Ilgus metus dingusios dukros ieškojusi šeima pakraupo: tokios atomazgos nenumatė

Ji buvo rasta gyva, kai paaiškėjo, kad gyveno su „afrikiečių gentimi“ Škotijoje, rašoma mirror.co.uk.
Dingusi moteris rasta gyvenanti gentyje
Kubalos karalystės nariai šią vasarą Jedburgo miške įkūrė stovyklą, siekdami „susigrąžinti“ žemę, kuri, jų manymu, prieš 400 metų buvo atimta iš jų protėvių Škotijos kalnuose.
Ekscentrišką trijulę sudaro lyderis karalius Atehene (36 m.), buvęs operos atlikėjas, žinomas kaip Kofi Offeh, jo žmona karalienė Nandi ir jų ištikima tarnaitė Asnat.
Dabar paaiškėjo, kad Asnat, dar vadinama Lady Safi, yra Kaura Taylor iš Teksaso, kurios artimieji JAV buvo paskelbę jos paiešką, nes ji dingo be žinios.
Viename miške nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip ji renka malkas. Kai vietos valdžia bandė iškeldinti trijulę iš žemės, Asnat pareiškė, kad neketina grįžti į JAV.
Atskirame vaizdo įraše ji sakė: „Jungtinės Karalystės valdžios institucijoms: akivaizdu, kad aš nesu dingusi. Palikite mane ramybėje. Aš esu suaugusi, o ne bejėgis vaikas.“
Ji save vadina „Asnat iš Atehene, karalienės Nandi tarnaite, savo karaliaus antrąja žmona“.
Valdžia nori gentį iškeldinti
Kubalos karalystė teigia nepripažįstanti vietos įstatymų ir skundžiasi patirianti priekabiavimą iš tų, kurie nesupranta jų gyvenimo būdo. Karaliui pasekėjos netgi padovanojo keletą jo mėgstamų škotiškų skanėstų – „Irn Bru“ ir sviestinių sausainių.
Nuo tada, kai šią vasarą šioje vietovėje pasistatė palapines, grupei buvo įteikti iškeldinimo įsakymai, o jie teigia, kad jų pastogės buvo padegtos. Tačiau bendradarbiauti su policija atsisako ir tvirtina pripažįstantys tik savo Dievo Yahowah įstatymus.
Gentis teigia gyvenanti kukliai ir atsiskyrusi nuo civilizacijos: prausiasi upelyje, miega palapinėse, maistą gauna iš gamtos.
Karalius Atehene, prisistatantis kaip grupės mesijo palikuonis, sakė: „Mes gyvename labai paprastą gyvenimą. Mes susilieję su gamta, mus supančiais medžiais. Kiekvieną rytą atsikeliame, maudomės šaltinio vandenyje.
Kasdien pasikliaujame kūrėju, kuris mums duoda maistą, pastogę ir drabužius. Mes gyvename palapinėje be sienų, bet nieko nebijome, nes mus saugo kūrėjas Yahowah. Daugelis žmonių neturi akių, kad matytų, ir ausų, kad girdėtų.
Jie vertina dalykus jų nesuprasdami. Tai pasakytina ir apie Didžiosios Britanijos vyriausybę, kuri teigia puoselėjanti kultūros ir religijos toleranciją, tačiau Kubalos karalystė patyrė išbandymų dėl valdžios institucijų, kurios mūsų nesupranta.
Vis tik Kubalos karalystė negali būti sunaikinta, nes mus palaiko dangaus ir žemės kūrėjas, mūsų Dievas. Iki tol niekas mūsų nesunaikins.“
Vietos įstatymų nepripažįsta
Kubalos grupė tvirtina esanti pamiršta hebrajų gentis ir tikina, kad jų protėviai buvo ištremti, kai Elžbieta I išvarė „vietinius juoduosius jakobitus“.
Karaliumi prisistatantis vyras aiškino: „Mes laikomės kūrėjo įstatymų – viskas priklauso tiems, kurie tai sukūrė. Mes netikime, kad valdžia gali būti žemės savininkė. Žemė priklauso tėvui.
Mes nežinome apie jokį iškeldinimą – žinome tik tai, kad esame čia tam, kad pasiliktume ir įtvirtintume savo valdžią bei galią, kaip tai darė mūsų protėviai.“
Jis pridūrė: „Pranašystė sakė, kad po 400 metų, kai mano protėviai bus išnaikinti iš Škotijos žemės ir pateks į nelaisvę, prarasdami savo tapatybę, aš atvyksiu ir parvesiu juos atgal į pažadėtąją žemę.
Aš seku protėvių ir dievų kvietimu. Kūrėjo kvietimas leistis į šią kelionę yra svarbiausias mūsų gyvenime. Tai vilties kelionė – piligrimystė.“
Škotijos pasienio taryba kartu su policija aiškinasi situaciją.
