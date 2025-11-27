 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Ištepkite šiuo mišiniu kaitlentę: rezultatas nustebins

2025-11-27 14:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 14:20

Indukcinės kaitlentės valymas kartais tampa iššūkiu, ypač kai ant jos atsiranda įsisenėjusių nešvarumų. Vis tik norint ją tobulai nuvalyti, gali pakakti naminių priemonių.

Kaitlentės valymas (nuotr. 123rf.com)

Indukcinės kaitlentės valymas kartais tampa iššūkiu, ypač kai ant jos atsiranda įsisenėjusių nešvarumų. Vis tik norint ją tobulai nuvalyti, gali pakakti naminių priemonių.

REKLAMA
0

Daugelis vis dažniau ieško būdų, kurie būtų veiksmingi ir saugūs delikačiam stiklui. Tinkama priežiūra leidžia išlaikyti nepriekaištingą blizgesį ir prailgina tarnavimo laiką, rašo fakt.pl.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaitlentės tapo vienu populiariausių šiuolaikinių virtuvių elementų, o kad ji atrodytų tvarkingai, tai reikalauja reguliarios priežiūros. Netinkamas valymas gali ją subraižyti, pažeisti paviršių. Tad kaip valyti kaitlentę?

REKLAMA
REKLAMA

Mišinys kaitlentės valymui – soda ir vanduo

Reguliarus kaitlentės valymas leidžia išvengti sunkiai pašalinamų nešvarumų. Geriausia ją nuvalyti po kiekvieno gaminimo minkšta, drėgna šluoste ir švelniu valikliu.

REKLAMA

Taip pašalinami visi po gaminimo likę nešvarumai, kurie, išdžiūvę, gali tapti daug sunkiau įveikiami.

Taip pat patartina vengti šiurkščių kempinėlių, galinčių subraižyti paviršių. Gera praktika yra ir kuo greičiau nuvalyti išsiliejusius skysčius – kuo trumpiau jie lieka ant kaitlentės, tuo lengviau juos nuvalyti.

Kai ant kaitlentės susidaro sunkiau pašalinamų nešvarumų, pasiteisina ir naminiai metodai. Populiariausias jų – sodos ir vandens mišinys, kuris veiksmingai tirpdo riebalus ir maisto likučius.

REKLAMA
REKLAMA

Mišinio reikia užtepti ant nešvarumų, palaikyti kelias minutes, tuomet švelniai nuvalyti minkšta šluoste.

Kita priemonė – actas, kuris ne tik pašalina nešvarumus, bet ir grąžina blizgesį. Vis dėlto actą reikėtų naudoti saikingai ir vengti jo kontakto su metaliniais kaitlentės elementais.

Kaip išvengti kaitlentės įbrėžimų ir pažeidimų?

Kad kaitlentė išlaikytų nepriekaištingą išvaizdą daugelį metų, reikia atkreipti į virtuvėje naudojamus indus. Puodas ar keptuvė su nešvariu dugnu gali ne tik sutepti, bet ir subraižyti kaitlentę.

Taip pat vertėtų vengti indų stumdymo per paviršių, nes tai skatina mikroįbrėžimų atsiradimą. Nerekomenduojama naudoti ir aštrių įrankių, pavyzdžiui, metalinių grandyklių, skirtų kitiems prietaisams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų