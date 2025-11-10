Insultas ir kitos ligos gali priversti žmogų badauti: kaip atgauti apetitą gyvenimui?

Daugiau apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“ pasakoja Santaros klinikų, Hepatologijos ir gastroenterologijos skyriaus, Mitybos sutrikimų ir prevencijos poskyrio gydytoja dietologė Gertruda Babravičienė.
Laida yra sudaryta iš dviejų dalių, pirmosios dalies metu kalbama apie sveikų žmonių mitybą, antroje – esant ligai ar sveikstant.
Pirmiausia gydytoja G. Babravičienė sako, kad visi žmonės, nepaisant jų amžiaus, turėtų valgyti reguliariai ir pakankamai jiems reikalingų maistinių medžiagų turinčius patiekalus.
„Svarbu valgyti reguliariai, pusryčius, pietus, vakarienę, geriausia, nepraleidinėti valgymų. Pusryčiauti reikia bent po poros valandų nuo atsikėlimo ir nustoti valgyti likus bent dviem valandoms iki miego. Tai yra baziniai, labai paprasti dalykai, deja, bet ne visiems pavyksta jų laikytis“, – mano gydytoja.
Ji paaiškina, kodėl svarbu nepraleisti valgymų.
„Kiekvieno valgymo metu svarbu gauti tam tikrą maisto kiekį, kad nepersivalgytume, nes kai praleidžiame valgymus, kito valgymo metu dažniausiai suvalgome daug daugiau, be to, kai esame neperalkę, paprasčiau rinktis sveikatai palankius produktus ir patiekalus. Jeigu badaujame, visiškai normalu, kad linkstame prie paprastų angliavandenių, cukraus šaltinių, nes mūsų kūnas tiesiog reikalauja energijos“, – pirmos laidos dalies metu kalbėjo gydytoja.
Be to, būtina žinoti, kad organizmui būtina gauti tiek baltymų, tiek angliavandenių, tiek gerųjų riebalų, o norint užtikrinti sveiko žarnyno veiklą – ir pakankamą skaidulinių medžiagų kiekį.
Antroji laidos dalis yra skirta pokalbiui apie iššūkius valgant, kurie gali atsirasti dėl įvairių ligų. Pavyzdžiui, esant tam tikroms sveikatos būklėms, po insulto ar dėl neurodegeneracinių ligų, valgyti maistą įprastu būdu gali tapti pavojinga, nes atsiranda rijimo sutrikimų.
„Po tokių susirgimų kaip insultas dažnai atsiranda disfagija, t.y., rijimo sutrikimas, jis gali būti įvairių lygių. Tokiais atvejais kartais tiesiog užtenka pakeisti maisto konsistenciją ir jau pacientui yra lengviau ryti“, – paaiškina G. Babravičienė.
Ji priduria, kad, priklausomai rijimo sutrikimo sunkumo, parenkami sprendimai, padedantys užtikrinti visavertę mitybą. Pavyzdžiui, pacientams su Parkinsono liga dėl disfagijos pats valgymo procesas yra pavojingas, didėja užspringimo ir kvėpavimo takų infekcijų rizika.
„Maistas yra parenkamas pagal tai, kurioje rijimo fazėje pacientui yra sunku. Ar sunku iš burnos maistą nustumti į ryklę, ar ryjant pradedama kosėti, springti, pagal tai yra parenkama ir maisto konsistencija. Kartais tiesiog užtenka, kad maistas būtų minkštas, aišku, jis turi būti vienalytis, be jokių sėklelių, odelių. Kartais reikia, kad maistas būtų grietinėlės konsistencijos“, – vardijo G. Babravičienė.
Gydytoja sako, kad ypatingai skaudu matyti, kai ligos išvargintas, nusilpęs pacientas badauja, todėl svarbu ir artimiesiems laiku pastebėti, kaip sveikstantis ar lėtinės ligos kamuojamas žmogus maitinasi. Galbūt imama valgyti mažiau, ar maistas ilgiau laikomas burnoje, bet nenuryjamas? Visa tai gali būti ženklai, kad atėjo metas kreiptis pagalbos į gydytoją dietologą.
G. Babravičienė atkreipia dėmesį, kad sveikimo procesu ypatingai svarbu užtikrinti saugų maitinimą pacientams, neatsisakant skonio, maistinės vertės ir emocinio pasitenkinimo.
Laidos metu kalbėta šiomis temomis:
00:00 Temos ir pašnekovės pristatymas
Pirmoji laidos dalis
00:30 Kas yra sveikatai palanki mityba ir kodėl reikia nepraleisti valgymų?
03:30 Užkandžiai – ar jų reikia suaugusiam?
04:15 Perdirbti maisto produktai negali tapti įpročiu: šių dalykų nevalgykite nuolat
05:30 Balta duona ir blynai: kas jų iš tiesų negali valgyti?
10:00 Kodėl žmonės atsisako tam tikrų maisto produktų – kada gali prireikti psichologo, psichoterapeuto ar net psichiatro?
11:15 Emocinis valgymas – kokios to priežastys?
12:20 Ar druskos, cukraus reikėtų vengti ir kodėl?
15:30 Vertingiausi riebalai per dideliais kiekiais – irgi nieko gero
17:30 Iš ligoninės išeinantys žmonės dažnai klausia, ar bus galima valgyti lašinukus, cepelinus ir silkę – gydytoja paaiškino, kaip yra
Antroji laidos dalis. Antrąją laidos dalį remia „Fresubin“.
20:30 Patyrus insultą gali atsirasti disfagija: kas tai yra?
21:30 Kaip maitinamas žmogus, jei jam pasidaro sunku maistą nuryti?
23:40 Ar žmogui gali sugrįžti rijimo funkcija?
25:00 Dėl kokių kitų ligų ar būklių žmogui gali pasidaryti sunku nuryti maistą: neurodegeneracinės ligos, burnos ir kaklo operacijos ir kitos būklės
28:05 Kodėl svarbu užtikrinti tinkamą sergančio ir sveikstančio paciento mitybą, kai tampa sudėtinga nuryti?
30:10 Kaip padėti pacientams, kai jie nejaučia malonumo valgydami, ar net vengia maisto?
32:20 Gydytoja atvira: labai gaila, kai išsekę pacientai badauja
33:40 Įsidėmėkite – verta atkreipti dėmesį, kaip valgo jūsų sergantys ar sveikstantys artimieji