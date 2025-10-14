Kaimynai 27 metus galvojo, kad šalia gyvenusi mergina dingo: garsas už sienos išdavė šiurpią tiesą

Mirela 27 metus praleido uždaryta mažame kambarėlyje. Prieš daugelį metų tėvai pasakė kaimynams, kad ji dingo. Tačiau jos istorija išaiškėjo tik dabar, kai kaimynai už sienos išgirdo barnį ir iškvietė tarnybas. Kai policija ir greitoji pagalba pateko į butą, čia jie rado siaubingos būklės 42 metų moterį.
Uždarytą kambaryje tėvai laikė 27-erius metus
Buvo liepos 29-oji, kai kaimynai iškvietė policiją. Iš už sienos antrame aukšte esančiame bute jau kurį laiką girdėjosi barniai. Kaimynai buvo tikri, kad ten gyvena tik vieniši pagyvenę sutuoktiniai, rašo fakt.pl.
Tą dieną, kaip pasakojama, aiškiai buvo girdėti, kad už sienos vyksta kažkas blogo.
„Kai policija atvažiavo, ponas ir ponia K. iš pradžių nenorėjo atidaryti durų. Jie pareigūnams sakė, kad gyvena vieni ir jiems nereikia jokios pagalbos. Tik po kurio laiko jie jas atidarė.
Tai buvo šokas. Kambaryje buvo Mirela. Kai greitoji ją išvedė, mums per kūną ėjo šiurpuliukai. Ji buvo siaubingos būklės. Visiškai apleista, kojos – tarsi apmirę audiniai.
Jos tėvai daugelį metų visus įtikinėjo, kad jų dukra dingo. Bet jie ją laikė ten uždarytą 27 metus. Ji net nemokėjo lipti laiptais. Buvo labai sutraumuota“, – pasakojo kaimynai.
Prie daugiabučio greitai susirinko daugybė policijos ir medikų ekipažų.
„Greitoji buvo iškviesta policijos. Kai vežėme ją į ligoninę, pacientė mums pasakė, kad daugiau nei 20 metų nebuvo išėjusi iš namų“, – „Fakt“ sakė Katovicų vaivadijos Greitosios pagalbos tarnybos direktorius Łukaszas Pachas.
„Tai tokia neįtikėtina istorija, kad sunku ja patikėti“
„Tiesiog netelpa galvoje. Mirelą prisimenu, kai ji buvo paauglė – žaisdavome prie namo, kai vasaromis atvažiuodavau pas močiutę. Paskui ji staiga dingo neaiškiomis aplinkybėmis.
Mano mama prieš daugelį metų klausė, kas atsitiko. Jos tėvai vieną kartą sakė, kad ji dingo, kitą kartą – kad grįžo pas biologinius tėvus, nes esą buvo įvaikinta. Tai tokia neįtikėtina istorija, kad sunku ja patikėti“, – sako ponia Iza, kaimynė.
Mirela buvo paguldyta į ligoninę. Du mėnesius buvo kovojama dėl jos sveikatos. Į pagalbą įsitraukė didelė žmonių grupė, kad padėtų 42 metų moteriai grįžti į normalų gyvenimą.
„Daugelį metų jos gyvenimas buvo apribotas vienu kambariu tėvų bute. Dešimtmečius ji nematė išorinio pasaulio, nesinaudojo vonios kambariu, neturėjo jokio kontakto su bendraamžiais ar gydytojais.
Ji neturėjo savo drabužių, asmens dokumento, negavo jokių išmokų – tarsi jos visai nebūtų buvę“, – pasakojo ponia Aleksandra, nusprendusi padėti moteriai ir internete pradėjusi lėšų rinkimą Mirelai.
Asmens tapatybės dokumentą gavo tik išlaisvinta iš tėvų buto
Moteris daugelį metų gyveno visiškoje izoliacijoje. Niekada nebuvo kine, pasivaikščioti ir net nėra išėjusi į balkoną. Ji nematė, kaip per visus šiuos metus pasikeitė pasaulis.
„Tai, kas mums yra kasdienybė, jai bus neįtikėtinas išgyvenimas. Išvyka į zoologijos sodą, kelionė į kalnus ar apsilankymas pas kirpėją – visa tai Mirelai taps naujo gyvenimo pradžia“, – sako jai padedantys žmonės.
Mirelos istorija pašiurpino ne vieną. Dabar aiškinamasi, kaip buvo įmanoma, kad tiek metų niekas nepastebėjo jos tragedijos? Kas lėmė, kad jauna, sveika mergina buvo atskirta nuo pasaulio? Į šiuos klausimus kol kas nėra atsakymų. Nežinoma ir tai, kokių teisinių veiksmų bus imtasi jos tėvų atžvilgiu.
„Po mūsų įsikišimo ir moters nugabenimo į ligoninę, apylinkės policininkas susisiekė su Socialinės pagalbos centru. Laukiame atsakymo dėl šios moters apgyvendinimo centre, kad būtų galima imtis tolesnių veiksmų.
Šis asmuo mūsų duomenų bazėje nebuvo įtrauktas nei kaip dingęs, nei kaip ieškomas. Patvirtinu, kad tik pastarosiomis dienomis, po tarnybų įsikišimo, šiam asmeniui buvo išduodas asmens tapatybės dokumentas. Anksčiau ji tokio dokumento neturėjo“, – sakė „Fakt“ kalbinta Sventochlovicės policijos komisariato inspektorė Anna Hryniak.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!