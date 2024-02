Kavą pakeiskite šiuo gėrimu: padės deginti riebalus

Gydytojas išskyrė vieną gėrimą, kuris gali pagerinti žarnyno ir kepenų sveikatą, taip pat, kaip rodo tyrimai, ir deginti pilvo riebalus. Be to, yra nemaža tikimybė, kad jau dabar kasdien mėgaujatės juo.

Dr. Josephas Salhabas, gastroenterologas ir kepenų specialistas, savo „TikTok“ paskyroje paaiškino, koks gėrimas yra puikus pasirinkimas jūsų kepenims ir skrandžiui, rašo express.co.uk.

Kavą pakeiskite žaliąja arbata

Nors daugelis rytais renkasi gerti kavą, jos skonis patinka ne visiems, be to, yra ir tokių, kurie tiesiog stengiasi vartoti mažiau kofeino, todėl žalioji arbata yra puiki alternatyva, kuria verta pakeisti kavą ir gerti ne tik rytais.

Gydytojas sakė: „Žaliojoje arbatoje yra katechinų, kurie yra stiprūs antioksidantai ir, kaip įrodyta, yra naudingi žarnynui ir kepenims.

Žaliojoje arbatoje yra šiek tiek kofeino – mažiau nei juodoje kavoje, tačiau galima rasti ir arbatos variantų be kofeino.“

Nors arbatoje yra mažiau kofeino, ji taip pat suteikia energijos pliūpsnį, o dėl žaliojoje arbatoje esančio kofeino ir aminorūgšties L-teanino derinio, tai lemia labiau subalansuotą ir sutelktą energijos padidėjimą.

Be to, 2022 m. atlikto tyrimo metu buvo įrodyta, kad žalioji arbata padeda mažinti nutukimą pilvo srityje ir deginti pilvo riebalus. Kaip rodo tyrimai, šio gėrimo poveikis yra didžiausias, kai per savaitę suvartojama daugiau nei keturi puodeliai žaliosios arbatos.

Taip pat kasdien išgeriant nuo dviejų iki penkių puodelių žaliosios arbatos, galite sumažinti mažo tankio lipoproteinų, dar vadinamo „blogojo“, cholesterolio kiekį, kuris prisideda prie apnašų kaupimosi arterijose ir gali padidinti širdies ligų riziką.