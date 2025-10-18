Kasos uždegimą išduoda šie ženklai: išgelbėkite savo gyvybę laiku

Ši liga vis dažniau diagnozuojama net jauniems žmonėms, o viena pagrindinių jos priežasčių – per didelis alkoholio vartojimas.
Apie tai, kuo skiriasi ūmus ir lėtinis pankreatitas bei ką galima padaryti, kad apsaugotume savo organizmą, anksčiau naujienų portalui tv3.lt pasakojo Kauno klinikų Gastroenterologijos klinikos gydytoja gastroenterologė doc. dr. Irma Kuliavienė.
Kas yra ūminis pankreatitas?
Ūmus kasos uždegimas gali prasidėti staiga ir trukti neilgą laiko tarpą. Neretai pacientai net ir nesužino, kokia yra tiksli netikėtai atsiradusių pilvo skausmų diagnozė, nes skausmas per kelias dienas praeina pats. Tačiau retkarčiais liga gali tapti labai sunki bei pavojinga gyvybei.
„Viena iš kasos funkcijų yra gaminti virškinimo sultis, kurios nuteka į dvylikapirštę žarną ir padeda mums suvirškinti įvairiausius maisto produktus, labiausiai – riebalus. Ūmus kasos uždegimas įvyksta tuomet, kai kasos fermentai nebegali nutekėti į dvylikapirštę žarną ir ima kauptis kasoje.
Jie sukelia kasos audinio uždegiminius procesus, o kartais prasideda susivirškinimo procesas ir vystosi kasos nekrozė. Taip dažniausiai atsitinka dėl alkoholio sukelto kasos pažeidimo ar tulžies akmenligės, kuomet kanalais migruojantys tulžies akmenys užkemša kasos lataką.
Ūminis pankreatitas yra būklė, kurios pasekmės būna įvairiausios. Dažniausiai tai – savaime praeinanti liga, tačiau kartais būna pažeidžiama ne tik pati kasa, bet ir aplinkiniai organai, tuomet kasos uždegimas tampa rimtu išbandymu visam organizmui“, – aiškino gydytoja.
Ūminio kasos uždegimo simptomai
Staiga kilusio kasos uždegimo pagrindinis simptomas yra stiprus skausmas duobutėje, kuris juosiančiu būdu plinta į nugarą ir gali būti lydimas pykinimo, vėmimo.
Esant šiai būklei, pacientams dingsta apetitas, kartais norisi gulėti susirietus, nes judesys provokuoja dar didesnį skausmą. Jeigu ūmus pankreatitas blogėja, gali atsirasti ir kitų organų pažeidimai, pavyzdžiui, dusulys, širdies, inkstų veiklos sutrikimai.
„Tokiu atveju simptomai gali būti labai platūs – gali išsivystyti sisteminio atsako sindromas, kuris yra panašus į sepsį, kraujo užkrėtimą. Taip pat gali kilti ir infekcinės komplikacijos, pavyzdžiui, plaučių uždegimas ar formuotis pūliniai kasoje“, – pridūrė pašnekovė.
Pasak doc. dr. I. Kuliavienės, dažniausiai virš 80 proc. pacientų net nesupranta sergantys ūminiu pankreatitu, kadangi liga praeina lengvai, skausmas yra jaučiamas vos kelias dienas. Tačiau numoti ranką į ligą nederėtų – daliai pacientų gali išsivysti sunki ligos forma, kuri gali būti grėsminga gyvybei.
Lėtinis pankreatitas
Kitaip nei ūmus, lėtinis pankreatitas yra ilgai trunkantis kasos uždegimas, kuris sukelia kasos fibrozę, jos randėjimą ir gali trukti metų metus.
Pasak doc. dr. Irmos Kuliavienės, dažniausiai ši būklė atsiranda tuomet, kai dėl toksinio poveikio kasai, kurį sukelia dažnas ir gausus alkoholio vartojimas ar rūkymas, ima vystytis lėtas kasos ląstelių pažeidimas:
„Lėtinio pankreatito metu uždegimas lėtai rusena, sukeldamas žvaigždinių ląstelių suaktyvėjimą. Šios ląstelės ima gaminti fibrozinį audinį, prasideda kasos randėjimas, kuris ilgainiui per metų metus sukelia kasos nepakankamumą ir kasa nebegali atlikti savo funkcijų – gaminti virškinimo fermentų ir insulino.
Taip pacientams vystosi mitybos nepakankamumas ir cukrinis diabetas. Lėtiniu pankreatitu sergantys žmonės taip pat gali jausti skausmą, kuris būna šiek tiek menkesnis nei ūmaus.
Ilgainiui jis gali net ir silpnėti, tačiau po kelių metu ima aiškėti lėtinio kasos uždegimo komplikacijos – viduriavimas, svorio kritimas, cukrinis diabetas. Pagrindinė ir baisiausia lėtinio pankreatito komplikacija – kasos vėžys.“
Kasos uždegimo išsivystymo priežastys
Ir lėtinio, ir ūminio pankreatito išsivystymas yra susijęs su genetiniais veiksniais, nes ne visi žmonės yra vienodai jautrūs toksiniams veiksniams. Taip pat šiuo metu yra gilinamasi ir į tai, kokią sąsają su ligos atsiradimu turi persivalgymas, didelis kalorijų suvartojimas.
„Šiuo metu yra vykdomi tyrimai. Manoma, kad didelis kiekis kalorijų, ypatingai maisto, kuris savyje turi daug riebalų, gali sukelti riebalų kiekio padidėjimo išprovokuotą kasos uždegimą.
Tačiau tai turbūt labiau gali nutikti tiems, kurie turi paveldimus riebalų apykaitos sutrikimus, padidintą cholesterolio, trigliceridų kiekį kraujyje. Tokie žmonės yra jautresni dideliam kalorijų kiekiui, tad manoma, kad tai galėtų būti dar viena pankreatito priežastis.
Reikėtų turėti omenyje, kad didelis maisto kiekis sukelia stiprius tulžies pūslės susitraukimus. Jeigu tulžyje yra kad ir nedidelių, smulkių akmenukų, kurių žmogus net nežino, kad turi, jie gali pajudėti iš vietos ir sukelti kasos uždegimą“, – sakė Kauno klinikų Gastroenterologijos klinikos gydytoja gastroenterologė doc. dr. Irma Kuliavienė.
Gydymas ir ligos prevencija
Gydytoja teigia, kad dažniau pankreatitu, kuris yra atsiradęs dėl tulžies akmenligės, serga moterys. Tuo tarpu vyrus ši liga dažniau užpuola dėl gausaus alkoholio vartojimo. Pasiteiravus, ar įmanoma įvertinti ligos dažnumą ir sergamumą, gydytoja teigia, kad tai padaryti būtų sudėtinga:
„Manau, kad į ligoninę patenka mažesnė nei 20 proc. dalis visų ūminiu pankreatitu sergančiųjų. Greičiausiai sergamumas šia liga yra didesnis nei galime nustatyti, kadangi daugelis pacientų net ir nesikreipia pagalbos į specialistus, pasveiksta patys per kelias dienas.“
Pagrindiniam pankreatito simptomui – skausmui – nuraminti tinka vaistai nuo skausmo ir spazmus atpalaiduojantys preparatai. Taip pat reikėtų nepamiršti gerti daug skysčių. Stipraus skausmo ilgai namie kentėti nederėtų, reikėtų kreiptis į gydytojus, kad būtų patinkslinta diagnozė, atmestos kitos galimos nusiskundimų priežastys.
„Jeigu vystosi rimta ligos būklė ir yra patenkama į ligoninę, tuomet yra skiriami stipresni vaistai nuo skausmo bei kitos palaikomosios priemonės, tokios kaip intraveninė skysčių terapija, stresinių opų ar trombozių profilaktika. Jei išsivysto komplikacijos, yra susitelkiama į jų gydymą. Pavyzdžiui, bakterinės komplikacijos yra gydomos antibiotikais.
Jeigu vystosi inkstų nepakankamumas, gali prireikti ir dializių, o jei plaučių – dirbtinės ventiliacijos. Neretai sunkia pankreatito forma sergantys pacientai yra gydomi ne įprastose palatose, o intensyvios priežiūros skyriuje. Kartais prireikia ir operacinio gydymo, ypač jei atsiranka infekcinės komplikacijos – abscesai, pūliniai pilve.
Reikia atkreipti dėmesį, kad lėtinio proceso, kuris jau įvykęs kasoje, ar tai būtų nekrozė ūminio pankreatito atveju, ar surandėjimas, sugrąžinti atgal neįmanoma, belieka tik gydyti simptomus ir komplikacijas.
Pirmasis žingsnis, norint apsisaugoti nuo pankreatito ligos – gerai apsvarstyti prieš imant vartoti alkoholį, ar to apskritai reikia. Tai svarbu žinoti ir tiems, kurie retai vartoja alkoholį ar paprastai geria nedaug – net ir jie kartą suvartoję didesnį kiekį, gali susirgti šia liga“, – sakė doc. dr. Irma Kuliavienė.
„Pacientai, kurie žino, kad turi tulžies akmenų, kartais klausia, ką daryti jų atveju, ar iš tiesų reikia pašalinti pūslę?
Pasaulyje priimtose rekomendacijose nurodoma, kad tulžies pūslė su akmenimis turėtų būti pašalinta, jeigu yra buvęs bent vienas tulžies akmenligės priepuolis, nes ūminio pankreatito rizika su komplikacijomis yra kur kas didesnė nei operacijos.
Tačiau jei akmenys, esantys tulžies pūslėje, yra dideli ir nesukelia jokių simptomų, priepuolių ar didelių skausmų, tuomet pūslės galima ir neoperuoti“, – pridūrė gydytoja.
