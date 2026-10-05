Iššūkis: ar išspręsite pirmadienio kryžiažodį? Spalio 5 d.

Nors pirmadienio rytą darbai, susitikimai ir savaitės planai greitai įsuka į įprastą tempą, vidurdienį verta trumpam sustoti. Kol mokyklose skamba sveikinimai, nedidelę pertrauką sau gali skirti kiekvienas – atsikvėpti ir prisiminti, kad ieškoti atsakymų gali būti smagu.
Tam puikiai tinka kryžiažodis: įtraukiantis, tačiau nereikalaujantis daug laiko, jis leidžia atitraukti mintis nuo rutinos ir pasitikrinti žinias. Juk smalsumas ir atradimo džiaugsmas, kuriuos mokytojai stengiasi ugdyti nuo pirmųjų pamokų, lydi mus ir už mokyklos ribų.
Keli teisingi atsakymai gali tapti mažu pirmadienio laimėjimu ir praskaidrinti likusią dienos dalį. Ar pavyks išspręsti šio pirmadienio galvosūkį?
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