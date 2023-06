Karštą naktį užmigsite daug greičiau: išbandykite 1 miego pozą

Pasak „Dreams“ miego ekspertės Sammy Margo, karštis sukelia nemažai problemų dėl melatonino – hormono, kuris sukelia mieguistumą, išsiskyrimo, rašo mirror.co.uk.

Ji paaiškino: „Kad melatonino išsiskyrimas būtų optimalus, mūsų kūno temperatūra turi būti apie 37 laipsnius, todėl, kai lauke karšta, miegamajame turėtų vyrauti 16-18 laipsnių temperatūra.“

Išsimiegoti padės tinkama miego poza

Yra daugybė būdų, kuriuos žmonės išbando, kad tik geriau išsimiegotų karštomis naktimis – drėkina antklodes, dedasi šaldiklyje atvėsintas kojines, tačiau vien pasirinkę tinkamą miego pozą išsimiegosite daug geriau.

Sammy teigė: „Kai oras įkasta, labai svarbu pasirinkti tinkamą miego pozą, kad kūnas atvėstų. Laikydamiesi vieno paprasto patarimo pagerinsite savo miego kokybę.“

Pasak miego ekspertės, yra viena itin gera miego poza, kuri gali padėti išsimiegoti karštą naktį. Ji rekomenduoja išbandyti „jūrų žvaigždės“ pozą.

Miego ekspertė teigė: „Gulint ant nugaros ir išskėtus galūnes lengviau atvėsinti kūną, nes taip maksimaliai padidinamas oro veikiamas paviršiaus plotas.

Be to, dar geriau išsimiegosite, jei pasirinksite lengvesnę, plonesnę antklodę arba užsiklosite tik antklodės užvalkalu, taip jums nebus per daug karšta.“

Jei vis tiek sunku užmigti, galite patys pasidaryti puikiai vėsinantį oro kondicionavimo įrenginį. Pirmiausią pridėkite į negilų indą ledo ir pastatykite jį priešais ventiliatorių.

Sammy paaiškino, kad ventiliatoriui pučiant vėjelį pro inde esantį ledą, bus pučiamas vėsesnis oras, imituojantis oro kondicionieriaus poveikį.