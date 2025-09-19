Kaune namuose sprogus žaislui įspėja visus: štai koks jis buvo

Kaip anksčiau informavo naujienų agentūra ELTA, policijos departamento duomenimis, tądien apie 18.30 val. į ligoninę iš Laisvės alėjoje esančių namų pristatytas apdegimus sprogus žaislui patyręs vaikas.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, buvo pranešta, kad, galimai sprogus žaisle esančiai baterijai, vaikas nusidegino rankas. Nurodyta, kad namo balkone dega žaislas.
Ligoninėje atsidūrus apdegimus patyrusiam vaikui – skubus įspėjimas
Į šį atvejį sureagavo ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT). Kaip specialistai rašė socialiniame tinkle „Facebook“, baterijos, esančiuos žaisluose, gali užsidegti arba sprogti dėl kelių priežasčių, dažniausios – netinkamas naudojimas arba gamybos defektas.
Specialistai dalijasi patarimais, kaip apsisaugoti – įsidėmėkite šią informaciją, nes tai gali padėti apsaugoti ir vaikus, ir namus.
„Reaguodami į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie sprogusią bateriją žaislinėje mašinėlėje, norime įspėti:
Žaislų baterijos gali sprogti ar užsidegti dėl kelių priežasčių – dažniausiai dėl netinkamo naudojimo arba gamybos defekto.
Dažniausios priežastys:
• Trumpasis jungimas – kai baterijos kontaktai susiliečia tarpusavyje ar su metaliniais daiktais (pvz., kišenėje kartu su raktu).
• Perkrovimas – kai įkraunama netinkamu įkrovikliu arba paliekama įkraunama per ilgai.
• Pažeidimai – smūgiai, stiprus spaudimas ar deformacija gali pažeisti baterijos vidų ir sukelti gaisro pavojų.
• Perkaitimas – jei žaislas ilgai naudojamas be pertraukos arba laikomas karštoje aplinkoje (pvz., saulėje automobilyje).
• Nekokybiškos baterijos – ypač pigūs, nepatikrinti elementai, neatitinkantys saugos standartų.
• Netinkamas sumontavimas – jei baterijos įdėtos ne pagal poliariškumą (+/−).
Kaip apsisaugoti:
Naudokite tik gamintojo rekomenduotas baterijas.
Neįkraukite ilgiau, nei nurodyta.
Nenaudokite pažeistų ar išsipūtusių baterijų.
Laikykite baterijas atokiai nuo karščio ir drėgmės.
Neleiskite vaikams patiems keisti baterijų, jei žaislas tam neskirtas.
Būkite budrūs – saugokite vaikus ir savo namus!
Gavusi papildomos informacijos apie įvykį Kaune, VVTAT spręs dėl tolimesnių veiksmų“, – socialiniuose tinkluose dalijosi VVTAT.
Plačiau apie tai – TV3 žinių reportaže straipsnio pradžioje.
