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TV3 naujienos > Sveikata

Kaune – neeilinis įvykis: ant ligoninės stogo leidosi Vokietijos kariai

2026-11-16 17:37 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-16 17:37
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Kauno klinikos kitų metų kovą tikisi gauti leidimą civiliniams skrydžiams ir nusileidimams ant ligoninės Infekcinių ligų korpuso įrengtoje sraigtasparnių aikštelėje.

Kaune – neeilinis įvykis: ant ligoninės stogo leidosi Vokietijos kariai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
GALERIJA (22)

Kauno klinikos kitų metų kovą tikisi gauti leidimą civiliniams skrydžiams ir nusileidimams ant ligoninės Infekcinių ligų korpuso įrengtoje sraigtasparnių aikštelėje.

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Ji yra pirmoji Lietuvoje, esanti ant gydymo įstaigos stogo.

Vokietijos kariai pirmadienį sraigtasparniu atliko pirmąjį nusileidimą šioje aikštelėje, treniruodamiesi pervežti pacientą.

(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kaune – neeilinis įvykis: ant ligoninės stogo leidosi Vokietijos kariai (BNS nuotr.)

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Kaip žurnalistams sakė Kauno klinikų vadovas Renaldas Jurkevičius, pratybos tęsis antradienį ir trečiadienį, jų metu planuojama daugiau sraigtasparnio nusileidimų, tarp jų – tamsiuoju paros metu.

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Ši aikštelė sudaro sąlygas leistis pacientų, organų pervežimo, kitas užduotis vykdančiam kariuomenės oro transportui, tačiau joje dar negali leistis civiliniai orlaiviai.

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„Civilinei aviacijai mes dar turime atlikti tam tikrus formalumus, iš pradžių – kad galėtų leistis dieną, paprastesnis leidimas, o po to užregistruoti Tarptautinėje aviacijos agentūroje, kad būtų visam pasauliui žinoma aikštelė ir dieną, ir naktį sraigtasparniai galėtų leistis“, – nurodė R. Jurkevičius.

„Dokumentai yra parengti, tikimės, kad kitų metų apie kovo mėnesį tuos formalumus būsime sutvarkę. Tada jau bet kuris, ir civilinis sraigtasparnis galėtų leistis čia, ne tik kariškai pratybų metu“, – kalbėjo jis.

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Naujos galimybės gelbėti gyvybėms

Pagal iš anksto suplanuotą scenarijų, sraigtasparnis pakilo iš Vilniaus, tuomet Paluknio aerodrome paėmė tariamą pacientą, kurį maždaug per pusvalandį atgabeno į Kauno klinikas.

R. Jurkevičius akcentavo, kad aikštelė leidžia greičiau suteikti sveikatos paslaugas.

„Valandos, net minutės yra labai svarbios, ypač kai turime sužeistą žmogų, transplantacijai taip pat skaičiuojame minutes, gyvybingam organui išlaikyti. Tai svarbiausia čia yra laikas“, – sakė Kauno klinikų vadovas.

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Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis klinikose atsiradusią oro greitosios pagalbos galimybę vadino „istoriniu momentu“, pabrėždamas, kad reikia daugiau sveikatos paslaugoms užtikrinti skirtų civilinių orlaivių.

„Tai sukuria visai kitas galimybes mūsų pacientams gauti gydymą ar net išgelbėti gyvybę“, – teigė jis.

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„Kitas dalykas yra įdarbinti mūsų civilines oro transportavimo galimybes. (...) Tai jau nebe aikštelių klausimas, bet kiek ir kokiais būdais mes galime gabenti pacientų ir organų“, – kalbėjo L. Kukuraitis.

Iki šiol gydymo įstaigose Lietuvos specialiai įrengtą sraigtasparnių nusileidimo aikštelę turėjo tik Santaros klinikos Vilniuje. Ši erdvė orlaiviams įrengta žiedinėje sankryžoje ant žemės.

Sraigtasparnio nusileidimas ant Kauno klinikų Infekcinių ligų korpuso yra lapkričio 15 dieną šalyje prasidėjusių Vokietijos brigados pratybų dalis. Jų metu budi du paieškos ir gelbėjimo užduočių sraigtasparniai, galimi skrydžiai šalies pietrytinėje dalyje.

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