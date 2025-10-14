Šokiruojantis vyro elgesys autobuse pribloškė kaunietę: „Jis dar drįso nusišypsoti“

Į naujienų portalą tv3.lt pasikreipusi kaunietė teigia, kad incidentas įvyko spalio 11 dieną, apie 9.22 val. ryto, 7-ojo maršruto troleibuse, kursuojančiame tarp Kaniūkų ir Partizanų. Kaip pasakoja moteris, tuo metu transporte buvo tik trys žmonės – ji pati, vairuotojas ir dar vienas vyras.
„Kadangi buvau telefone, daug aplinkos nestebėjau, bet kai atėjo metas išlipti, pastebėjau, kad tas vyras, sėdintis šalia manęs kitoje pusėje, save tenkino viešai“, – rašo skaitytoja.
Moteris prisipažįsta labai išsigandusi ir patyrusi stresą, tačiau spėjusi išsitraukti telefoną pradėjo filmuoti vyrą.
„Vyras, pamatęs, kad jį filmuoju, greitai nuėjo į priekį ir ėmė slėpti veidą po maišeliu. Jis dar drįso nusišypsoti“, – pasakoja ji.
Ne pirmas kartas
Skaitytoja pabrėžia, kad tai jau ne pirmas kartas, kada tenka susidurti su tokiu neadekvačiu elgesiu viešajame transporte. Pasak jos, panašios situacijos jau buvo nutikusios tiek jai, tiek jos draugei kituose autobusuose.
„Tokie įvykiai, deja, nėra pirmas kartas. Panašios situacijos jau buvo nutikusios tiek man, tiek mano draugei kituose autobusuose, nors asmenys buvo skirtingi. Tai rodo, kad Kauno viešajame transporte tokie atvejai kartojasi, ir kažkas turi būti daroma, kad keleiviai ypač merginos, moksleiviai ar vaikai jaustųsi saugiai“, – dalinasi kaunietė.
Ji taip pat išreiškė susirūpinimą ne tik dėl suaugusių keleivių saugumo, bet ir dėl vaikų, kurie gali tapti tokių situacijų liudininkais.
„Labai gaila, kad tai vyksta, ir dar liūdniau pagalvoti, jei tokį vaizdą pamatytų vaikas. Tikiuosi, kad šiuo atveju bus imtasi veiksmų, peržiūrėti autobuso vaizdo įrašai ir nustatytas vyras. Pareiškimas parašytas tiesiog norėčiau priminti, kad saugokitės“, – įspėja moteris.
Policija pradėjo tyrimą
Naujienų portalo tv3.lt žurnalistams raštu susisiekus su Kauno VPK komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičiene, policijos atstovė patvirtino, kad iš tiesų gavo pranešimą apie viešajame transporte galimai lytinę aistrą tenkinusį vyrą.
„Spalio 11 d. apie 09.50 val. gautas pranešimas, jog Kaune, V. Krėvės pr., autobuse, nenustatytos tapatybės vyras viešoje vietoje galimai tenkina savo lytinę aistrą“, – nurodė O. Vaitkevičienė.
Pasak jos, dėl įvykio pradėta administracinė teisena dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo.
Už tai numatyta bauda nuo 30 iki 140 eurų. O už pakartotinį nusižengimą nuo 140 iki 240 eurų.
„Nors tokie atvejai visiškai pavieniai, tačiau būta, kai jie fiksuoti Kauno apskrities policijoje. Visais atvejais nedelsiant raginame kreiptis skubios pagalbos telefonu 112 ir kuo aiškiau apibūdinti asmenį, kad pareigūnai greičiau nustatytų nusikalstamą veiką ar teisės pažeidimą padariusį asmenį“, – pridūrė Kauno policijos atstovė.
Tuo metu UAB „Kauno autobusai“ transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis žurnalistams teigė apie įvykį sužinojęs iš žiniasklaidos ir teigia, kad įmonė apie tai pranešimų negavo.
Tiesa, R. Stankaitis pažymėjo, kad prireikus, įmonė yra pasiruošusi pateikti vaizdo įrašus teisėsaugos atstovams iš minėto troleibuso, kuriame vyras galimai tenkino savo aistrą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!