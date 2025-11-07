Išbandykite šį triuką: mikrobangų krosnelė atrodys lyg nauja

S. King-Soyza neslepia, kad ji nekenčia klaidinančios reklamos, ypač socialiniuose tinkluose. Tačiau kai kalbama apie namų tvarkymą, ji teigia esanti atvira viskam, kas gali padėti, rašo express.co.uk.
Ji pasakoja: „Turiu didelę šeimą – devyni žmonės viename name – o tai reiškia dvigubai daugiau maisto ir dvigubai daugiau prietaisų. Šiuo metu turime dvi mikrobangų krosneles ir jas valyti tikrai nėra lengva.“
Kartais žurnalistė abejoja dėl cheminių valiklių naudojimo – nuolat bijo, kad gali netyčia pakenkti šeimos sveikatai. Todėl, atradusi gausybę mikrobangų valymo triukų internete, ji nusprendė išbandyti du metodus, kurie žada švarą vos per penkias minutes – ir vienas iš jų aiškiai pranoko kitą.
Mikrobangų krosnelės valymas su citrina
Vienas iš populiariausių mikrobangų krosnelės valymo triukų – panaudoti citriną.
S. King-Soyza paaiškina, kad šį metodą buvo gana lengva atlikti: tereikia supjaustyti citriną, įdėti ją į dubenį su vandeniu ir mikrobangų krosnelėje kaitinti kelias minutes.
Citrinos garai padeda nešvarumams atkibti nuo mikrobangės sienelių, o taip pat ir suteikia gaivų kvapą.
Privalumai: natūralus, ekologiškas, nesukelia chemijos kvapo.
Trūkumai: ne visada pašalina riebalų sluoksnį, kai krosnelė itin purvina.
Specialūs valikliai mikrobangų krosnelės valymui
Kitas būdas – naudoti komercinius mikrobangų valiklius. Jie dažnai žada greitą efektą ir gali būti stipresni naikinant riebalus nei paprasta citrina.
Privalumai: efektyviai šalina sunkiai įveikiamas dėmes.
Trūkumai: cheminis kvapas, galimas pavojus sveikatai, jei netinkamai naudojama arba jei esama kontakto su mažais vaikais.
Po šių dviejų metodų išbandymo, S. King-Soyza teigia, kad mikrobangų krosnelės valymo triukas naudojant citriną yra aiškus nugalėtojas dėl savo paprastumo, natūralumo ir pakankamos efektyvumo daugeliu atvejų.
Pasak jos, šis metodas ne tik suteikia švarą, bet ir nekelia pavojaus šeimos sveikatai – o tai, anot žurnalistės, yra svarbiausia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!