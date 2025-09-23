Išvydę, ką lietuviai padarė iš senos fermos, netenka žado: rezultatas gniaužia kvapą

„Davines“ prekės ženklas žinomas visame pasaulyje. Tai profesionalių plaukų priežiūros priemonių gamintojai iš Italijos, tvarumą pavertę pagrindine savo verslo strategijos dalimis.
Ūkiniame pastate įkūrė kavinę, kitame pastate – grožio saloną
Į Lietuvą šis prekės ženklas atkeliavo prieš 20 metų Rūtos ir Arvydo Čilinskų dėka, tačiau pradėti domėtis grožio industrija Trakuose gyvenančią šeimą paskatino praktiška būtinybė, kilusi iš eilinės kasdienybės, rašoma pranešime spaudai.
„Dar 1989-aisiais metais mano vyro ir mano tėčio iniciatyva gimė mintis, jog reikia pradėti savo verslą. Tada ūkiniame pastate įkūrėme kavinę, o pradirbę aštuonerius metus, pasistatėme kitą pastatą.
Kai sykį nuvežiau savo trimetį sūnų į kirpyklą Trakuose, ten išgirdau, kad tokio amžiaus klientų nepriima, todėl grįžusi namo vyrui pasakiau, kad žinau, kas bus tame geltoname pastate. Taip atidarėme grožio saloną ir pradėjome kelionę plaukų priežiūros srityje“, – pasakoja „Sveikatos ir grožio akademijos“ įkūrėja Rūta Čilinskienė.
Ieškodami kokybės ir išskirtinumo, Čilinskai ėmė dairytis tarptautinės patirties. Jų tikslas buvo rasti autentišką prekės ženklą, galintį atliepti ne tik profesionalių meistrų, bet ir klientų lūkesčius. Būtent taip prasidėjo jų bendrystė su minėtu prekės ženklu, kurių vardą šiandien jie atstovauja Lietuvoje.
„Mus skatino maksimalizmas. Norėjome labai geros kokybės, norėjome, kad klientas džiaugtųsi savo plaukais. Ilgai ieškojome, kas galėtų būti tokio autentiško. Taip atsiradome Italijoje, kur prasidėjo rimtas verslas su didžiulėmis atsakomybėmis“, – prisimena Rūta.
Seną fermą prikėlė antram gyvenimui
Prie šeimos verslo prisidėjęs sūnus Gytautas tapo pagrindiniu tiltu tarp Lietuvos ir Italijos. Per 20 metų minėto prekės ženklo šeima mūsų šalyje išaugo į plačią bendruomenę, apjungiančią grožio salonus, kirpėjus ir komandas, kiekvieną dieną dirbančias su klientais.
Negana to, susižavėjus Parmos mieste esančia „Davines Village“ būstine su bendradarbystės erdvėmis ir restoranu, Gytautui kilo mintis tokią vietą įrengti ir Lietuvoje.
Taip Trakų istoriniame nacionaliniame parke ilgą laiką stūksojęs apleistas karvių fermos pastatas gavo šansą prisikelti antram gyvenimui.
„Prieš 67-erius metus čia buvo ferma ir kai prieš šiek tiek daugiau nei trejus metus įžengiau į šį pastatą, iš karto žinojau, kad tai yra būtent ta vieta, kurioje svajonė virs realybe.
Man atrodo, kad atgaivinti daugiau kaip 60 metų senumo pastatą yra žymiai brangiau negu statyti nuo nulio, bet turėti istorija kvėpuojančias sienas ir nuo jų sklindančią energiją yra labai didžiulė vertybė“, – tikina minėto prekės ženklo vadovas Lietuvoje Gytautas Čilinskas.
„Davines Ferma“ – tai ne tik atgaivintas pastatas, bet ir unikalių erdvių visuma, skirta sąmoningiems, tvariems, socialiai atsakingiems renginiams ir kūrybai.
Šioje vietoje dera moderni estetika ir pagarba istorijai, duris atveriant ne tik grožio industrijos profesionalams, bet ir įvairių sričių bendruomenėms, ieškančioms prieglobsčio mokymuisi, bendradarbiavimui bei idėjų mainams.
O ateityje ši ferma dar labiau plėsis – planuose numatytas viešbučio įkūrimas, kad čia atvykę galėtų pasinerti į patirtį ilgesniam laikui.
„Šiandien čia kviečiame kirpėjus mokytis, susipažinti su produktais, juos išbandyti, bet šita erdvė skirta sąmoningam, socialiai atsakingam verslui, įvairiausiems skirtingiems sektoriams. Tai yra namai su istorija, atviri ir kitiems, kurie nori būti čia“, – sako Gytautas.
