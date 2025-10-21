Paaiškėjo, kas sukėlė mirtiną funikulieriaus avariją Lisabonoje

Avarija, kai XIX amžiaus tramvajus „Gloria“ nuvažiavo nuo bėgių ir rėžėsi į pastatą, sukrėtė Portugalijos sostinę ir išryškino nuogąstavimus dėl šio populiaraus, tačiau senstančio turistų traukos objekto saugumo.
Portugalijos oro ir geležinkelių avarijų tyrimų biuras (GPIAAF) trys dienos po rugsėjo 3-iosios avarijos pranešė, kad prieš pat nelaimę nutrūko dvi kabinas jungiantis lynas.
Pirmadienį paskelbtoje preliminarioje GPIAAF ataskaitoje teigiama, kad šis lynas neatitiko miesto transporto operatoriaus CCFL nustatytų standartų.
„Kabelis neatitiko CCFL galiojančių specifikacijų (...) tramvajui „Gloria“, – sakoma GPIAAF paskelbtoje 35 puslapių ataskaitoje.
Po nelaimės Lisabonos funikulieriai nebevažinėja.
GPIAAF nurodė, jog visi funikulieriai neturėtų važinėti tol, kol inspektoriai nepatvirtins, kad juose veikia stabdžių sistemos, galinčios sustabdyti kabinas nutrūkus lynui.
Incidento metu žuvo 16 žmonių, kurių 11 buvo užsieniečiai. Pranešama, kad tarp žuvusiųjų yra trys Jungtinės Karalystės (JK) piliečiai, du Pietų Korėjos piliečiai, du kanadiečiai, viena prancūzė, viena šveicarė, viena amerikietė ir vienas ukrainietis.
Taip pat buvo sužeista 20 žmonių, tarp jų mažiausiai 11 užsieniečių.
50 sekundžių
Geltonieji Lisabonos funikulieriai yra labai populiarūs ir dažnai vaizduojami ant miesto suvenyrų.
„Gloria“ yra garsiausias miesto funikulierius. Jis pradėjo veikti 1885 metais, o prie elektros buvo prijungtas 1915-aisiais, teigiama Portugalijos nacionalinių paminklų svetainėje.
GPIAAF pranešime, paskelbtame kelios dienos po avarijos, buvo sakoma, kad nelaimės rytą atlikto planinio patikrinimo metu nebuvo nustatyta jokių pažeidimų.
Tyrėjai teigia, kad „Gloria“ vairuotojas įjungė funikulieriaus stabdžius, tačiau šie negalėjo sustabdyti vagono be atsvaros sistemos.
Skelbiama, kad visas incidentas įvyko vos per 50 sekundžių.
Manoma, kad galutinė GPIAAF ataskaita su saugos rekomendacijomis bus paskelbta kitais metais.
