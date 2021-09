Užtepkite šio mišinio ant veido: rezultatas maloniai nustebins

Šveičiamosios kaukės gali pagerinti odą įvairiais būdais. Remiantis Amerikos dermatologijos akademijos paskelbta informacija, šveitimas gali padėti išlaikyti švytinčią odą ir padėti išnaikinti negyvas odos ląsteles. Procedūra taip pat padeda išvalyti užsikimšusias poras ir pagerinti kitų odos priežiūros procedūrų efektyvumą, padidindami efektyvumą sugeriant drėgmę.

Tačiau Amerikos dermatologijos akademija taip pat teigia, kad labai svarbu tai padaryti tinkamai, nes netinkamas šveitimas gali padaryti daugiau žalos nei naudos.

Prieš pradėdami, turėtumėte apsvarstyti:

Savo odos tipą: jautriai odai reikia specialių produktų, kaip ir riebiai ar sausai odai.

Produktą: atsižvelgiant į savo odos tipą, prieš naudojimą verta atlikti testą, kad būtų išvengta nepageidaujamų reakcijų.

Švelnus masažas. Kaip jau minėjome anksčiau, šveitimas gali dirginti odą, todėl svarbu jį tepti švelniu, masažuojančiu būdu.

Drėkinimą. Kad išvengtumėte sausumo, po šveitimo turėtumėte naudoti drėkinamąjį losjoną.

Avižinių dribsnių ir migdolų kaukė

Avižos ir migdolai yra du geriausi ingredientai, kurie natūraliai nušveičia odą ir padeda pašalinti negyvas odos ląsteles. Be to, ši šveičiamoji veido kaukė yra ypatinga, nes, be šveitimo, ji turi ir drėkinančių savybių.

Ingredientai: 50 gramų avižų, 2 šaukšteliai migdolų (12 gramų), 2 lašai rožių eterinio aliejaus, 1 valgomasis šaukštas drėkinamojo losjono.

Pirmiausia sumaišykite visus ingredientus maišytuve. Tada tepkite kremą ant viso veido. Palikite 15 minučių, tada nuvalykite drėgnu rankšluosčiu.

Kavos kaukė

Žmonės ilgą laiką naudojo kavą kaip natūralų šveitiklį dėl savo tekstūros. Remiantis tyrimu, paskelbtu „Theranostics“, jis yra naudingas odai ir padeda pašalinti nešvarumus, todėl veidas po šveitimo tampa švarus ir gaivus.

Ingredientai: 1 šaukštas maltos kavos, 3 šaukštai drėkinamojo losjono.

Sumaišykite ingredientus dubenyje ir švelniais sukamaisiais judesiais tepkite ant veido. Palikite 10 minučių, tada nuplaukite.