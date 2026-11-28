Šeimose, kurios Kalėdas šventė religingai, situacija buvo gana sudėtinga. Dabar Kalėdos yra stipriai komercializuota šventė, dėl to gauti kalėdaičių yra visai nesunku. Sovietmečiu gauti kalėdaičių buvo sunku net mišioms. Todėl žmonės ieškodavo įvairių būdų, kai kuriose šeimose vietoj kalėdaičių buvo laužoma duona.
Dar viena nuo švenčių neatsiejama tradicija yra kalėdinės mugės. Be jų sunku įsivaizduoti miesto centrą ar prekybos centrus. Sovietmečiu tokios tradicijos nebuvo.
„Turint omenyje sovietmečio deficitą, sunku įsivaizduoti tokias muges. Jeigu norėdavai gauti daugiau apelsinų, kartais reikėdavo rašyti prašymą ar ieškoti galimybių jų gauti per įstaigas. O parduotuvėje tekdavo stovėti eilėje ir dvi valandas, kad nusipirktum kilogramą apelsinų. Todėl apie tokias šventes ir muges net kalbėti nekiltų mintis“, – paaiškino N. Putinaitė.
Kalėdinių mugių sovietmečiu negalėjo būti
Net ir tradicinė Kaziuko mugė sovietmečiu buvo stipriai apribota – ji buvo iškelta į Kalvarijų (tuo metu Dzeržinskio) turgų.
„Žinome, kad privati gamyba sovietmečiu buvo labai ribojama. Kai kuriose srityse ji buvo leidžiama, pavyzdžiui, buvo legalu privačiai auginti gėles. Tačiau daugelis kitų privačių veiklų buvo uždraustos Ministrų Tarybos nutarimais. Žmonės, kurie tuo užsiimdavo, galėjo būti nubausti. Todėl net negalime kalbėti apie galimybę kažką pagaminti ir viešai parduoti“, – pasakojo istorikė.
Dėl to tiek per Kalėdas, tiek pavasarį viską, ką buvo galima įsigyti, reikėjo pirkti oficialiose parduotuvėse:
„Esu aptikusi užuominų, kad buvo mėginama valstybiniu lygmeniu organizuoti kažką panašaus į vakarietiškas metų pabaigos šventes. Tačiau tai nebuvo tokios mugės, kokias suprantame šiandien. Žmonės patys nieko nepardavinėjo – viską organizuodavo valstybė, o prekybininkams būdavo nurodoma, ką jie turi pristatyti ir parduoti.“
Pasak istorikės, tikra šventė gali atsirasti tik tada, kai ją kuria patys žmonės. Kai valstybė sovietmečiu bandė ją sukurti iš viršaus, dažnai viskas atrodė dirbtina, absurdiška ir netikra.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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