko CCFL galiojančių specifikacijų (...) tramvajui „Gloria“, – sakoma GPIAAF paskelbtoje 35 puslapių ataskaitoje. 

Po nelaimės Lisabonos funikulieriai nebevažinėja.

GPIAAF nurodė, jog visi funikulieriai neturėtų važinėti tol, kol inspektoriai nepatvirtins, kad juose veikia stabdžių sistemos, galinčios sustabdyti kabinas nutrūkus lynui.

REKLAMA
REKLAMA

Incidento metu žuvo 16 žmonių, kurių 11 buvo užsieniečiai. Pranešama, kad tarp žuvusiųjų yra trys Jungtinės Karalystės (JK) piliečiai, du Pietų Korėjos piliečiai, du kanadiečiai, viena prancūzė, viena šveicarė, viena amerikietė ir vienas ukrainietis.

Taip pat buvo sužeista 20 žmonių, tarp jų mažiausiai 11 užsieniečių.

50 sekundžių

Geltonieji Lisabonos funikulieriai yra labai populiarūs ir dažnai vaizduojami ant miesto suvenyrų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Gloria“ yra garsiausias miesto funikulierius. Jis pradėjo veikti 1885 metais, o prie elektros buvo prijungtas 1915-aisiais, teigiama Portugalijos nacionalinių paminklų svetainėje.

GPIAAF pranešime, paskelbtame kelios dienos po avarijos, buvo sakoma, kad nelaimės rytą atlikto planinio patikrinimo metu nebuvo nustatyta jokių pažeidimų.

Tyrėjai teigia, kad „Gloria“ vairuotojas įjungė funikulieriaus stabdžius, tačiau šie negalėjo sustabdyti vagono be atsvaros sistemos.

Skelbiama, kad visas incidentas įvyko vos per 50 sekundžių.

Manoma, kad galutinė GPIAAF ataskaita su saugos rekomendacijomis bus paskelbta kitais metais. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų